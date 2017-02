Federación de Hermandades y Cofradías de Granada responde a Puentedura

Publicidad

El pasado lunes, el portavoz de IU en el ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, denunciaba el “uso y abuso” del corte de las calles del centro de la ciudad por procesiones que “no responden a ninguna fiesta específica”.

En relación a estas palabras del concejal de izquierdas, la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Granada ha salido al paso y ha contestado a las declaraciones de Paco Puentedura, que pueden consultarse aquí.

COMUNICADO DE REAL FEDERACIÓN

“En relación con las declaraciones efectuadas por el Concejal del grupo municipal de IU del Excmo. Ayuntamiento de Granada, Sr. Puentedura, apelando a la ocupación que. de las calles de la ciudad de Granada, efectúan las corporaciones cofrades (federadas o no) de esta ciudad, esta Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la ciudad de Granada quiere hacer públicos los datos de las salidas o actividades procesionales (de hermandades y cofradías federadas o no) que, permitiéndonos la utilización de las palabras textuales del citado edil, no corresponden a las “tradicionales” entendiendo en este término, como todas aquellas que se realizan en Semana Santa.

En primer lugar quisiéramos decir que el número de eventos efectuados fuera de las fechas de Semana Santa durante el periodo comprendido entre junio de 2014 y junio de 2015, (salvo error u omisión) ascienden a un total de 37. De ellas, 26 corresponden a salidas ordinarias, de las cuales:

Un 50 % corresponde a salidas procesionales que se efectúan desde hace más de 20 años

Un 15 % corresponden a salidas procesionales que se llevan realizando desde hace 10 a 20 años

Un 8 % corresponden a salidas procesionales que se llevan realizando desde hace 5 a 10 años.

Un 27 % corresponden a salidas procesionales que se llevan realizando desde hace 1 a 5 años.

En cuanto a las salidas procesionales o actividades realizadas en las calles de la ciudad que por su “excepcionalidad” se pueden calificar de extraordinarias, señalamos un total de 11:

18 octubre 2014: Traslado imagen de Santa Teresa de Jesús, desde el Convento de Carmelitas Descalzas a la Catedral, con motivo V Centenario Santa Teresa de Jesús, y cuyo papel de la ciudad de Granada le ha valido para estar entre las 17 ciudades de nuestro país englobadas en las “Ciudades Teresianas”

19 octubre 2014: Traslado del Cristo del Consuelo a la Catedral y regreso a la Abadía, con motivo del 75 aniversario fundacional de la corporación sacromontana.

19 octubre 2014: Traslado, de vuelta, de la imagen de Santa Teresa de Jesús, desde la Catedral de Granada al Convento de Carmelitas Descalzas.

25 octubre 2014: Salida extraordinaria de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, con motivo del I Centenario de la llegada de los PP. Redentoristas a Granada.

15 marzo: Celebración del Vía Crucis viviente por las calles adyacentes a la Catedral de Granada, como iniciativa del Cabildo catedralicio.

16 mayo: Vía Lucis con la imagen de María Santísima de la Concepción (desde el Convento de la Concepción al Convento de Comendadoras de Santiago y regreso, con motivo de la Coronación Canónica de María Santísima de la Amargura).

29 mayo: Traslado de María Santísima de la Amargura desde el Convento de Comendadoras de Santiago a la Catedral de Granada, para su coronación canónica.

30 mayo: Traslado de María Santísima de la Amargura desde la Catedral de Granada al Convento de Comendadoras de Santiago, tras su coronación canónica.

13 junio: Traslado de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, (Desde la iglesia de San Pedro y San Pablo, a la Iglesia Parroquial de la Magdalena), con motivo del 75 aniversario fundacional.

20 junio: Traslado de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, (Desde la Iglesia Parroquial de la Magdalena a la iglesia de San Pedro y San Pablo, con motivo del 75 aniversario fundacional.

21 junio: Traslado de la imagen del Cristo de la Luz (Desde el Convento de Carmelitas Calzadas a la Iglesia del Salvador) por cambio de sede canónica

De la misma forma, nos permitimos señalar que los días más utilizados para llevar a cabo dichas actividades, quedan resumidos en los siguientes porcentajes:

Jueves (8,11 %)

Viernes (8,11 %)

Sábado (48,65%)

Domingo (27,03 %)

Festivos (8,11%)

De todo ello se deduce, con datos objetivos en la mano y sin la mínima intención de polemizar con el asunto, que