Entrevista a la Doctora Germaine Escames: Melatonina para la piel

He tenido la gran suerte de conocer a una gran persona y a una de las mejores científicas de nuestro tiempo. Todo un honor y un placer presentaros , a quien aún no la conozcáis, a la Doctora Germaine Escames.

Cómo podréis ver a lo largo de la entrevista es una mujer increíble, muy trabajadora y éso me lo demostró hasta para contestarme a éstas preguntas. Estaban ella y su equipo recién llegados de Budapest a donde habían viajado a presentar los resultados de sus investigaciones en el 7º Congreso Europeo sobre Oncología de Cabeza y Cuello celebrado en Budapest (Hungría) llamado ECHNO2016 . Justo a la vuelta ya estaba dispuesta para la entrevista, preguntándome . Una gran mujer sin duda.

Su Curriculum es más que impresionante, toda una vida llena de duro trabajo. Vamos a conocerla un poco mejor a través de la entrevista que nos ha concedido en exclusiva y que le agradecemos muchísimo.

Entrevista a la Doctora Germaine Escames

-Toda una vida dedicada a la investigación y ahora ya todos tus logros se empiezan a traducir en productos que nos benefician a todos. ¿Pensabas que llegarías hasta aquí o era cómo un sueño?

Llevamos estudiando los efectos de la melatonina en la mitocondria y su aplicación clínica desde hace años, utilizando numerosos modelos experimentales como la sepsis, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, etc..

Hemos estudiado los mecanismos moleculares que producen la mucositis, que son las lesiones que aparecen en el tracto gastro-intestinal de los pacientes con cáncer tratados con quimio y/o radioterapia y, que al día de hoy, no tiene tratamiento eficaz.

A su vez, hemos estudiado el efecto de la melatonina para prevenir y/o curar la mucositis utilizando un gel de melatonina. El gel se ha patentado y se está realizando un ensayo clínico en fase II en pacientes con cáncer de cabeza y cuello. También estamos estudiando los efectos de la melatonina en el cáncer.

En consecuencia, el haber conseguido que Mel13 viese la luz es tan sólo un pasito más dentro de nuestro trabajo diario.

Por otro lado, no olvidemos que cualquier avance conseguido en nuestro Grupo de Investigación es un trabajo de equipo. Uno no puede investigar solo. Se puede ser pintor o escultor de forma individual, pero no investigador. Por tanto, detrás de MEL13 hay muchísimas horas de trabajo de muchísimas personas que han pasado y que están en nuestro laboratorio. Personas que trabajan muchísimas horas con una gran pasión a pesar de las grandes dificultades que existen en nuestro país para llevar a cabo una carrera investigadora.

-Con esta entrevista hoy queremos que no quede ningún granadino ni granadina que no conozca la importancia de esta investigación. Que sea conocido por todos que fruto de 20 años de investigación tenemos un cosmético a nuestro alcance en cada farmacia ¿qué característica principal destacarías de Mel13?

A mi no me gusta hablar de Mel13 como cosmético, sino como cosmecéutico ya que Mel13 no nace como cosmético, sino como una crema para tratar la radiodermistis, que son las lesiones que se producen en la piel de los pacientes con cáncer tratados con radioterapia.

No seguí trabajando con la crema en pacientes de cáncer porque se requería financiación y en ese momento no la teníamos.

Pensamos entonces, que como Mel13 regeneraba la piel dañada por la irradiación, también podría regenerar la piel envejecida.

Desde la OTRI de la Universidad de Granada me ayudaron con financiación para seguir investigando que es lo que ocurría con la crema en las pieles normales, no irradiadas, y encontramos unos resultados increíbles. Regeneraba totalmente la piel envejecida, así que solicitamos la patente.

-¿Cuáles son las características de Mel13?

Mel13 penetra en todas las capas de la piel. Atraviesa la epidermis y llega a la dermis. Por tanto, se trata de una crema que actúa a nivel celular. Actúa en todos los compartimentos celulares desde la membrana, el citosol, el núcleo y la mitocondria.

1-Mel 13 es un potente antioxidante que elimina los radicales libres de la célula. Estos radicales libres son unas moléculas muy reactivas que aumentan con la edad y que inducen la muerte celular.

2-Mel13 actúa a nivel nuclear aumentando la expresión de genes relacionados con la defensa anti-oxidante. Es decir, potencia la propia defensa celular que está disminuida con la edad. Las células se van a defender mucho mejor de las agresiones a las que están sometidas diariamente.

3-Mel13 es un potente anti-inflamatorio que reduce los procesos inflamatorios de la piel que, a su vez, están aumentados en el envejecimiento.

4-Y algo muy importante, es que Mel13 actúa en la mitocondria aumentando la función mitocondrial.

-¿Y por qué es tan importante que Mel13 actúe en la mitocondria?

Resulta que las mitocondrias son unas pequeñas estructuras, presentes en el citosol, encargadas de producir la energía que la célula requiere para realizar todas sus funciones. Si la célula no tiene energía no funciona correctamente y se muere. Con el envejecimiento estas mitocondrias se van dañando, cada vez producen menos energía, y terminan muriendo.

Mel13 aumenta la energía celular, lo cual implica un aumento de la síntesis de proteínas como colágeno y elastina, así como un aumento de ácido hialurónico. También repara los vasos dañados, mejora la circulación sanguínea, aumenta el aporte de nutrientes y de oxigeno. Todo ello se traduce en una piel luminosa, de aspecto mucho más joven.

