Fausto Taranto: “No somos flamencos, cogemos sonidos flamencos para experimentar sin miedo con ellos”

Juntar dos estilos tan contrapuestos como el metal y el flamenco podría resultar impensable, pero si lo haces con elegancia, ilusión y creyendo en el proyecto, posiblemente aparezca una de las bandas más llamativas del panorama nacional.

Eso ocurre con los granadinos Fausto Taranto, que mezclan la contundencia del mejor metal con el flamenco de raza. Una apuesta arriesgada para una banda que empieza, que lanza este jueves su primer EP, avance de lo que será su primer disco que se publicará en marzo de 2015.

Paco Luque a la guitarra acompañado de Quini Valdivia, Miguel Gamero al bajo, Nano Díaz a la batería y Rubén Campos a la guitarra flamenca, componen la base musical de la banda que se fusiona a la perfección con la voz flamenca de Ismael de la Torre y los coros de Ana Sola, Eva Díaz y “La Samarona”.

Nueve componentes que apuestan por la buena música y hacer lo que les gusta sin miedo a nada, nos abrieron las puertas de su local de ensayo a pocas horas de su puesta de largo este jueves en la Sala El Tren, para compartir unos minutos con nosotros.

¿Quiénes son Fausto y quienes los tarantos de las banda?

Paco Luque: los faustos estamos comprendidos entre Quini, guitarra, Miguel, bajista, nano batería y yo a la guitarra e Ismael es el que hace de enlace de unión entre los tarantos y los faustos.

¿Cómo surge la unión de dos estilos como el rock o el heavy con el flamenco?

Paco Luque: es fácil, ya se hacía esto antes con el rock andaluz de Triana o Medina Azahara que no eran o son sonidos muy duros pro cogen bases flamencas y rock. Pero la transgresión al flamenco, no sólo en los soniquetes de la voz sino también con la experimentación, llegó con “Omega”. Nosotros venimos con esto aprendido desde hace años, y nos dejamos llevar por lo que nos dice la canción para experimentar con ella.

No queríamos escatimar, si hace falta una guitarra flamenca o unos coros pues los hemos buscado, y para los conciertos es lo que queremos. No nos vamos a mover por lo que nos paguen o por modas, apostamos por llevar Fausto Taranto al completo, los nueve componentes.

¿Cómo definís el sonido FT?

Ismael: no tiene una definición como tal, es flamenco con metal, o metal “aflamencado”. Hemos cogido lo que nos gusta de uno y de otro y lo hemos trasladado a nuestro sonido.

Entiendo que las influencias de cada uno están marcadas en Fausto Taranto, ¿Qué escucha la banda?

Ismael: escuchamos de todo. Nos enriquecemos entre todos, unos son más duros y otros somos más flamencos.

Paco: no hemos cambiado nuestra influencia, cada vez escuchamos más cosas. Cuando salimos de aquí intentamos desatascarnos y escuchar todo tipo de música que nos guste, y liberar los odios sin saturarnos.

¿Cuándo os ponéis y se decide iniciar un proyecto de este tipo?

Quni: todo esto empezó casi hace dos años. Paco y yo desde Hora Zulú teníamos muchos proyectos pensados, y me propuso esto que lo tenía en mente. Empezamos a darle forma y conocimos a Ismael, y pensamos que era una gran voz, sin tener nuestro sonido definido. Empezamos a trabajarlo y fue saliendo solo.

¿Cómo empieza Fausto Taranto a trabajar?

Quini: hoy en día todos tenemos los medios necesarios para trabajar en casa y mandarnos cosas por Internet. Básicamente trabajamos así, van surgiendo ideas las mandamos y las ponemos en común, para luego cerrarlas en el local.

Nano: como dice Quini, es una forma muy buena de trabajar, todos tenemos las ideas claras y las plasmamos finalmente en el local.

Ismael: generalmente son Quini y Paco los que traen las melodías y las estructura de la canción. Una vez ellos me pasan esas canciones yo cojo lo que me gusta e investigo y saco melodías y letras. Una vez hago esto las traemos al local y la base rítmica (Migue y Nano) se encarga de perfeccionarlo y darle el último punto.

Al final en el local cada uno trabaja su toque personal, no le voy a decir a Nano como tiene que tocar la batería o a Migue el bajo cuando ellos son especialistas en su instrumento.

¿Cómo se inspira Fausto Taranto para escribir las letras?

Ismael: alguna letra si la tenía escrita, pero por ejemplo el EP que va a salir las he escrito sobre la marcha. Según lo que me da la armonía o los riff de guitarra la enfoco a una cosa u otra.

Normalmente como el flamenco tiene un trasfondo de desgarro, de llanto, lo suelo llevar un poco a esto, amor, desamor, pero también me gusta escribir canciones más sociales, pero depende también de la música o del momento cuando te levantes.

