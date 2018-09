Entre el 45% y 65% de los andaluces, víctimas de la depresión postvacacional

Para muchos andaluces, septiembre trae consigo la vuelta al trabajo, por lo que no son pocos los que padecen, durante estos días, el conocido síndrome postvacacional. Es una afección que, según el comparador Acierto.com,

podrá afectar entre al 45% y 65% de los trabajadores de Andalucía que se incorporan de nuevo al trabajo durante este mes. Asimismo, el comparador indica que, aunque no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, lo más afectados serán los trabajadores andaluces menores de 40 años.

Entre los síntomas de la depresión postvacacional se encuentran el malestar físico, el cansancio, la fatiga, la sensación de sueño, la incapacidad para concentrarse y la falta de energía y apetito, entre otros. Además, este síndrome también puede llegar a afectar emocionalmente, de manera que no será raro que aquellos andaluces que lo experimenten se muestren tristes, nerviosos, irritables o apáticos.

Cabe destacar que algunas personas son más proclives a sufrir depresión postvacacional. Puede ser el caso, por ejemplo, de quienes tratan de tenerlo todo bajo control y planificar sus labores con antelación hasta el punto de sentirse mal si no pueden cumplir con lo que tenían planeado. Igualmente, puede afectar a aquellos andaluces que no tengan un buen ambiente laboral o no se sientan lo suficientemente valorados en su trabajo. No obstante, existen algunos trucos para superar este síndrome.

‘Tips’ para superar la depresión postvacacional

El comparador de seguros Acierto.com señala que es posible vencer este síndrome si se siguen una serie pautas. Para reponerse de las vacaciones, lo ideal es que los andaluces duerman correctamente y durante las horas necesarias. Durante los primeros días de trabajo, además, puede ser conveniente despertarse con tiempo para evitar llegar tarde y no sufrir el estrés que esto puede suponer. También puede ser de ayuda volver a la rutina paulatinamente algunos días antes de incorporarse de nuevo a los quehaceres diarios.

La alimentación también es fundamental para sentirse bien al volver a la rutina. En caso de tener que comer en el trabajo, lo idóneo es decantarse por platos ligeros que eviten digestiones pesadas durante la jornada laboral. Consumir proteínas e hidratarse bien puede ser de ayuda, al igual que hacer ejercicio. Practicar deporte puede hacer que se segreguen endorfinas y que el sueño se regule.

La postura con la que se tome la vuelta a la rutina es realmente importante. Por ello, es aconsejable tener una actitud positiva y no dejarse llevar por los imprevistos ni por los problemas. Ante estos, lo mejor es tratar de tomar perspectiva y actuar de forma asertiva y resolutiva. De la misma manera, en lugar de sobrecargarse de trabajo, lo más recomendable es ponerse al día poco a poco. Para ello, lo ideal es planificar las labores de forma realista, sin autoimponerse nada. Esto evitará situaciones de agobio y tensión

Cuándo consultar al especialista

A pesar de todo lo mencionado, es realmente importante que los andaluces no confundan este síndrome con una verdadera depresión. El síndrome postvacacional es un malestar temporal, que no suele prolongarse más de dos semanas y que entra dentro de lo considerado normal. Para hacerle frente solo hay que armarse de paciencia.

Si esta sensación de tristeza y apatía dura más de lo normal es el momento de consultar a un especialista. En este punto, un seguro de salud puede ser de ayuda, ya que este tipo de pólizas agilizan y facilitan el acceso a psiquiatras y psicólogos. Sin embargo, antes de elegir una aseguradora u otra, lo más recomendable es informarse bien, ya que muchas compañías establecen restricciones en cuanto al número de consultas a las que el usuario puede acceder.

Algunas compañías como, por ejemplo, Cáser o Adeslas, ofrece a sus clientes la oportunidad de acceder a 20 consultas al año. De la misma manera, los seguros de reembolso pueden ser realmente útiles para quienes deseen escoger al facultativo de fuera del cuadro médico que los va a tratar. Tras ello, la compañía le reembolsará el 80% de la factura, aproximadamente.