-Una pregunta triple respecto al futuro. ¿Cuál es el siguiente objetivo de Pharmamel? ¿Hasta dónde os gustaría llegar con vuestro proyecto? ¿Habrá muchas más sorpresas?

Nuestro siguiente objetivo es sacar nuevos productos. De hecho, tanto el contorno de ojos como el serúm saldrán al mercado en breve.

Otro de los objetivos para el 2017 es consolidar la internacionalización en la cual ya estamos trabajando. Y por supuesto, habrá muchísimas otras sorpresas que ya os iremos contando.

-Haznos una valoración de preferencias del 1 al 3. Para ti qué ha sido más importante tras todos estos años de investigación, la investigación en sí, el trabajo en equipo o el resultado puesto al alcance de los ciudadanos.

Se trata de una pregunta muy interesante pero muy difícil de responder.

Yo siempre digo, que la carrera académico-científica, que más que una carrera, es una forma de vida en la cuál hay que dedicar muchas horas y, por tanto, te tiene que apasionar. Por otro lado, no es una carrera en solitario, es un trabajo de equipo, como comentaba anteriormente. Todos los logros se consiguen gracias a la gran labor profesional y humana de un gran equipo.

Y, por último, por supuesto que una de las finalidades de la investigación es llegar a obtener algún tipo de beneficio para los ciudadanos, y es una gran satisfacción cuando después de un largo y dificultoso camino se va consiguiendo.

-Cuéntanos a “los que no sabemos de ciencia” qué diferencia a las crema Mel13 y Mell13 Plus del resto de cremas cosméticas del mercado. ¿Por qué deberíamos de tenerla en casa?

Mel13 es una crema muy hidratante y muy ligera ,se puede aplicar tantas veces como la piel lo necesite. Por tanto, es una crema necesaria para preservar la juventud de la piel y protegerla del estrés oxidativo que daña la piel acelerando el envejecimiento.

Mel13 Plus es una crema más densa con mayor contenido de melatonina, por lo que se recomienda preferentemente para la pieles más dañadas.

Deberíamos tener en casa Mel13 para mantener la piel joven y protegerla del daño producido por la contaminación ambiental y las radiaciones UV del sol; y Mel13 Plus para reavivar las células de la piel, ya que Mel13 Plus genera la energía suficiente que permite el buen funcionamiento celular. Repara y regenera las células dañadas, las arrugas disminuyen visiblemente, y hay una recuperación de la elasticidad y de la tersura. El resultado es una regeneración intensiva de la piel.

El equipo de Pharmamel en Baleares,en Canarias y en toda España!

La Doctora Germaine Escames estuvo dando una conferencia en Baleares el pasado 22 de Septiembre sobre el trabajo de su equipo y su aplicación en cosmecéutica. Los invitados a la conferencia fueron los farmacéuticos de la isla. Mell13 está llegando a todos los rincones de España y ya está empezando a organizar una internalización a gran escala.

El Instituto Internacional de la Melatonina

El Instituto Internacional de la Melatonina/International Institute of Melatonin (IiMEL), bajo la dirección de los Dres. Darío Acuña Castroviejo y Germaine Escames, profesores de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, es el Centro de Referencia en el campo de la melatonina a nivel internacional.

De éste equipo es de donde ha salido el trabajo y la dedicación que dado como resultado la crema facial Mell13 y darán muchas más aplicaciones de la melatonia que veremos muy pronto.

La Doctora Germaine Escames me pidió directamente que pusiera una imagen de su equipo ya que, tal y cómo nos ha contado ella misma más arriba, el trabajo en equipo es la base de sus investigaciones y de la puesta en marcha de éste proyecto.

Cómo conocí a la Doctora Escames

El pasaso 5 de Marzo tuve la fortuna de pasar una tarde con la Doctora Germaine Escames ya que formó parte de un evento de belleza del que fuí parte de la organización, el Primer Encuentro de Bloggers,Influencers y profesionales de la salud y la belleza en Granada.

Su ponencia sin duda fué una de las más esperadas e impactantes, ninguna de las bloggers se esperaban que Germaine nos explicara tan claramente en qué consistió su investigación y la de su equipo y cómo lo han plasmado en la creación de una crema facial al alcance de todos.

Me encanta ésta foto porque se puede apreciar cómo todas las invitadas al evento no perdieron ni un sólo segundo de la ponencia de la Doctora Germaine y quedamos muy impresionadas, la verdad.

Aquí estamos en el café, en el que todo fueron risas y fotos. Asistió para arroparla la mayoría de su equipo de Gestión de Pharmamel, ya que se presentaba Mell13 y Mell13 Plus en exclusiva a nuestras asistentes .

Con ésta foto tan simpática cerramos la entrevista a la Doctora Escames y algunas cositas más que te he contado sobre ella y su trabajo. Espero que te haya gustado y que les sigas los pasos a ésta crema facial que en sí es un avance científico. A mi, me encanta.

Por último quiero dejar patente mi orgullo ,cómo granadina y cómo estudiante de la Universidad de Granada que fuí, de que investigaciones de ésta envergadura se realicen en el seno de nuestra querida Universidad y de que lleven el nombre de Granada y sus avances científicos a todos los puntos de la geografía española y muy pronto a nivel mundial.

¿Qué más te ha llamado la atención de la entrevista a la Doctora Germaine Escames?

