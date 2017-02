Francisco Plata, alcalde de Ogíjares: “El PTS es un pulmón económico muy importante para el municipio”

Publicidad

Francisco Plata Plata es Paco para casi todos los habitantes de Ogíjares. A sus 72 años, lleva ya diez como alcalde del municipio cachurro, y aún anuncia ganas e ilusión para, como mínimo, afrontar un mandato más, siempre que los suyos estén de acuerdo. Accedió por primera vez a la alcaldía en 2003, como candidato del Partido Popular. Pero descubrió que uno de sus concejales -que posteriormente fue inhabilitado por la Justicia- no era un tipo de fiar y el PP se alineó con él. Así que abandonó las filas populares y, junto a otros compañeros, fundó Alternativa Popular por Ogíjares (APPO), formación con la que concurrió a las elecciones en 2011 y mediante la cual regresó a la alcaldía con el apoyo del PSOE. En 2015, ganó las municipales y aumentó el número de votos y concejales para volver a formar equipo de gobierno, esta vez -casualidades de la vida- mediante un pacto con el PP. Han sido dos etapas muy diferentes, pero con un denominador común: el apoyo de la gente del pueblo.

Su manera de ser, su cercanía con los vecinos y su sencillez y humildad le generan simpatías entre los ciudadanos de diversas ideologías. Presume, no sin razón, de que logra el apoyo popular voto a voto, puerta a puerta. Entre sus principales bazas está el saneamiento económico de una institución que estaba al borde de la quiebra y el hecho de haber acabado con firmeza con los escándalos de la corrupción que azotaron al municipio hace más de una década. Sobre este y sobre otros temas de interés para Ogíjares, como sus proyectos de presente y de futuro, ha hablado en esta entrevista en Granada Digital.

Publicidad

-Pregunta (P): El municipio de Ogíjares fue durante mucho tiempo noticia por diversos escándalos. ¿Qué ha cambiado en esta nueva etapa para que ahora en el pueblo se hable de todo menos de corrupción?

-Respuesta (R): Lo que ha cambiado ha sido el equipo de gobierno. Ese ha sido el cambio. Antes, sin entrar en más profundidad, había un equipo de gobierno que tuvo muchos problemas y ahora en el equipo de gobierno estamos personas honestas que nos dedicamos a trabajar por el pueblo.

-(P): ¿Existe una sensibilidad especial con el tema de la corrupción?

-(R): Sí, y por ello una de las premisas que puse encima de la mesa cuando nos pusimos en marcha fue que aquí nadie iba a hacer nada que no debiera hacer. Si alguien hace algo que no deba hacer, dura dos minutos.

-(P): Fue usted alcalde por el PP entre 2003 y 2007. ¿Por qué se marchó del partido?

-(R): Fue precisamente por la corrupción, porque cuando era alcalde averigüé que había un concejal corrupto y, de hecho, fue condenado con seis años de inhabilitación. Yo no quería problemas ni con la Justicia ni con nadie.

-(P): ¿Y nadie del PP le pidió que volviera?

-(R): No, porque según ellos me echaron. Según yo, me fui. Y hubo quien prohibió que hablaran conmigo.

“La única ideología de APPO es trabajar por el pueblo”

-(P): Y decidió fundar APPO, el partido que ha ganado en las dos últimas elecciones municipales. ¿Bajo qué ideología nació ese partido local?

-(R): La única ideología es trabajar por el pueblo. El partido no lo fundé yo solo, sino que fuimos más del 70 por ciento de los que estábamos afiliados al PP en Ogíjares los que nos marchamos. Fundamos APPO sin pensar si éramos de derechas o de izquierdas, sino simplemente para servir al pueblo. Ahí entra cualquier ideología. Por ejemplo, en el pasado mandato tuvimos un concejal afiliado al PSOE, catedrático en la Universidad y representante de los trabajadores en UGT. Y otros que son independientes.

-(P): Sin embargo, curiosidades de la vida, ahora gobierna merced a un pacto con el PP. ¿Cómo está funcionado el equipo de gobierno?

-(R): El pacto funciona muy bien y estamos muy satisfechos de todo el trabajo que se está haciendo en beneficio de Ogíjares. Nosotros pactamos en su día con el PP porque no quiso el PSOE, al que se lo ofrecí primero porque fue quien votó a favor para que yo fuera alcalde en el anterior mandato. Me vi en la obligación moral de ser los primeros en ofrecerle un pacto de gobierno. APPO había sacado 6 concejales; el PP, 4; PSOE, 3; Ahora Sí Ogíjares, 2; y Ciudadanos e IU, 1. Había que pactar para gobernar y hablé con los socialistas, pero se negaron en rotundo. La portavoz me dijo que a ella la había puesto el pueblo en la oposición y que ahí se iba a quedar. No quiso ni hablar conmigo. Entonces fue cuando nos sentamos a hablar con Vicente Aguilera, portavoz del PP en Ogíjares, y nos dimos cuenta de que era un PP muy diferente al que nosotros abandonamos. Con él llegamos a un acuerdo y hasta hoy va todo de maravilla. No tenemos ningún problema, nos entendemos a la perfección y nos llevamos muy bien.

