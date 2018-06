Emoción y periodismo en el 15 aniversario de GranadaDigital

Música, periodismo e invitados especiales dejaron estela anoche en el Palacio de los Córdova, localización elegida para el evento que GranadaDigital organizó para celebrar su 15 aniversario. La velada, en la que se descubrió la nueva imagen del decano de los medios digitales de la provincia dejó momentos muy especiales. Exclusivas y confesiones sobre el escenario se dieron la mano entre risas, emociones a flor de piel, aplausos y gran expectación en un acto dirigido por el periodista Fernando Díaz de la Guardia, que viajó desde Madrid a su ciudad natal para presentar el encuentro.

Rafael Amargo, Elena González, Luis García Montero, Raúl Berdonés y Pilar Dalbat subieron al escenario para contarnos la actualidad de su trabajo, sus próximos proyectos y su visión de Granada. Además, todos se pusieron el traje de ‘periodista’ y lanzaron sus preguntas a representantes políticos de la ciudad. Posteriormente fueron Manu Bayona, director de GranadaDigital, y Juan Prieto, subdirector del medio, quienes subieron a la tarima para explicar la historia del decano de los medios digitales en nuestra ciudad.

Así, el escenario se convirtió en un cruce de entrevistas, en un torrente de comunicación a tres bandas, amenizado con música en directo en la que se versionaron grandes temas, muchos de ellos de artistas y bandas de la ciudad, versionadas por la banda granadina Rockópolis. Todo se retransmitió en directo por Facebook con la intención de que todos nuestros seguidores en la red social, más de 40.000, pudiesen sumarse a nuestra particular fiesta de cumpleaños.

La ciudad iba adentrándose en su mágico atardecer cuando las puertas del Palacio de los Córdova, situado al principio de la cuesta del Chapiz, a los pies de la Alhambra, se abrían. Tras un breve cóctel de recibimiento, los más de 250 asistentes tomaron asiento.

Pasadas las 21 horas, el acto daba comienzo con el vídeo de la nueva campaña de GranadaDigital, un adelanto audiovisual de todos los valores que, en el transcurso del evento, se irían desgranando para contar tanto nuestra visión como nuestra misión. Verdad, compromiso, actual, ciudadana, visual y plural. Esos son los principios básicos de la identidad de nuestro medio que han dado forma a nuestra campaña y que consideramos que compartimos con la sociedad granadina.

Para representar estos conceptos que nos unen con nuestra ciudad, escogimos a personas, grandes embajadoras de Granada, que creemos que encarnan a la perfección esos valores. Así, la árbitra de rugby internacional Alhambra Nievas fue ‘pluralidad’; el coreógrafo y bailarín Rafael Amargo fue ‘verdad’; el poeta y crítico literario Luis García Montero representó el valor ‘compromiso’, la diseñadora de moda Pilar Dalbat encarnó la palabra ‘ciudadanía’, el fundador y director del Grupo Secuoya, Raúl Berdonés, representó lo ‘visual’ y, por último, la bióloga e investigadora del CSIC Elena González Rey simbolizó el valor ‘actualidad’.

El acto contó con todos ellos, a excepción de Alhambra Nievas, que no pudo acudir por un compromiso familiar. De igual modo, la árbitra estuvo presente de forma simbólica con una ovación dedicada a su figura. El primero en tomar la palabra fue Luis García Montero, que se mostró “contento” con su último libro editado. El poeta no dudó en deshacerse en elogios hacia la ciudad al recordar que “la ciudad de uno es donde puede hacer un diálogo por el tiempo, cuando voy por Reyes Católicos echo de menos la pastelería donde me invitaba a merendar mi abuelo”. “Los recuerdos es donde está la ciudad de uno y Granada es mi ciudad”, sentenció con aire melancólico. Luis no quiso perder la oportunidad de reclamar que “tenemos que intentar ponernos de acuerdo para defender lo que de verdad merece la pena: los derechos humanos”, algo que focalizó especialmente en el caso de los inmigrantes que llegan estos días a costas granadinas,

Por su parte, Elena González medió para pedir cooperación entre las diferentes áreas de la ciencia, pues señaló que “hay que combinar información porque lo que pasa a lo largo de tu vida influye en el futuro”. “Es un trabajo muy vocacional y bonito porque no dejas de aprender”, afirmó la bióloga, “es un regalo, soy feliz”.

