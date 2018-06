Gerardo Cuerva apela a la “singularidad de Granada” como factor estratégico para el desarrollo de la provincia

El presidente de Cámara Granada ha apelado hoy a la “singularidad de Granada” como factor estratégico para el desarrollo de la provincia y ha reclamado a las distintas administraciones que conviertan “lo que hace diferente a Granada” en ámbitos como el cultural, el histórico o el del conocimiento científico “en elementos protagonistas de cualquier estrategia de futuro”.

“La Marca Granada, tiene que nacer en nuestra singularidad, en lo que nos hace únicos, no en parecernos o en imitar a nadie”, ha insistido Cuerva, durante su discurso con motivo del IV Encuentro de Miembros Cámara que la entidad ha celebrado esta tarde en su sede con la presencia del alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, la delegada del Gobierno de la Junta, Sandra García y la Diputada de Desarrollo Sostenible, Ana Muñoz.

El presidente de Cámara Granada ha aprovechado la reunión en la que la Corporación convoca anualmente al colectivo Miembros Cámara –que desde hoy ha pasado a denominarse “Club Cámara”— para reiterar su opinión de que Granada debe abstraerse de los debates a corto plazo para pensar “en planes de futuro, a diez o veinte años, que nos ayuden a diseñar lo que esta provincia será a mitad de siglo”.

Y es en ese contexto en el que ha reclamado aprovechar elementos diferenciadores “en cultura, geografía, historia, conocimiento científico, humanismo o productos agroalimentarios” para hacer de Granada un lugar capaz de lograr un mejor desarrollo o captar inversiones.

En su discurso, Gerardo Cuerva se ha referido al colectivo del Club Cámara, formado hoy por 350 empresas, como “las empresas líderes de Granada y la fuerza que permite que Cámara Granada trabaje por el futuro de Granada a través de sus líneas de trabajo en internacionalización, formación y fomento de la innovación o lucha contra el desempleo juvenil, pero también reclamando a las distintas administraciones aquellos proyectos, como los de infraestructuras, que son básicos para que “vosotros podáis hacer vuestro trabajo”. En su intervención, Cuerva no ha dejado de citar el AVE, las conducciones de Rules, el Acelerador de Partículas o la Capitalidad Europea de la Cultura.

El IV Encuentro Miembros Cámara ha contado este año con la participación del periodistas y economista Carlos Rodríguez Braun y el humorista Salva Reina.

El encuentro ha estado presentado por el cantante estadounidense radicado en Guadix, Damon Robinson, que ha planteado al auditorio “la banda sonora de un emprendedor”, hilo conductor con el que se ha desarrollado todo el acto con canciones conocidas como Feelling good, Stand by Me, What a Wonderful World! o Celebration.

Miembros Cámara Granada

El colectivo de Miembros Cámara fue creado por Cámara Granada en 2011 cuando las Cámaras de Comercio de España dejan de percibir las aportaciones de las empresas de su demarcación a través de la llamada Cuota Cameral.

Hoy el colectivo lo componen 358 empresas que realizan aportaciones voluntarias a la Corporación y tienen una serie de beneficios como la participación en los actos que la Cámara organiza de manera exclusiva para ellos. A partir de hoy, y en consonancia con la denominación utilizada en la mayoría de las Cámaras españolas, el colectivo pasa a denominarse Club Cámara.

En los últimos doce meses, Cámara Granada ha realizado 10 Networking con sus empresas miembro en los que congregó a más de 500 participantes, 3 Tour Empresariales, con 90 empresas participantes y la visita a 9 compañías, además de una decena de jornadas, desayunos, clases magistrales y otros eventos sobre transformación digital, seguridad informática, protección de datos, calidad, formación y nuevo empleo con, en total más, de 600 participantes.

En esos Cámara Granada actos ha colaborado con asociaciones empresariales, entidades públicas y privadas de toda la provincia o incluso de Madrid, donde en febrero se produjo el primer encuentro entre empresas granadinas y empresas de aquella comunidad autónoma. Ese viaje sirvió a Cámara Granada para convertirse en la primera Cámara provincial en organizar un acto en la sede de Cámara España.