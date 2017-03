El violín de Paco Montalvo sonará, por primera vez, en Granada

Paco Montalvo ofrecerá su espectáculo “Alma del violín flamenco” en el Auditorio García Lorca del Palacio de Congresos de Granada el viernes 19 de mayo de 2017 a las 21h. El evento, organizado por Maralvo Music Spain, tendrá lugar en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad de Granada y una de las salas más grandes de Andalucía, el Palacio de Congresos.

Este reconocido violinista ha sido distinguido con grandes premios nacionales e internacionales y cuenta con un enorme número de seguidores en redes sociales, tanto en España como fuera de nuestras fronteras, que le convierten en uno de los artistas flamencos más seguidos del mundo. Para este gran virtuoso “tocar en Granada tiene algo mágico para mí. Es una ciudad con duende en la que he pasado momentos muy especiales de niño”.

La Gira 2017 comenzará en el mes de Marzo en EEUU, concretamente en Miami y continuará por varias ciudades de España y otros países.

Paco Montalvo es uno de los cuatro mejores violinistas del mundo y el mejor español, creador de un nuevo estilo musical, el Violín Flamenco. Es además el violinista más joven del siglo XXI que ha debutado en la sala principal del Carnegie Hall de Nueva York. La crítica norte-americana y europea lo califica como “Un músico deslumbrante”. El famoso compositor y director Leo Brouwer escribió: “Paco Montalvo es un genio”.

Entre los numerosos premios y menciones recibidos, destacan el Premio Libertad, Premio Internacional “Arthur Rubinstein” y el nombramiento como embajador cultural de la ciudad de Córdoba desde el año 2006. Con solo 24 años de edad ha actuado en más de 20 países en prestigiosas salas y teatros de América, Asia y Europa entre las que se encuentran el Carnegie Hall de Nueva York, Teatro Real de Madrid, The Opera House Tel-Aviv, Teatro Nacional de Cuba, Sala Tchaikovsky de Moscú, Palacio del Danubio en Budapest, etc… acompañado por prestigiosas instituciones como la Orquesta Sinfónica de la Ópera de Israel, Orquesta Nacional de Cuba, New England Symphony Orchestra, o la Budapest String Orchestra. Ha realizado sus estudios en las más prestigiosas universidades y escuelas de música del mundo como el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, Universidad Mozarteum de Salzburgo, Universidad de Charlotte NC, Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, Fundación Baremboin-Said, Fundación Príncipe de Asturias y Meadowmount School of Music de New York.