Acto seguido, Raúl Berdonés tomó la palabra para valorar el trabajo realizado por GranadaDigital durante estos 15 años de vida. “Es sin duda algo de admirar y valorar”, indicó el director de Grupo Secuoya, “los que estamos en un medio de comunicación sabemos lo difícil que es llegar hasta donde han llegado”. Además, aprovechó la ocasión para anunciar que su empresa ha “convencido al principal canal de Chile para que confíe en nosotros”, algo que se debe en parte a que “es el mejor momento de la historia audiovisual de España”, según explicó.

Pilar Dalbat fue la siguiente en pasar por los micros de nuestro evento para reconocer que “cuando estabais enseñando las imágenes me he emocionado”, en referencia a un vídeo realizado sobre ella. “Granada es una ciudad rica en patrimonio y cultura”, quiso destacar la diseñadora antes de recordar que “no se parece a ninguna otra del mundo”, por lo que se declaró “una enamorada de la ciudad. Duermo en Granada y vivo en el mundo”. De cara al futuro, Pilar afirmó que ve la vida “de color de rosa”, pues se presenta prometedor. “Tenemos la suerte de abrir el calendario oficial de la Fashion Week”, señaló, “tenemos un proyecto que habla sobre Granada y vamos a hablar del legado hispanoárabe”.

Por último, Rafael Amargo contestó a las preguntas de Fernando Díaz de la Guardia afirmando que “volver a Granada es como volver al amor”. El bailarín pidió durante la entrevista el deseo de “que el próximo espectáculo que estoy haciendo sobre la figura de Dionisio sea un éxito” antes de bailar brevemente en directo para los asistentes.

Los siguientes en subir al escenario fueron los representantes políticos de la ciudad que, por momentos, se convirtieron en periodistas y lanzaron preguntas a los invitados. José Entrena, presidente de la Diputación de Granada, quiso saber qué suponía para Rafael Amargo estar en Granada para disfrutar de nuestra gala. El bailarín, con las emociones a flor de piel y la voz entrecortada, reconoció que “llevo desde que ha empezado el acto llorando. Me fui muy joven a Madrid”. “Presumo mucho de decir que soy granadino”, expresó Rafael, “siempre que vengo escucho poesía de Lorca, con lo que siempre me he querido criar”.

El testigo lo recogió el alcalde de la ciudad, Paco Cuenca, que se dirigió a Elena González para pedirle consejo sobre la forma de atraer empresas del sector científico a Granada. “Ahora mismo estamos empezando el proyecto de Ciudad de la Ciencia y la Innovación”, recordó la bióloga e investigadora, “por primera vez Granada ha logrado juntar una gran cantidad de carga con ilusión y ganas de hacer que un sello desconocido como la ciencia se dé a conocer, eso es fundamental para que las empresas lleguen a Granada”.

Sandra García, delegada de la Junta de Andalucía en Granada, quiso conocer con más detalle el siguiente concepto relacionado con la ciudad en inspirar a Pilar Dalbat. “Me inspira todo, lo mejor es hablar de lo que uno conoce y la ciudad que mejor conozco es Granada”, quiso señalar la diseñadora. “Trabajamos relacionando moda y patrimonio, los granadinos a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos y queremos contar esa historia en Madrid”, expresó Pilar sobre su próximo proyecto, “vamos a intentar trasladar a todos los espectadores al corazón de una casa árabe”.

José Entrena volvió a tomar el turno de preguntas para hacer autocrítica preguntando a Raúl Berdonés la forma de generar más oportunidades para las empresas. “Ahora tenéis una oportunidad de oro”, comenzó Raúl apreciando que todos los órganos de gobierno son del mismo partido político, “os toca de verdad reivindicar que Granada esté donde tiene que estar”. Además, el director de Grupo Secuoya señaló la necesidad de infraestructuras, así como de “crear un área de empresa que atienda a las necesidades que tenemos”. Finalmente, insistió en la idea de generar empleo: “hay mucho talento en Granada y no estamos siendo capaces de focalizarlo, os toca a las instituciones poner puentes entre empresas y universidad”.

