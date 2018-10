Granada, el ‘Nuevo Renacimiento’ europeo en intercambio cultural

Granada está llamada a ser una de las ciudades del ‘Nuevo Renacimiento’. Un informe de la multinacional china Huawei, encargado de forma independiente a dos consultoras internacionales ha analizado, recientemente, la nueva era en innovación tecnológica y creativa que está viviendo Europa en la presente década y que será la responsable de la creación de 1.1 millones de nuevos empleos en 2025 en el continente. Estos trabajos tienen un alto valor añadido y en España se estima que se crearán más de 100.000.

En ese informe, Granada tiene mucho que ver. Como recoge Francisco Luis Benítez en su bitácora, la ciudad de la Alhambra se posiciona en el número dos del ranking de esas ciudades del ‘Nuevo Renacimiento’. Pero, Granada va mucho más allá. También ocupa la primera posición en ciudades líderes en intercambio cultural, quinta plaza de líderes en creatividad y la tercera en liderazgo de innovación.

“Toca ahora que la ciudadanía granadina sea consciente de esto, que se incida en la necesidad de cambiar el quejíopermanente del que tanto adolece esta tierra, y que veamos oportunidades donde antaño solo veíamos calamidades o vejaciones. No lo digo yo, lo avala un estudio internacional, y mi percepción está totalmente alineada con esta realidad no visible por la mayoría de mis paisanos. No solo toca remar en la misma dirección, toca mostrar y comunicar que se hace aquí y todo el brillante futuro que nos queda por componer en esta sinfonía que apenas está estableciendo sus primeras notas. Y esto no es nada si en 2020 conseguimos que el IFMIF-DONES se instale en Granada”, comenta Benítez.

Concepto

Como destaca Francisco Luis Benítez en el blog, la idea central del estudio descansa sobre el concepto “Nuevo Renacimiento” en la que los autores del informe establecen un claro paralelismo entre la revolución cultural y humanística que trajo el Renacimiento y este nuevo renacer creativo que está emergiendo en algunas zonas de Europa.

La creación de territorios inteligentes, conectados y resilientes hará de Europa un lugar en el que desarrollar nuevos proyectos innovadores en los que los factores culturales y creativos tendrán un alto componente asociado. El estudio está ligado a analizar 10 países: Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suiza. Y en ellos se destacan las ciudades más pujantes de todo el continente.