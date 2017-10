Gerardo Sánchez: “Siento rabia por el daño causado a mi familia” | Vídeo

Gerardo Sánchez, alcalde de Armilla, ha vivido los últimos años con una espada de Damocles sobre su cabeza. Las constantes denuncias del PP acerca de su gestión municipal le han generado mucha rabia por el dolor que causaban a su entorno familiar. Ahora, cuando toda la pesadilla ha acabado con la absolución de todas las causas, nos recibe en su despacho con un semblante relajado. Pero, aunque asegura que está satisfecho y aliviado, repite una y otra vez que la rabia no le va a abandonar en mucho tiempo

-Pregunta: ¿Cómo se siente Gerardo Sánchez, la persona, después de todo este periplo de estos últimos años?

-Respuesta: La persona y el político son el mismo. Considero que como persona y como político no nos podemos separar. Lo he dicho en estos últimos días, tengo una sensación de satisfacción y de alegría, y de alivio, porque ha pasado todo este periplo del proceso judicial, pero lo combino con una sensación de indignación bastante importante. Indignación y rabia por lo que he pasado yo, pero sobre todo por lo que han pasado mis amigos, mi familia, la gente más cercana que a pesar de tener portadas de medios y declaraciones de rivales políticos muy duras, delante de los medios de comunicación seguían defendiéndome y tenían que seguir defendiendo mi honradez. Eso ha sido difícil y ha provocado esta rabia que no me la quita. Estoy muy contento, muy satisfecho, muy tranquilo, pero no más que cuando salió la sentencia porque estaba convencido de que había actuado bien. La rabia permanece, poco a poco irá desapareciendo, pero ahora está.

“ESTOS AÑOS HE ESTADO TRANQUILO, PERO LA DUDA DE

SI HABRÍA ACTUADO CORRECTAMENTE ME HA ASALTADO EN ALGUNOS MOMENTOS”

-(P) Cree que ha sido una persecución personal?

-(R) Si. Es una estrategia política de ganar en los juzgados lo que no ganas en las urnas y de anular a tu rival político a base de denuncias en lugar de hacerlo a base de propuestas, a base de proyectos y de iniciativas.

-(P) Es muy duro que te pidan cuatro años de cárcel…

-(R) Nadie se puede imaginar. Mis padres ya son mayores y nadie se puede imaginar lo que es llegar a visitar a tus padres y estar con una portada de periódico delante y con los ojos cristalinos, porque te piden cárcel. El presidente de la Audiencia Provincial llegó a decir a uno de los testigos, ¿es usted consciente de que están pidiendo cárcel? La cárcel se pide a los delincuentes y eso te genera inquietud y hasta dudas, a ver si yo he cometido delitos sin darme cuenta. Ha sido una situación un tanto complicada, vuelvo a repetir que he estado tranquilo durante todo este proceso, si me he equivocado, me he equivocado, como todos y reivindico la equivocación como algo normal, incluso en los políticos. La rabia tardará en irse.

Gerardo Sánchez durante la entrevista con Granada Digital | Foto: Javi Gea

-(P) Rabia es la palabra que más repite. ¿Eso le ha llevado a arrojar la toalla?-

(R) No nunca. Ese es el error, creían que iba a hacerlo…no, al contrario. En los momentos de debilidad que todos tenemos y nos cuestionamos, esta rabia se vuelve en contra de quien pretendía anularme. He trabajado más horas y con más ahínco e ilusión.

(P) Tanto que Armilla ha ido evolucionando y avanzando en estos años. Para empezar, estamos a un mes de que el Centro Comercial Nevada cumpla un año.

(R) Es curioso. Parece que el Nevada lleva ahí toda la vida con lo que ha costado. Todos los grandes males que se vaticinaban con la llegada del Nevada no han ocurrido. El pequeño comercio de Armilla sigue funcionando, con sus dificultades, pero ahí está. Armilla no se ha colapsado, y no ha habido que llegar en helicóptero como vaticinaba Sebastián Pérez y el Nevada está ahí dando una oferta a los vecinos de toda Andalucía Oriental, sonó solo de los armilleros o los granadinos. Evidentemente la repercusión ha sido tremendamente positiva para el municipio. Hemos pasado de que no existían proyectos de futuro para la ciudad de iniciativa privada a que sean constantes las visitas que tengo con posibles iniciativas que se puedan adoptar. La última, el casino. En definitiva, tenemos más proyectos de futuro por delante que otros municipios.

También tenemos problemas, nos hemos quedado sin alquiler, los alquileres han subido, los vecinos de Armilla tienen dificultades para encontrar vivienda aquí, pero se está reactivando la construcción, intentaremos que la oferta sea mayor. en Armilla y en todos los municipios limítrofes, Churriana, Ogíjares, La Zubia, el Nevada no ha originado ni catástrofes, ni bloqueos en la circulación ni cierres masivos de pequeños comercios.

“EL CC NEVADA NO HA SIDO ESE GENERADOR DE MALES QUE TODOS AGORABA”

(P) Hay datos de la repercusión del Nevada en este año?

(R) Nosotros hemos bajado el paro. Hemos crecido mucho en altas de actividad económica, hemos bajado de paro por encima de los municipios limítrofes. Hombre, también el Nevada es un trabajo de servicios, con una precariedad que todos sabemos, sueldos bajos, contratos a media jornada…no es el tipo de empleo que me gusta a mí para mis armilleros y armilleras. Tenemos mucha gente formada y me duele ver a gente con carreras universitarias vendiendo zapatillas…me duele, me duele…el objetivo es que haya trabajo, pero sobre todo que haya trabajo para la gente formada que tenemos. Hay proyectos que se están materializando, hay empresas que están duplicando en producción de aplicaciones informáticas y por ahí se crece también.

