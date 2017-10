Empapelan una parada del metro para exigir unas condiciones laborales dignas

Granada Actúa desarrolló en la noche del miércoles una acción en diversas estaciones del Metropolitano de Granada en respuesta al despido que la empresa Avanza, subcontrata de la Junta de Andalucía, remitió hace unas semanas a una de sus trabajadoras. Pegando carteles con el encabezado de ‘En busca y captura’ y el logo de Avanza y el del Metro de Granada, la organización ha querido denunciar “el sobrecoste de este transporte público, su retraso de 6 años y el nulo respeto a los derechos laborales una vez que ha llegado.”

El colectivo ha denunciado la explotación laboral y el pisoteo constante a los derechos laborales por parte de empresas, que además en este caso dependen de la Junta de Andalucía. “Hemos esperado 6 años un metro, hemos pagado entre todos y todas 200.000.000 más de lo que se presupuestó en un inicio, y cuando llega no respeta los derechos laborales y explota a sus trabajadores. Sabíamos que el metro llegaría tarde, mal y con sobrecoste, pero ahora no vamos a permitir que los derechos laborales de la clase trabajadora se tomen a broma”.

Granada Actúa ha querido también aprovechar el momento para recordar que “si Avanza está explotando a sus trabajadores es porque la Junta de Andalucía se lo está permitiendo, ya que es quién le ha otorgado las competencias en materia de personal tras un concurso. Es la enésima vez que las instituciones en general, y la Junta de Andalucía en concreto, dan la espalda a unos derechos laborales decentes”. El colectivo granadino ha concluido esta acción recordando que “ya en las obras del metro falleció un trabajador, por lo que no es el primer caso en que se falta el respeto a los derechos de los trabajadores”, y han querido lanzar un mensaje claro acerca de la ciudad que aspiran a construir “una ciudad que no respeta a sus trabajadores y que es incapaz de garantizar derechos laborales es una ciudad indigna y, que desde luego, no nos merecemos los granadinos y granadinas”.