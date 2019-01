España, Francia y Alemania redoblan la presión sobre Maduro y reconocerán a Guaidó si no convoca elecciones en ocho días

Los Gobiernos de España, Francia y Alemania han redoblado este sábado su presión sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que convoque elecciones libres en un plazo de ocho días, advirtiendo de que en caso contrario reconocerán como presidente al autoproclamado Juan Guaidó, para que sea él quien las organice.

Así lo ha anunciado en una declaración institucional el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo mismo han hecho el presidente francés, Emmanuel Macron, y los portavoces del Gobierno alemán a través de Twitter.

Los tres gobiernos han hecho este anuncio mientras los 28 trataban de consensuar una posición conjunta para transmitir esa advertencia a Maduro ante la posibilidad cierta de que no haya unanimidad entre todos los miembros de la UE –la política exterior requiere unanimidad–.

De hecho, fuentes del Gobierno español confirmaban que Sánchez ha ido más allá de lo dice sobre el papel el comunicado de la UE, porque consideran que España no puede estar callada. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ya advirtió el viernes de que, si no hay consenso entre la UE, España no permanecerá inactiva.

Este viernes, Grecia y Austria se opusieron a la propuesta española de reconocer a Guaidó. Según fuentes europeas, Francia propuso dar un plazo de ocho días y varios países (Portugal, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca y República Checa) lo apoyaron. Fuentes españolas dicen que la propuesta fue conjunta.

El asunto se debatió entre embajadores, en el Comité Político y de Seguridad de la UE, y finalmente se ha publicado un comunicado conjunto antes de la reunión de ministros prevista para el jueves en Bucarest, una reunión informal, pero prevista de antemano, convocada por la presidencia rumana de la UE.

“No buscamos poner o quitar gobiernos en Venezuela, queremos democracia y elecciones libres y transparentes con las garantías necesarias para que un Gobierno represente al pueblo venezolano”, ha dicho este sábado Sánchez.

Sánchez ha explicado que el país “vive desde hace muchos años una gravísima crisis económica, política y social, con más de tres millones de venezolanos desplazados”, ante la que hay que actuar con “cautela, responsabilidad y firmeza”.

Fuentes del Ejecutivo español admiten tener poca confianza en que Nicolás Maduro convoque las elecciones y creen que una toma de posición europea será un golpe para él y un cierto respaldo para Guaidó.

Sánchez también ha destacado que “en todo momento España ha liderado la posición de la UE” respecto a la situación en Venezuela, “en coherencia con la relación especial” que mantiene con ese país y con toda Latinoamérica en su conjunto.

Sánchez ha recordado que en Europa se “está trabajando desde el pasado miércoles en una posición común”, que ya se tradujo en una declaración que “reconocía la legitimidad de la Asamblea Nacional y hacía un llamamiento a la celebración inmediata de elecciones”.

“El pueblo venezolano debe poder decidir libremente su futuro. Sin elecciones anunciadas en ocho días, podríamos reconocer a Juan Guaidó como ‘presidente encargado’ de Venezuela para implementar dicho proceso político. Trabajamos conjuntamente con nuestros aliados europeos”, ha afirmado Macron a través de Twitter en dos mensajes, uno en francés y otro en castellano.

“CORAJE” DE GUAIDÓ

Sánchez ya trasladó a Guaidó el jueves, por medio de una llamada telefónica realizada en un receso del Foro de Davos, el “coraje” que está demostrando como presidente de la Asamblea Nacional.

El pasado miércoles 23 de enero Juan Guaidó se declaró a sí mismo presidente de Venezuela al considerar ilegítimo el nuevo mandato de seis años asumido por Nicolás Maduro el 10 de enero y ser él la siguiente autoridad constitucional del país. Guaidó ha sido reconocido por Estados Unidos, Colombia y Brasil, entre otros países.

Nicolás Maduro respondió a la exigencia formulada Borrell diciendo que lo que debe hacer España es convocar elecciones ya que Pedro Sánchez no fue elegido en las urnas, y acusó al presidente del Gobierno de repetir el guión de José María Aznar e incluso situarse a la derecha.