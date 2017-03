Encierro ‘hostelero’ en el hotel Santa Paula por el “bloqueo” en la negociación del convenio colectivo

A las 17 h, un grupo de trabajadoras y trabajadores de la Hostelería de Granada se han encerrado esta tarde en el Hotel Santa Paula, de la capital, para protestar por el estancamiento en las negociaciones del convenio colectivo, cuya negociación “está bloqueada desde 2014”. Además, denuncian la situación de precariedad del sector, “ya que el convenio no llega a aplicarse en la gran mayoría de los centros de trabajo”, aseguran en un comunicado.

Alejandro García (Hostelería CCOO Granada), ha explicado que “hemos decidido encerrarnos hoy para denunciar la situación en la que nos encontramos alrededor de 14.000 personas trabajadoras en la provincia”. Los datos vienen a confirmar que la provincia recibe cada año a más turistas y sigue el crecimiento de las ganancias para las empresas del sector. Pero la gran mayoría, ha asegurado, trabajamos en unas muy malas condiciones laborales sin contrato o con uno que no se ajusta a nuestra realidad, con jornadas de trabajo de 12-14 horas diarias, con horarios a la carta de las empresas o sin el descanso que nos corresponde. “A pesar de eso, tenemos un convenio que de aplicarse haría que nuestras condiciones laborales mejoraran de manera muy importante. Por esa razón, la patronal de Hostelería pretende asestarle un golpe mortal. Su propuesta, se resume en un recorte del 9% de nuestra masa salarial cada año, a través de la eliminación del plus cultural, reducción de vacaciones, congelación salarial, distribución irregular de la jornada”, ha expresado.

Las movilizaciones se trasladan a Semana Santa porque este año, ha afirmado, no sólo va a ser un gran momento para el Turismo de la ciudad, sino que también va suponer un gran punto de inflexión para los/as trabajadores/as de la Hostelería. “Y es que el Turismo y los beneficios para la patronal no pueden ser a costa de la explotación”, y por eso, ha insistido, seguiremos movilizándonos hasta que consigamos: Nuestro convenio con un aumento del salario, que el convenio llegue a todos los centros de trabajo, y que no haya más ayudas públicas a la patronal hasta que se produzca la firma del mismo.

Daniel Galdeano (Hostelería y Turismo SAT Granada) ha destacado que la situación es de bloqueo desde principios de 2014, y por esa razón debemos poner todos los medios que estén a nuestro alcance para lograrlo. Por todo ello, ha realizado un llamamiento a la ciudadanía y a los trabajadores y trabajadoras afectados para salir a la calle y secundar las movilizaciones que se van a llevar a cabo a partir de ahora en las próximas semanas.

Así mismo, diferentes organizaciones se han sumado a la manifestación convocada por UGT, SAT y CCOO para el próximo 8 de abril a las 11:30 de la mañana desde el Palacio de Congresos bajo el lema “En defensa del convenio colectivo de hostelería y su aplicación en todos los centros de trabajo”.