Granada contará con su primer Laboratorio de Fabricación y Prototipado

La Universidad de Granada, a través de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, se ha dotado de una nueva instalación que mira al futuro. El Laboratorio de Fabricación y Prototipado (MakerSpaceUGR) es un espacio que incluye máquinas y conocimiento para hacer posible el prototipado de objetos, arquitecturas y entornos mediante el uso recurrente de herramientas digitales.

El miércoles, 17 de octubre, a las 9,30 horas, en la ETS de Arquitectura se celebra el acto de inauguración del Laboratorio MakerSpace, por la rectora Pilar Aranda, y el director de la escuela, José María Manzano. Además se realizará una visita al nuevo laboratorio de fabricación guiada por el profesor Francisco Javier Fernández, director del MakerSpaceUGR.

Localizado en el patio antiguo de la sede del ETSA en el Campo del Príncipe, en su inicio cuenta con los siguientes elementos: cortadora-grabadora láser, impresoras 3D, fresadora y torno CNC de precisión, fresadora CNC de gran formato, plotter de corte, prensa de vacío, escáner 3D de precisión, equipo de sublimación para transfer, equipo de aerografía, y herramientas y maquinaria eléctrica de taller Hardware y Software de diseño y lanzamiento.

Según explica el director del MakerSpaceUGR, Francisco Javier Fernández, “al igual que los ordenadores, las máquinas CNC se han escalado, esto es, se han adaptado a todo tipo de trabajos, usos y economías. Hoy, es fácil y poco costoso realizar un prototipo de cualquier cosa para, una vez ajustado y verificado, pasar a ser fabricado por partes y proceder posteriormente a su ensamblaje en el garaje de tu casa o en la misma casa o terreno del usuario final. Esto es posible porque el diseño y las especificaciones concretas de los objetos son distribuidos en forma de archivo digital; y ordenadores y máquinas comparten el mismo lenguaje”. Y añade que “hoy, el bricolaje y la fabricación de bienes de consumo comparten los mismos procedimientos. Se ha aproximado tanto al Do It Yourself que se dice que la fabricación se ha democratizado”.

Para que las nuevas tecnologías de fabricación pasen –transversalmente- a formar parte la enseñanza universitaria, el compromiso de MakerSpaceUGR con la docencia e investigación es prioritario. La misión última del Laboratorio es ayudar a entender e incentivar los procesos de creación asociados a las herramientas de fabricación contemporáneas. Por ello, está llamado a ser un espacio abierto, multidisciplinar, posibilitador y generador de experiencias y conocimientos.

MakerSpace UGR ofrece sus servicios tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad en general.