Estos son los 185 negocios que estarán en el Nevada Shopping

Tan solo queda un día para una de las inauguraciones de la historia en Granada. El martes comenzará la era del Centro Comercial Nevada con la puesta de largo del espacio, acompañado del encendido del árbol de Navidad más alto de Europa, y el miércoles ya se procederá a su apertura total.

Mucho se ha hablado de las marcas que estarán en el Nevada Shopping, incluso apareció un listado en Internet, que se hizo viral en redes sociales, que resultó no ser oficial y falso. Ahora sí, Granada Digital ha tenido acceso a los negocios que estarán en el centro en este inicio de etapa. Son 185 en total, a pesar de que el centro tiene espacio para albergar sobre 250 establecimientos. Evidentemente, no todos estarán abiertos para el próximo miércoles. Muchas marcas se irán incorporando a medida que se avance en los trabajos de adecuación e infraestructuras de sus locales. Es el caso por ejemplo de Primark, que ha anunciado su apertura para la primavera de 2017.

Los negocios giran en torno a la moda, el ocio, tecnología, decoración, complementos y la gastronomía. Realizando un despiece, este ‘mapa’ de marcas, habrá grandes superficies como es el caso del ya instalado Leroy Merlin, o los Cines Kinepolis, Mediamarkt o Fnac.

El mayor grueso de establecimientos giran en torno a la moda, entre los que destacan Primark, Zara, Topshop, Foot Locker, H&M, Adidas, Mango, Adolfo Domínguez, Cortefiel, Pedro del Hierro, El Ganso, Women Secrets, Lefties o Antony Morato.

También habrá una serie de establecimientos girarán entre la decoración y los complementos, como por ejemplo Zara Home, Festina, In Time, Tous, Pandora, Yves Rocher o Tiger. El ocio, la tecnología y otro tipo de negocios como superperfumerías, multiópticas o compañías telefónicas también tienen cabida, destacando Imaginarium, Samsung, My Phone, Game, Vodafone, Movista, Orange, The Body Shop o Alain Afflelou.

En cuanto a la gastronomía, se contará los 100 montaditos, Fosters Hollywood, Taco Bell, Tagliatella, Pizza Hut, Burger King, McDonalds, King Churro o D’Cuadros, entre otros.