Gerardo Sánchez, satisfecho con la apertura del CC Nevada | Foto: Javi Gea

(P) El segundo gran proyecto que todos estábamos esperando, el Metro, lleva pocos días funcionando. ¿Qué valoración hace el alcalde de Armilla?

(R) Otro éxito que también ha hundido los vaticinios de los agoreros. Tenemos muchas ruedas de prensa en la esquina del Nevada de Sebastián Pérez y Antonio Ayllón diciendo que esto iba a ser un despilfarro que no iba a funcionar, ahora cuando el ciudadano lo ha hecho suyo y está funcionando, la satisfacción es enorme. Este es el camino, no hay otro, mejora del transporte público. Armilla tiene 2,7 vehículos por vivienda, eso es imposible de mantener. Esto es mejora del transporte público, transportes alternativos, ese es el futuro, no hay otro. El metro, para un área metropolitana como la de Granada, es el mejor instrumento que existe. Por eso me alegra que los ciudadanos lo estén utilizando, que Gabia, Churriana, Atarfe estén pidiendo la ampliación de las líneas, porque ese es el camino. Nosotros llevamos prácticamente un año, primero con la apertura del hospital del PTS que, aunque solo tenga una esquinita en Armilla, para nosotros ha supuesto mucho, porque es acercar esa infraestructura y esos profesionales a nuestra localidad; luego vino el Nevada, ahora el metro, y nos ha colocado en una posición excelente que nos genera unas expectativas bastante interesantes.

“EL METRO HA PUESTO DE MANIFIESTO QUE EL ÚNICO MODELO POSIBLE DE CIUDAD

TIENE QUE APOSTAR POR EL TRANSPORTE PÚBLICO”

-(P) También desde el punto de vista medioambiental…

-(R) El dato era 8000 viajeros que se incorporaban al transporte público, 8000 personas que han dejado de usar su vehículo particular, de contaminar, 25000 personas que ya no se suben en un bicho que consume combustible fósil que emite emisiones y lo hace en un bicho eléctrico. Es muy positivo para Granada. Granada tiene grandes problemas ambientales y vuelvo a repetir, no hay otro camino, tenemos que ir a otras ciudades, más avanzadas y ver qué se hace allí, transporte público, bicicleta, a pie y eliminación de vehículos. En esta campaña electoral el PP llevaba en su programa el levantar las vías y volver a circular los coches por la calle Real y avenida de Poniente….eso ya es inviable. La peatonalización de Armilla provocada por el metro ha llegado para quedarse. No existe otro modelo de ciudad que no sea el que lleva un incremento de transporte público y de peatonalización.

-(P) ¿Siguiente reto?

-(R) Son muchos. Una ciudad más habitable, con mejores servicios. No hay ya grandes proyectos ni grandes infraestructuras porque Armilla afortunadamente es una ciudad que no va a superar los 30.000-35.000 habitantes, eso es bueno porque queremos vivir en una ciudad donde nos conozcamos la mayoría de la población, donde lo que nos quede sea consolidar lo que ya tenemos. Esa mejora de servicios, esa mejora de los viarios, mayor construcción de carriles bici. Sobre todo, nos queda una pequeña zona de expansión que es la que se ubica enfrente del CC Nevada, donde nuestra intención es que tengamos un mayor número de negocios, de industrias, aunque es difícil que a Armilla vengan industrias, porque el suelo es caro. Pero a pesar de ello, hay gente que no lo sabe, somo el municipio de España con más centros del CSIC, con cuatro: investigación animal, de ciencias de la tierra, investigación biomédica y López Neyra. Ese potencial tenemos que dejar que se quede lo más cerca de donde se produce. Por lo tanto, pretendemos que ese tipo de industria se pueda quedar y se multiplique en esa zona lo máximo posible.

Gerardo Sánchez explica sus proyectos para el municipio de Armilla | Foto: Javi Gea

Contamos ahora, además con una ventaja, los fondos EDUSI. Hemos estado años sin inversiones, pero ahora vamos a tener un periodo de inversiones en mejora de viales, en equipamiento urbano bastante importante, de 6 millones de euros con fondos europeos e inversiones propias del ayuntamiento, porque hemos superado esas dificultades económicas gracias, en gran parte a los ingresos del Nevada y queremos que repercuta en mejoras de equipamientos urbanos de la ciudad.

Los 6 millones, la mayor parte de la inversión se va a notar a partir de 2018, en cuatro años.

-(P) En los últimos años estamos viendo también la revitalización de FERMASA, con el apoyo de Diputación

-(R) Sin duda. Pero yo no dejo de pedir apoyos. Las instalaciones se han quedado obsoletas. Es verdad que más ferias es imposible, acabamos de terminar la feria general y entran los caballos la semana que viene para CONCAB, estoy muy satisfecho, el equipo es muy bueno, pero necesitamos una actualización de las instalaciones que se han quedado viejas. Pero hemos demostrado en el peor de los momentos que la actividad ferial era necesaria.

“POR EL MOMENTO NO PLANTEO PRESENTARME A LA REELECCIÓN”

-(P) Los proyectos de los que nos ha hablado anteriormente, a desarrollar en cuatro años, puede implicar que Gerardo Sánchez se presente a las próximas elecciones?

-(R) Ahora yo estoy centrado en mi trabajo. Ni es el momento, ni me lo planteo. Evidentemente estoy viviendo un momento dulce que hace que esté animado, pero no me voy a pronunciar todavía, porque queda año y medio y todavía ni campaña electoral, ni elección de alcalde, ni nada. Ahora aquí todo mi equipo a trabajar que nos queda mucho y un trabajo muy bonito.

Si no puede visualizar el vídeo, clic aquí