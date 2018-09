El Zaidín Rock brilla en una segunda jornada de fusión de estilos | Vídeo y galería

Segunda fecha y segundo éxito consecutivo para el Zaidín Rock. Tras estrenarse en la noche del jueves, la afluencia mejoró aún más el viernes para arropar a las cuatro bandas granadinas que se subieron al escenario. En el marco de las fiestas del barrio de la capital granadina, el festival gratuito más longevo de España volvió a brindar a sus vecinos una noche de música, diversión y cuernos en alto difícil de igualar dentro de la ciudad.

Esta vez la jornada la abrió Trigo Sucio. El grupo, creado en Rute pero afincado en Granada, dio el pistoletazo de salida perfecto para un evento de estas características. Calentaron al público, se entregaron al máximo e hicieron disfrutar a todos los presentes de su peculiar sonido, que bebe del reggae, la rumba y el ska. Al igual que en la primera fecha, las actuaciones tuvieron una duración cercana a la hora, lo ideal para dejar al público satisfecho, aunque pidiendo siempre un poco más.

Les siguió el grupo granadino Vúfalo, con un sonido más clásico y acorde a lo tradicional del festival. El Zaidín, disfrutó, vibró, saltó y atesoró cada minuto de una actuación que quedará en el recuerdo de los asistentes y de la banda, debutante en el festival a pesar de su prolongada carrera. Los granadinos pudieron acercar a su ciudad su último trabajo, que fue lanzado hace ya un año.

El escenario se llenó de mensaje con Carmencita Calavera. El grupo granadino, que se autodefine como “rock de serie B”, transmitió sus ideas a través de las letras de sus canciones a partir de las 23:30 horas. Con una pronunciada carrera musical tanto a nivel local como a nivel nacional, ofrecieron su mejor repertorio a los asistentes al Zaidín Rock, que supieron agradecerlo coreando las canciones y con ovaciones.

A continuación actuó el afamado Muchachito, que en un principio era el encargado de despedir la noche. Su música, transmitida desde 2003, le ha llevado a hacer una gira plagada de ‘sold outs’ por toda España, y demostró por qué en el recinto del Zaidín Rock. Cantó, disfrutó e hizo disfrutar a cientos y cientos de personas que se acercaron a la explanada entre Los Cármenes y el Palacio de Deportes para disfrutar de una velada mágica que quedará en el recuerdo de muchos.

Los cordobeses Aslándticos se encargaron de cerrar la noche, aunque el cartel no lo indicaba así. Pese a no ser granadinos, hicieron del Zaidín su casa y llenaron el recinto de una atmósfera melódica y de denuncia que solo la música independiente puede llegar a formar. Cantaron sus principales éxitos, esos que han hecho que el grupo cuente ya con más de diez años de vida, y lograron conquistar a un festival en el que predomina el rock, pero demuestran que no se cierran a ningún estilo de música y disfrutan en todo momento.

Ahora, el Zaidín Rock prepara la tercera y última jornada mirando de reojo al clima. Las lluvias que se esperan para el resto del día podrían tener un efecto negativo tanto en el festival como en la afluencia de la gente. El tiempo dirá, aunque la 38ª edición del Zaidín Rock ya ha conseguido volver a erigirse en su ciudad con las dos primeras fechas.

