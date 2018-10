Film Symphony Orchestra regresa a Granada para rendir el mayor homenaje jamás dedicado a John Williams

FSO arranca una nueva gira con la que llega a Granada este próximo 11 de noviembre y 31 de marzo. El mayor homenaje jamás dedicado en España al compositor más “oscarizado” de todos los tiempos: John Williams, coincidiendo con el aniversario de su primer encuentro con la estatuilla dorada. Es justamente en 2018 que se cumplen 50 años de su primera nominación al Oscar por la banda sonora de “El valle de las muñecas” en 1968, una fecha crucial que marcó el inicio de la carrera de grandes éxitos del que hoy es el compositor más laureado de la historia de Hollywood.

Tres grandes conciertos en Valencia, Madrid y Barcelona que agotaron localidades han sido el pistoletazo de salida de este nuevo espectáculo que ahora llega a Granada y con el que FSO regresa a su origen. El compositor que hizo que medio mundo se enamorase de las bandas sonoras fue el objeto de la primera gira de FSO, un primer acercamiento y un homenaje sencillo a este grande de la música de cine que ahora retoman, 7 años después, con mucha más fuerza, interpretando un programa doble que abarcará gran parte de sus composiciones más brillantes. Fiel a John Williams y a su esencia, FSO ha mantenido viva la llama todos estos años incluyendo temas suyos en todas las giras, además de dedicarle conciertos especiales como el que ofrecieron en el estreno de Jurassic World: el reino caído, cediendo la batuta a J.A. Bayona, o la gira La Música de las Galaxias que incluía la mejor música de Star Wars.

Ahora, FSO ofrece la gira más ambiciosa hasta el momento: desde septiembre hasta mayo del año próximo, dedicada íntegramente al laureado compositor y director de orquesta estadounidense, ganador del Oscar en 5 ocasiones y con más de 50 nominaciones en su haber. La orquesta sinfónica, líder en España en música cinematográfica, arranca el FSO Tour 2018/19: Especial John Williams con tres grandes conciertos en Madrid, Barcelona y Valencia y recorrerá más de 30 ciudades donde ofrecerá más de 60 actuaciones (se suman nuevas ciudades como Jerez, Lleida, Gijón, Logroño y Albacete, entre otras). Además, FSO debutará en el país vecino, Portugal, donde ofrecerá dos conciertos en Lisboa y Oporto. Como novedad, el FSO Tour 2018/19 incluirá más de 4 horas de música en directo divididas en 2 programas diferentes (Programa I y Programa II) y presentará un nuevo vestuario diseñado por el ex concursante de ‘Maestros de la costura’, Jaime Guillem. Rompiendo una vez más las convenciones de la música sinfónica, todos los músicos aparecerán en el escenario con un atuendo “futurista, transgresor y lleno de fuerza”, en palabras del propio Guillem.

EL MAYOR HOMENAJE TRIBUTADO A JOHN WILLIAMS EN ESPAÑA

FSO Tour 2018/19: Especial John Williams rendirá el mayor tributo en España hasta la fecha al compositor John Williams, con música jamás interpretada en nuestro país, y coincidiendo con el 50 aniversario de su primera nominación al Oscar por “El valle de las muñecas”. La orquesta, liderada por el carismático director Constantino Martínez-Orts, ha querido rendirle este gran homenaje interpretando más de 30 bandas sonoras, entre las que se cuentan las 5 oscarizadas y 22 nominadas, y que incluyen temas de Star Wars: Los últimos Jedi, Memorias de una Geisha, JFK, El Patriota, Jurassic Park, Harry Potter y La Lista de Schindler.

Además, FSO interpretará otras piezas musicales como “Olympic Fanfare and Theme”, creada específicamente para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y convertida en el himno de los Juegos Olímpicos de la cadena NBC; “Summon the Heroes”, escrita en conmemoración del centenario de los Juegos Olímpicos modernos (Juegos Olímpicos de Atlanta 1996); o “The Mission”, tema compuesto para las aperturas de los informativos de la cadena de televisión NBC.

UN PROGRAMA DOBLE

Como muestra de su amor incondicional por la música de John Williams, FSO ha querido interpretar las mejores piezas de su extensísima obra, lo que ha supuesto doblar el programa habitual y ofrecerlo en 2 conciertos diferentes. De esta manera, la mayoría de las ciudades tendrán ‘doblete’ de la gira de FSO ofreciendo uno o varios conciertos del Programa I y otro(s) del Programa II. Las ciudades que se añaden este año a la gira podrán disfrutar, según la fecha en la que llegue FSO a la ciudad, el Programa I o el Programa II. Dos programas equilibrados que juntos, suman más de 4 horas de música que cristalizan la esencia de la obra de John Williams, tan prolífica como brillante.

UN VESTUARIO TRANSGRESOR

Cada año, FSO lleva su espectáculo un paso más allá. Este año, Jaime Guillem ha sido el encargado de confeccionar el revolucionario vestuario de la orquesta, que deja atrás el tradicional chaqué para sorprender al público con un nuevo look muy transgresor. Una vuelta de tuerca más en la presentación de la orquesta sinfónica que ha conseguido llenar los Auditorios de toda España de niños, gente joven, y público no tradicional. Los trajes, diseñados y confeccionados por el ex concursante de ‘Maestros de la costura’, contienen, en palabras del diseñador, “elementos que confieren el espíritu de la fuerza y el estilo “guerrero”, inspirados en varias fuentes de diferentes tiempos y culturas, desde los guerreros del Xian a películas como los juegos del hambre o Matrix, incluso pasando por algunos dibujos animados como Dragon Ball”.

En cuanto a las piezas, se ha dividido el diseño entre hombres y mujeres, pero siempre empleando “líneas rectas, hombreras puntiagudas que evocan una armadura o el tejido en red que simula la malla de combate”. La base de la indumentaria masculina recae en una casaca napoleónica de finales del siglo XVIII, y el femenino está compuesto por dos piezas con elementos elásticos que permitan acoplarse mejor al cuerpo. Una tarea complicada al tratarse de músicos que necesitan mantener una libertad total de movimientos, por lo que tuvieron que hacerse modificaciones específicas para algunos de los instrumentos, “por ejemplo, la necesidad de emplear faldas amplias para el celo o la ausencia de elementos en el hombro izquierdo que puedan interferir para los violinistas”, apunta Jaime. Además, el diseñador ha “querido jugar con el espectáculo y la visibilidad del movimiento de los músicos. Por ello hemos introducido las lentejuelas en ambos diseños”.

En definitiva, es un vestuario que consigue un “efecto dinámico, impactante y rompedor”, un nuevo look para la FSO, una orquesta que supera cada año las expectativas de sus fans.

Sobre Constantino Martínez-Orts

Profesor del Master de Film Scoring del Berklee College of Music, Martinez-Orts ha obtenido numerosos galardones internacionales como el Gran Premio de Dirección de Orquesta de Moldavia o el 2º Premio en el Concurso Internacional de Dirección de Orquesta en Craiova y ha estado al frente de prestigiosas orquestas como la BBC Concert Orchestra entre otras. Carismático y entusiasta, es probablemente el director de orquesta especializado en música de cine que mejor conoce este repertorio en nuestro país. Sus comentarios a las obras que dirige durante los conciertos son seguidos por el público con devoción. Precisamente su meticulosa elección del programa de cada tour y una cuidada interpretación de las obras han convertido a FSO en la orquesta de referencia, con una legión de fans incondicionales con los que ha reventado auditorios o la mismísima Plaza de Toros de las Ventas.