Si no puedes ver el vídeo, pincha aquí

-(P): O sea, que no se arrepiente de no haber alcanzado un acuerdo con el PSOE.

-(R): En absoluto. Creo que hicimos muy bien y mejor estar con Vicente Aguilera y con su equipo del PP que con los actuales concejales del PSOE, con los que siempre hemos tenido divergencias. La mentalidad no del partido, sino de esas personas, no va con nuestra filosofía.

-(P): Ogíjares es uno de los pueblos más importantes del Área Metropolitana. ¿Es algo más que una ciudad dormitorio?

-(R): Tiene mucho de ciudad dormitorio y lo asumimos. Por ejemplo, se nota en el comercio, que estamos intentando impulsar con la Feria del Comercio que hemos organizado. Pero Ogíjares es mucho más. La sensación de pertenencia está arraigada en muchos ciudadanos. Y ahora tendremos, por ejemplo, la ampliación del PTS, que va a ser muy importante para nosotros. O también la ampliación de nuestro polígono industrial, que está pendiente de la aprobación del nuevo PGOU. Con esto vendrán empresas y quizá cambie esa percepción de ciudad dormitorio.

“El principal problema de Ogíjares es el paro, aunque en 2016 ha descendido”

-(P): ¿Cuáles son los principales problemas que tiene ahora el municipio?

-(R): El más importante es el paro, pese a que en 2016 fuimos el municipio del Área Metropolitana en el que más descendió el desempleo. Tenemos un 15 por ciento de paro y eso nos duele, porque notamos que hay gente muy necesitada y viene a nosotros a pedirnos ayuda. Eso es lo que más me preocupa. Personas que llegan a decirnos que no tienen ni para comer. Y nosotros tratamos de ayudarles en todo lo que podemos.

-(P): ¿Y el tema de la seguridad?

-(R): La Guardia Civil nos comenta que somos uno de los pueblos más tranquilos, aunque de ver en cuando hay algún problema, pero como en todos los sitios.

-(P): ¿Les preocupa la gran cantidad de habitantes que no están empadronados? ¿Cómo lo pueden solucionar?

-(R): Me preocupa mucho, pero es muy difícil encontrar una solución para eso, sobre todo, por los que tienen en Ogíjares su segunda residencia. Eso nos preocupa, porque ahora mismo estamos alrededor de 14.000 empadronados cuando en realidad la población asciende a 16.000 habitantes. Hacemos campañas de publicidad y de concienciación, pero es difícil.

-(P): Acaban de recibir la misma agua que recibe Granada de Emasagra, tras años bebiendo de los pozos. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes?

-(R): Creo que todo son ventajas. Teníamos un agua bastante regular, porque era de pozo, y la que tenemos ahora es muy buena. El principal problema era la cal, que afectaba a los calentadores, lavadoras, lavavajillas… Y había que tener descalcificadores en casa para beber o comprar agua embotellada. Era algo que nosotros llevábamos tiempo demandando y al final lo hemos conseguido. La gente está muy contenta.

“El PTS es un pulmón económico muy importante para el municipio”

-(P): ¿Qué significa para Ogíjares el PTS?

-(R): Es un pulmón económico muy importante para el municipio. El día que se apruebe definitivamente el PGOU, que esperamos que sea a lo largo de 2017, va a beneficiar mucho a Ogíjares. Hay que tener en cuenta que a los ayuntamientos nos corresponde un diez por ciento de todos los terrenos que se urbanizan y eso significa mucho dinero para las arcas municipales. Eso nos facilitará mejorar para el pueblo. Si ahora estamos bien, estaremos muchísimo mejor.

-(P): ¿Son buenas las relaciones con la Fundación PTS?

-(R): Son muy buenas. Nosotros pertenecemos a la Fundación y es importante resaltar que nos está ayudando mucho y, especialmente, Jesús Quero y sus técnicos, que han estado a disposición del Ayuntamiento para lo que ha hecho falta.

-(P): ¿Y cuáles son los proyectos más importantes que tienen previstos para el futuro más inmediato?

-(R): Pues tenemos muchos proyectos cumplidos ya, pero uno con el que soñamos, y que es de los más importantes, es contar con un espacio escénico donde, entre otras cosas, nuestra Banda Sinfónica Municipal de Ogíjares (BSMO) pueda tocar. Creo que lo vamos a conseguir porque podremos afrontar el presupuesto total de su construcción con los ingresos que esperamos tener en el futuro con los terrenos que nos corresponden del PTS. Espero que se pueda terminar en este mandato o, al menos, que comiencen las obras. El Ayuntamiento no tiene ahora mismo dinero para invertir en un espacio escénico, pero espera conseguir el dinero con los fondos provenientes de los terrenos del PTS.

