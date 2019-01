Granada cierra 2018 con una ligera bajada en infecciones de transmisión sexual, salvo en sífilis, que sube | Vídeo

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) -también conocidas como ETS (enfermedades de transmisión sexual)- siguen siendo un quebradero de cabeza para los médicos de este país, incluidos los de Granada, que en 2017 se encontraba entre las provincias andaluzas con más casos de infecciones por 100.000 habitantes. Para que os hagáis una idea: de 2007 a 2017, la tasa de incidencia en estas enfermedades ha crecido un 269 por ciento.

Aunque 2018 se ha cerrado con una ligera bajada en infecciones en herpes genital, clamidia y gonorrea, la incidencia en la provincia de Granada sigue siendo alta y sigue creciendo de manera exponencial durante las últimas dos décadas. Muchas de estas infecciones cursan sin síntomas, sobre todo en los hombres, y dificultan la detección precoz. Desconocer que uno está infectado y mantener relaciones sexuales sin preservativo hace el resto: contagios.

Si bien ha bajado el número de casos de infecciones por clamidia, gonorrea y herpes genital, Granada ha experimentado una subida en sífilis, que se da más en hombres que en mujeres.

En todos los casos, el “público objetivo” de estas infecciones son jóvenes, en el intervalo de edad de 15 a 34 años, y en su mayoría varones. ¿Las causas? El abandono del preservativo, el sexo hombre con hombre o con múltiples parejas, sin olvidar las modas sexuales de alto riesgo.

¿Os suena el ‘chemsex’ o el ‘stealthing’? Después lo abordamos.

LA CLAMIDIA: LA QUE MÁS HA REDUCIDO SU TASA DE INCIDENCIA

Según los últimos datos recopilados en Granada, hasta el pasado 10 de enero, el herpes genital ha bajado de 35,40 a 22,80 casos por 100.000 habitantes; la clamidia también ha reducido su tasa de incidencia -la que más-: de 42,86 a 19,6 por 100.000 personas; y, en el caso de la gonorrea, de 37,14 casos por 100.000 habitantes se ha bajado a 21,5 casos este último año. Sin embargo, tal y como hemos apuntado líneas arriba, la sífilis ha subido: de 15,33 a 17 casos por 100.000 habitantes.

En total, en 2018, la tasa de incidencia global de ITS ha sido de 80,9 por 100.000 habitantes.

“Aunque respecto a 2017, los casos de ITS se han reducido, sigue la incidencia alta y sigue subiendo desde hace una década de forma sostenida, y eso es un problema importante para la salud pública de todo el país”, explica la jefa de Salud Pública en Granada, Isabel Marín.

Según la jefa de Salud Pública de Granada, uno de los motivos de este aumento año tras año lo podemos encontrar en la elaboración de más pruebas de detección, a través del centro de Infecciones de Transmisión Sexual de Granada , sobre todo de clamidia, cuando empezaron a notar un repunte en la infección. “Cuando haces búsqueda activa, encuentras más, pero se encuentra porque existe, no solo porque se busca”, aclara Marín.

Otro de los factores ha sido la reciente implantación del sistema de digitalización de la historia clínica del ciudadano -con el sistema de información Diraya-, “porque en esta base de datos que manejan los médicos se hace el volcado de las enfermedades de declaración obligatoria”. La medicina privada también está obligada a informar a la autoridad sanitaria cuando registra ITS en sus pacientes, añade.

“Y la razón más importante”, prosigue Marín, “la práctica sexual sin protección y con parejas diversas y múltiples, lo que aumenta muchísimo el número de probabilidades de contagiarse y de contagiar”. Además, las aplicaciones móviles de contactos para encuentros sexuales han contribuido a facilitar este tipo de citas que, en muchos casos, no siempre se hacen de forma segura.

Los expertos también señalan que el aumento de las ITS ha venido motivado por la pérdida de pavor a enfermedades que hace unos años no tenían cura como, por ejemplo, el sida. “Hubo un tiempo que se tuvo mucho miedo al contagio, pero ahora que ha pasado a ser una enfermedad crónica que no mata, muchas veces casi que se juega a la ruleta rusa, y no son pocos los que piensan: si me contagio, me tomo el tratamiento”, señala Marín.

MÁS EN VARONES DE ENTRE 15 Y 35 AÑOS

Salvo el herpes genital, que se ha dado más este año y los anteriores en mujeres que en hombres, el resto -la sífilis, la gonococia y la infección por clamidia son más frecuentes en hombres.

A continuación, te ofrecemos una tabla con los últimos datos de las tasas de incidencias de las ITS en Granada por rango de edad

PAREJAS MÚLTIPLES Y PELIGROSAS PRÁCTICAS SEXUALES

No son pocos los afectados por estas infecciones los que reconocen dentro de las consultas médicas, por ejemplo, no usar el preservativo y/o haber participado en prácticas sexuales de riesgo como, por ejemplo, el ‘chemsex’ (sexo químico). El uso de combinado de metanfetaminas, éxtasis y mefedrona -acompañado por otros estimulantes- hacen que suba la libido y disminuya el dolor físico- permitiendo mantener sexo durante horas e, incluso, días. “Estas prácticas dañan la mucosa y esas fisuras propician la transmisión”, apostilla Martín.

Hay otra práctica, denominada ‘stealthing’, que consiste en quitarse el preservativo durante la relación sexual sin que la pareja se percate ni dé su expreso consentimiento. ¿El resultado? Embarazos no deseados y contagio de infecciones de transmisión sexual.

En este sentido, le preguntamos a Marín qué falla, por qué los jóvenes, sobre todo, aún arriesgan su salud por no ponerse un preservativo. ¿Qué más se puede hacer?: ¿más campañas sobre sexualidad?, ¿más charlas en colegios?, ¿más información en medios y redes sociales?

“Por mucho que tú informes, el receptor puede recibir el mensaje o no”, responde Marín, “y este tipo de educación se tiene que dar entre iguales porque llega mejor el mensaje que si lo lanza una autoridad o administración”. En este sentido, según añade Martín, desde la Junta de Andalucía se están formando a mediadores para que conecten con la población más joven, “pero nos sobrepasa el tema de las apps de contactos y las prácticas sexuales que llegan desde todas partes del mundo”, admite.

