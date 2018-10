“Empezamos el curso con el taller de prácticas en obras y no nos dan una solución” | Vídeo

Las personas que paseaban este pasado martes por la acera de la delegación de Educación de la Junta de Andalucía, cruzaban a la orilla opuesta de la Gran Vía o arrugaban su rostro a la vez que se tapaban los oídos. El motivo eran pitidos, cánticos a través de un megáfono y un vocerío ensordecedor. El nivel de volumen que se registraba era proporcional a la rabia e impotencia que sufren alrededor de 150 alumnos del Instituto Público Hermenegildo Lanz. Alumnos que no pueden aprender en las mismas condiciones que de otro centro.

“Empezamos el curso con el taller de prácticas en obras y no nos dan una solución”, afirma Yeray, unos de los alumnos que estudia formación profesional en este centro granadino y que necesitan compaginar la teoría que le enseñan los profesores con las clases prácticas. Pero no pueden. El motivo es que el espacio en el que tenían que impartir estas sesiones experimentales no está acondicionado. “Está todo derrumbado, entra agua y no podemos entrar a coger herramientas”, subraya este alumno. Y es que, lo que iban a ser unas obras por parte de la Junta de Andalucía durante el verano, se ha convertido en que estos jóvenes no pueden ver completada su formación por falta de espacio. “Las obras tenían que haber empezado a principios de verano, pero lo hicieron en agosto. Eso no es ni decente. Si no hay tiempo, por qué lo hacen, no lo entendemos”, subraya con coraje.

Se trata de alumnos de primer y segundo curso de FP de carrocería, electricidad y automoción, cuya parte práctica es fundamental para desarrollar sus conocimientos. “Los de segundo están más afectados, porque cuando acabe este periodo tienen que ir a prácticas de taller y si están sin aprender qué va a ser de ellos en esas prácticas profesionales. Yo que he hecho más módulos sé que si no haces unas prácticas, después vas a un taller y te falta conocimiento”, afirma el portavoz de los estudiantes.

Soluciones

“Han tenido tiempo para tratar este tema. Si no había una solución para acabar antes los talleres, por lo menos que nos den una solución para dar nuestras prácticas”, afirma este alumno. Y es que, para paliar el retraso que llevan con sus estudios, estos jóvenes confiesan que los profesores del centro se están esforzando. “Nos intentan enseñar lo mejor que pueden mediante fotos, pero eso no sirve. Como aprende una persona es palpando las cosas, practicando”.

Las obras a realizar en el instituto público Hermengildo Lanz consisten en la retirada del fibrocemento de las cubiertas. El problema ha llegado cuando se ha tenido que diseñar una estructura metálica para colocar los paneles sustitutivos del techo, un trabajo que ha dificultado los plazos de la obra.

Desde la Junta de Andalucía, delegado de Educación en Granada, Germán González, asegura que las soluciones ya está tomadas. “Está previsto que a finales de este mes o la primera semana de noviembre los primeros espacios que estén a disposición y en diciembre tendremos el resto de talleres disponibles”.

Desde Educación también han anunciado que se está habilitando aulas para las prácticas de electricidad en el instituto Virgen de las Nieves y ha alquilado otros espacios para las prácticas de carrocería y automoción, pero los alumnos no confían. “Nos han dado una solución que es que nos vayamos a otro centro por las tarde a terminar a las diez de la noche de hacer prácticas, y realmente eso no está bien. Hay gente que trabaja por las tardes y no puede asistir. Lo que nos dijeron en nuestra cara fue que si no podíamos hacerlas ahora que las hiciéramos el próximo trimestre”, asegura Yeray.

Y es que, estos jóvenes exigen soluciones palpables. “Ellos dicen que el taller va a estar construido en una semana y a menos que cuadripliquen el personal, que ya hay poco, no van a terminarlo. Ese taller tiene mucha obra encima”.

Protesta de los alumnos del instituto Hermenegildo Lanz