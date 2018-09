Fallece una anciana tras ser atropellada el pasado martes en Íllora

Una mujer de unos 80 años ha fallecido como consecuencia de los politraumatismos que sufrió tras ser atropellada por un vehículo el pasado martes por la tarde cuando cruzaba la calzada por un punto no señalizado en el municipio de Íllora, en el Poniente de Granada.

Según han indicado a Europa Press fuentes municipales de Íllora, la Policía Local se hizo cargo de la investigación de los hechos, habiendo prestado la conductora, de unos 50 años, auxilio a la anciana atropellada, que fue trasladada consciente y con varios politraumatismos al Hospital de Neurotraumatología de Granada, donde ha fallecido.

Al parecer, la señora, con problemas de oído, cruzó por un sitio no señalizado, y la conductora, contra la que la Policía Local no ha tomado ninguna medida, no alcanzó a verla, en un momento en el que había poca luz, al ser última hora de la tarde, han agregado estas fuentes.

Por su parte, el servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía ha informado de que recibió a las 19,30 horas el aviso de este atropello en la carretera de Puerto Lope, cerca del colegio de Infantil, en el término municipal de Íllora.