A mí cuanto más feliz me levanto menos letras me salen.

Queremos lanzar al grupo en sitios, donde veamos que, aún arriesgando que no asista mucho público, se den las condiciones necesarias para poder mostrar lo que queremos encima del escenario.

¿Qué tiene Fausto Taranto que no tengan otras bandas?

Paco Luque: cuando tienes una experiencia vas conociendo fórmulas para adentrarte en el panorama nacional. Pero después de años lo que buscas es aportar, algo para ti. Escucharte y ver lo que has hecho y que esté bien hecho. Hay un punto de partida y nos gustaría dejar nuestra aportación. Ahora mismo nadie está haciendo metal mezclado con flamenco y eso nos ilusiona.

Ahora mismo recorres festivales y te das cuenta la similitud entre grupos, nosotros queremos arriesgar y hacer algo original, atrevernos a mezclar algo tan profundo como el flamenco con el rock llegando hasta donde nos guste sin miedo.

No somos flamencos, tenemos muchos menos prejuicios y cogemos los elementos flamencos que nos gustan para experimentar sin miedos. Se trata de aportar, enriquecer, de abrir caminos a nuevos sonidos.

Entrando en el disco con el EP , ¿estáis satisfechos con el resultado?

Ismael: el resultado claro que nos gusta. Estamos muy contentos con el EP que sale el jueves, y nos falta algún tema por grabar para el disco pero lo tenemos muy claro y sólo queda entrar en el estudio a grabar.

No es sólo juntarse cinco personas que les va el metal, sino que tenemos que ver como aunar eso con gente que viene del flamenco y que todos tengamos nuestro espacio en el escenario

¿Qué va a encontrar el público con el primer disco de FT?

Ismael: el disco va a tener muchos más que el EP. Este EP es nuestra carta de presentación para que la gente nos conozca y poder salir de gira. En el disco habrá cosas muchas más flamencas en cuanto a voces o guitarras, pero seguirá con la línea que queremos.

Luego lo mismo en el tercer o cuarto disco cambiamos, pero por ahora nos gusta mucho la fórmula que tenemos.

Como está el panorama musical actualmente, ¿se puede vivir de la venta de discos?

Ismael: vendiendo discos yo creo que pocas personas pueden vivir. Quizás Alejandro Sanz (risas). En la época dorada del pop rock español tampoco se vivía de la venta de discos. Los músicos que viven de esto viven del directo y ahora mucho más.

Antes había gente que ni tocaba ni cantaba y se dedicaba a vender discos en radio fórmulas, ahora tienes que defender tu trabajo en directo y eso por un lado está bien.

Comenzáis una serie de conciertos de presentación oficial del EP, ¿cómo prepara la banda estos directos?

Paco Luque: el tema de los directos lo teníamos hablado antes de que nos decidiéramos a tocar, porque una vez que “molestas” a varias personas para participar en algo así que tan arriesgado, tienes que plantear algo que le guste.

No es sólo juntarse cinco personas que les va el metal, sino que tenemos que ver como aunar eso con gente que viene del flamenco y que todos tengamos nuestro espacio en el escenario.

Desde primera hora se habló que, sobre todo por la experiencia que tenemos en la carretera muchos de nosotros, que ni nos vamos a subir a un escenario en el que no entremos todos y tengamos que dejar a la mitad fuera del concierto, con lo que se quedaría mermado lo que queremos ofrecer.

Lo que queremos llevar es el directo a lugares donde el público que asista se lleve una buena impresión de lo que hacemos. Este verano hemos tenido muy buenas experiencias en muchos escenarios donde la gente no nos conocía pero nuestra puesta en escena les ha encantado y nos lo han dicho.

Queremos lanzar al grupo en sitios, donde veamos que, aún arriesgando que no asista mucho público, se den las condiciones necesarias para poder mostrar lo que queremos encima del escenario. Y si gusta servirá de rodaje para más adelante.

Estamos empezando por Andalucía e intentaremos ir subiendo, es difícil poner a nueve componentes en la carretera siendo un grupo emergente y con una apuesta arriesgada.

El tiempo dirá si este tipo de apuesta tiene cabida en nuestro país, o sólo se quiere más de lo mismo para emborracharse en festivales.

Ismael: queremos ir poco a poco una vez que salga el disco valoraremos ir a otros fuera de Andalucía, sitios como al norte, donde ya nos preguntan cuando iremos, o a valencia donde ya nos están reclamando. Habrá que ir despacio.

¿Qué espera para el futuro FT?

Ismael: estamos haciendo una gran apuesta musical, y hay mucho trabajo detrás, con buenas canciones que es lo que importa al final. Nos gustaría tener un reconocimiento para seguir con esto mucho tiempo, eso es lo que más ilusión me haría.