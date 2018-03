Eric Jiménez: “Granada es la única ciudad con nombre de bomba” | Vídeo

El batería de Los Planetas, Eric Jiménez, ha hablado de Granada en una entrevista realizada en el programa ‘La Resistencia’, presentado por David Broncano. El granadino bromeó con el presentador sobre el agua de la Ciudad de la Alhambra, al señalar que “el agua de Granada y el de Madrid creo que salen del mismo sitio”, sobre su Medalla de Plata de la ciudad e, incluso, sobre el nombre de la ciudad.

Todo comenzó al ser cuestionado sobre el galardón con el que fue premiado en 2014, la Medalla de Plata de Granada. Eric explicó que, cuando la recibió, “había una monja, porque se la daban a una Virgen, y habían sido las Olimpiadas de baloncesto o, no sé, es que no soy muy deportista”, bromeó. A esto, Jiménez añadió que “fue un orgullo”, y que “era el único vivo que había porque la Virgen estaba muerta, tenía muchísimos años”. Además, también señaló que “quizás no me dieron la de oro porque, probablemente, un roquero la empeñaría”.

Broncano, tras esto, le preguntó que si, como beneficio por haber logrado el galardón, podría “mear en la Alhambra”. Jiménez fue claro: “Yo he meado siempre en la Alhambra, antes de que me dieran la Medalla”. Tras las correspondientes risas, el batería de Los Planetas continuó con la broma, indicando que “yo meo en la Alhambra porque es el único sitio en el que puedes respirar y oler desde el mar de Salobreña hasta el hielo de Sierra Nevada mientras meas”.

Para terminar, el granadino no dudó en afirmar que “Granada es la ‘rehostia’, porque es la única ciudad con nombre de bomba”.

