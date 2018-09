Gran afluencia en el metro, en servicios mínimos, durante el segundo paro parcial del día | Galería

Vagones completos. Esa es la imagen que ha dejado el segundo paro parcial secundado por los trabajadores del metro de Granada, el servicio que opera en servicios mínimos durante los tres paros que los empleados han programado para la jornada de hoy.

El primero de ellos ha tenido lugar esta mañana, de 6.30 am a 9.30 am. Según han explicado desde el comité de empresa, no ha habido incidencias notables y muchas personas han decidido escoger otro medio de transporte alternativo para llegar a su destino porque las paradas y estaciones estaban más ‘tranquilas’. Ahora, en este segundo paro parcial, que ha arrancado a las 13.30 horas y que durará hasta las 16.00h sí se ha notado la falta de vagones y algunas estaciones, como la de Recogidas, la afluencia ha sido notable.

Los trabajadores del metro han cifrado en un cien por cien el seguimiento del primer paro parcial. El comité de empresa asegura que desde el pasado jueves no ha tenido noticias para un nuevo intento en la negociación del convenio colectivo y la equiparación salarial, entre otras demandas

Si no puede visualizar la galería, haga clic aquí