-(P): La Banda Sinfónica, el Festival Flamenco, la EMMDO… En Ogíjares es importante la música y la cultura.

-(R): Por eso, entre otras razones, nos hace falta un espacio escénico. Nuestra BSMO es una maravilla, el Festival Flamenco tiene ya mucha tradición y la Escuela Municipal de Música y Danza de Ogíjares (EMMDO) celebra durante el curso 2016-17 su vigésimo quinto aniversario y cuenta con unos 800 alumnos que disfrutan de una enseñanza reglada para poder acceder al Conservatorio. Es una de las mejores de Andalucía y, además, cuenta con profesores jóvenes y con muchas ganas de trabajar.

-(P): También acaban de inaugurar la nueva Jefatura para la Policía Local.

-(R): Ese es otro sueño cumplido. La Jefatura anterior no estaba en condiciones y era muy pequeña. Esta nueva es cuatro veces más grande y dispone de un espacio que no solo demandaban los propios policías locales sino también los vecinos, que antes no tenían intimidad alguna para poder hablar con los agentes.

“El Ayuntamiento no tiene deudas porque sabemos administrar”

-(P): Uno de los avales de la gestión del actual equipo de gobierno es que el Ayuntamiento no tiene deuda alguna. Es algo poco común hoy día. ¿Cuál es el secreto para una economía tan saneada?

-(R): Saber administrar. Cuando llegamos al Ayuntamiento en 2011 había muchísima deuda e, incluso, nos dijeron desde Intervención que estábamos a punto de no poder pagar las nóminas. Tuvimos que hacer un plan de ajuste muy importante para estabilizar la situación porque era insostenible. A partir de ahí fuimos mejorando la situación y, a día de hoy, el Ayuntamiento de Ogíjares no tiene deudas. Hemos ahorrado mucho, sabemos administrar, gestionar y no gastar dinero en tonterías.

-(P): Es su tercer mandato como alcalde, en dos etapas diferentes. Lleva diez años en el cargo. ¿Tiene intención de seguir?

-(R): No lo sé. Yo estoy muy contento y es verdad que no cobro sueldo del Ayuntamiento, porque ya estoy jubilado y tengo mi pensión. Tengo 72 años y la verdad es que esto me gusta. Tengo mucho tiempo para dedicarle al cargo y lo mejor es que te permite ayudar a la gente. Cuando te vas a casa tras ayudar a tanta gente lo haces con una enorme satisfacción.

-(P): También tendrá algunos sinsabores.

-(R): Pues no muchos. Pesa siempre más lo agradable que lo desagradable. La mayoría de los ciudadanos saben ser agradecidos y te dan las gracias porque saben que uno no está por interés económico, sino por la vocación de servicio público y de ayudar a los demás. Es algo muy bueno que me encanta.

“Siempre nos ha gustado estar cerca de la gente y, especialmente, de quienes más nos necesitan”

-(P): Dicen que su principal aval como alcalde es su trato con la gente.

-(R): Es algo que siempre hemos hecho, estar cerca de la gente y, especialmente, de quienes más nos necesitan. Y no solo yo, sino todo el equipo de gobierno. El alcalde es uno más. Si no me hubiera rodeado de gente tan válida sería imposible. Siempre he pensado que tienes que rodearte de personas mejores que tú. Y en mi equipo de gobierno hay gente muy preparada y con muchas ganas de trabajar. El equipo humano que tenemos es lo mejor y es la suerte que he tenido, algo que no ocurrió en mi etapa en el PP, que fue un desastre. Estábamos muy desunidos. Y ahora entre nosotros no hay ningún problema.

-(P): Entonces, ¿piensa en volver a presentarse o no?

-(R): Pues no lo sé. Lo que quieran en mi partido. Si ellos quieren, me presentaré. Si no, no. A mí no me importaría estar un mandato más, porque puede ser hasta bueno. Pero si el partido prefiere otro candidato no pasa nada. Lo que quiero es que siga gobernando APPO, porque lo está haciendo muy bien. Ya decidiremos en el futuro.

-(P): ¿Cuál es su sueño futuro para Ogíjares?

-(R): Que no haya ningún parado. Que todo el mundo encuentre trabajo. Hay muchas gente joven y también mayores que tienen carreras universitarias y que no tienen ni para comer. Lo están pasando muy mal y eso es lo que deseo que mejore. La lucha contra el paro no depende del Ayuntamiento, pero usamos todos los planes de empleo de las diferentes instituciones que existen para tratar de dar trabajo a todos los que podemos. Acabar con el desempleo es mi mayor deseo.