A continuación, Luis García Montero fue objeto de pregunta para el alcalde, que quiso saber su opinión sobre las opciones que abre la llegada a la ciudad del legado de Lorca. “Ángel Ganivet decía que las ciudades tenían que tener señas de identidad y que la nuestra es la Alhambra”, comenzaba, “a mí me parece que Lorca puede ser una buena seña de identidad, habla de cultura, de diálogo, de civilizaciones y de universalidad”.

Los invitados también tuvieron su momento para indagar en el plano más personal de Francisco Cuenca, Sandra García y José Entrena. Rafael Amargo entró de lleno en el papel del periodista para cuestionar que la Alhambra se gestione desde Sevilla, algo a lo que Sandra García contestó que “lo importante es que se hagan cosas, que la Alhambra está en Granada y que los recursos se quedan en Granada”.

Pilar Dalbat quiso conocer más sobre la elección de vestuario de Entrena y si le daba mayor seguridad un estilo de ropa u otro. “La responsabilidad me ha obligado a cambiar mi forma de vestir”, reconoció el presidente de la Diputación, “adapto mi forma de vestir a las circunstancias, la seguridad me la da mi forma de pensar y mis convicciones, no mi ropa”.

El turno de preguntas finalizó con Raúl Berdonés preguntando a Paco Cuenca cómo concilia el trabajo con su vida personal y su familia. “Los que nos dedicamos a lo público creemos que podemos servir a las personas, y eso supone mucho sacrificio en lo personal”, reconoció, “eso es posible porque compartimos vida con personas generosas, yo creo que el sacrificio personal lo hace uno con orgullo”.

GranadaDigital es ‘visual’ y ese valor estuvo muy presente en el trascurso del evento. Vídeos de nuestros invitados, de los profesionales que trabajan en el medio, de la ciudadanía, de la campaña publicitaria que estamos llevando a cabo, de felicitaciones de personalidades de todos los ámbitos… fueron apareciendo en las diferentes pantallas durante el evento. Y, quizá, el más especial: el del nuevo logo de GranadaDigital.

Manu Bayona, el director de GranadaDigital, fue el encargado de desvelar esta sorpresa. A partir de hoy, este medio cuenta con una nueva imagen. “No hay nada mejor que poder representar lo que somos: Granada es digital”, señaló nuestro director sobre el nuevo logo. Además, confesó que en el momento de su llegada a la dirección del periódico “aposté de corazón por el periodismo que entendía que se tenía que hacer”, un periodismo de marcado carácter visual que “antes nadie hacía y ahora lo hacen todos”.

Juan Prieto, por su parte, también dio algunas pinceladas sobre el presente y futuro del medio. De hecho, anunció un reto: andalucíanoticias.es. Mediante este desafío, el subdirector de GranadaDigital desveló “el proyecto de seguir creciendo e ir dando saltos a otras provincias”. Además, quiso acordarse de toda la plantilla, compuesta “sobre todo por gente joven, periodistas con hambre, honestos y comprometidos” a los que quiso agradecer su labor diaria.

Otro momento especial fue cuando la Federación Andaluza de Agencias de Publicidad, en nombre de su presidente, Miguel Ángel Rodríguez Pinto, nos hizo entrega de una placa en reconocimiento por los 15 años de trayectoria.

¿Y qué no podía faltar en un cumpleaños? ¡Una tarta! Y así fue. Como broche, se cantó el cumpleaños feliz y el equipo de GranadaDigital, junto a los invitados, soplamos las velas en el escenario. Un guiño simbólico a lo vivido hasta ahora y todo el camino que queda por recorrer juntos, realizado en un emotivo momento al final de la gala a la que tanto esfuerzo se dedicó.

Con ‘I want il all’ de Queen versionada por la banda Rockopolis, Fernando Díaz de la Guardia agradeció la asistencia de todos y despidió el acto con una frase remarcable: “en sus ojos está lo que quieran ver, veamos lo mejor y que lo cuente GranadaDigital”, aunque no fue el final, ya que todos los invitados pudieron disfrutar de un coctel que dio el cierre a una distendida velada que celebró los quince años de GranadaDigital, así como su compromiso con la ciudad y los valores que le unen a ella.