Granada clamará “ni un paso atrás en igualdad” junto a más de un centenar de localidades españolas | Vídeo

“Ni un paso atrás en igualdad y libertad” y “nuestros derechos no se negocian” son los dos lemas con los que la Plataforma 25N y 8M de Granada se suma a las movilizaciones convocadas en la tarde de este martes 15 de enero en toda Andalucía por el programa pactado entre C ́s, PP y Vox para el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía.

En Logroño, Madrid, Villarobledio, Albacete, Lanzarote e incluso Buenos Aires, París y Toulouse, entre otras localidades, también se ha organizado concentraciones a partir de las 19 horas. En el caso de la capital nazarí, la movilización está prevista a partir de las 19 horas frente a la delegación de Educación de la Junta (antiguo edificio de La Normal).

Tras un 2018 marcado por una “rebelión” feminista en las calles de todo el país, este sentimiento vuelve a unir voces para mostrar su rotundo rechazo a ciertas intenciones políticas. Las alarmas han vuelto a saltar después de que Vox pusiera como línea roja de cara a la investidura del presidente de la Junta de Andalucía, entre otras, la derogación de la Ley Integral contra la Violencia de Género para sustituirla por una Ley de Violencia Doméstica o no facilitase la lluvia masiva de subvenciones a asociaciones de “feminismo supremacista”, entre otras. Finalmente, Vox renunciaba a derogar las leyes andaluzas contra la violencia de género, para la promoción de la Igualdad de género y para la no discriminación del colectivo Lgtbi, ante un PP que tachaba de “inadmisibles” esos condicionantes para permitir la investidura de Moreno.

Así, en el acuerdo suscrito finalmente por el PP y Vox se han rebajado las pretensiones y no figura ese intento de derogar la ley andaluza de violencia de género, cuya aprobación contó en su momento con el respaldo del PP. Del acuerdo también desaparece la revisión de la supuesta “lluvia de subvenciones a asociaciones clientelares” feministas que ha indignado a los colectivos de mujeres o la petición de eliminar la ley de igualdad o la de no discriminación de las personas LGTBI. Por otro lado, PP y VOX han acordado habilitar un sistema de atención a mujeres con embarazos no deseados “que les proporcione información, asistencia y alternativas socioeconómicas”.

Pero las intenciones y la posibilidad de leer entre líneas quedan ahí, y eso, el feminismo de este país no lo va a pasar por alto. Más de cien organizaciones feministas han firmado días atrás un manifiesto contra estos amagos políticos y advertían que este documento “no es la casilla de llegada sino de partida. Ahora es Andalucía, pero este año electoral habrá movilización continua, hasta cuando sea preciso”.

Las asociaciones subrayan que el mero hecho de cuestionar los derechos de las mujeres como condición para sentarse a una mesa de negociación debería ser suficiente para no participar en ella. Por eso vuelven este martes a las calles.

Si no puede visualizar el vídeo, haga clic aquí:

Las organizaciones feministas, más de 50 en la provincia de Granada, entienden necesaria esta movilización porque “las políticas contra la violencia de género no serán efectivas si eluden en su atención y tratamiento, el hecho de que esta obedece a la existencia de relaciones de subordinación y dominación de los hombres sobre las mujeres, amparados en una mayor fuerza física”.

Además, según subrayan en un manifiesto conjunto de la Plataforma 25N y 8M de Granada, supone un “retroceso en las ayudas que recibirán las víctimas de violencia de género que ya eran insuficientes, así como las asociaciones que se dedican a prestarles apoyo o a realizar acciones preventiva”.

Respecto al futuro sistema de atención a mujeres con embarazos, los colectivos feministas entienden que esto significa “cuestionar la autonomía y capacidad de las mujeres para decidir si quieren o no ser madres y en qué momento de su vida, e invadiendo su intimidad en una decisión tan personal”, y recuerdan que con la ley actual, “se entrega a las mujeres información por escrito de esos recursos por si quisieran acudir a ellos.

Por otro lado, los colectivos consideran que el programa pactado entre C ́s, PP y Vox permitirá que “madres y padres puedan decidir los contenidos formativos que recibirán sus hijos e hijas, de forma que no se asegura que todo el alumnado reciba una formación común que eduque en igualdad, en prevención de violencia de género, educación sexual, la resolución no violenta de los conflictos o el respeto a la diversidad de orientación o identidad de género. Contenidos esenciales para una convivencia en igualdad y libertad que tenga en cuenta la pluralidad y diversidad existente”, explican.

Por último, exponen que el pacto “atenta contra los derechos humanos de las personas inmigrantes y refugiadas, muchas de ellas mujeres que han sufrido violencia sexual u otras de género o personas LGBTI que son perseguidas por su condición”, y que “supone un retroceso en la lucha contra los delitos de odio y discriminación que sufren las personas LGBTI y a favor de la igualdad y el respeto a la diversidad”.

Así, con estas reivindicaciones sobre la mesa, las mujeres, sin olvidar el gran porcentaje de hombres que defienden la igualdad, no permitirán “ni un paso atrás” ni negociaciones en un país que, según opinan, “no necesita más ideas y políticas que deterioren la igualdad, la libertad, la convivencia y la cohesión social”.