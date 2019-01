El Teatro Alhambra presenta la obra ‘El tratamiento’ del dramaturgo, guionista y director Pablo Remón

El Teatro Alhambra, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, presenta la obra ‘El tratamiento’ del guionista y director Pablo Remón los días 18 y 19 de enero, a las 21.00 horas.

En la industria cinematográfica, se utiliza el término “tratamiento” para referirse al resumen secuenciado de una futura película. Es un paso previo al guion, que se usa a veces como documento de venta. Es habitual que un guionista escriba uno o varios tratamientos y que los mueva por productoras con la esperanza de que se conviertan en películas. La mayor parte de estos tratamientos nunca se producen.

Construida en tres partes o capítulos (El futuro del cine español, El hundimiento del Titanic, Cartas desde el mar Egeo), ‘El tratamiento’ cuenta la historia de uno de estos guionistas: un cineasta frustrado que trabaja dando clases de guion y hace mucho que solo escribe tele promociones para vender electrodomésticos. Pero también es el retrato de varios personajes que comparten el deseo de escribir. A modo de álbum de fotos, vemos lo que fueron, lo que querrían haber sido y lo que son. Lo que escriben y lo que no escribirán nunca.

Pablo Remón señala como “preguntas que están en la raíz de esta obra”: en esta época en la que consumimos sin parar series, películas, novelas, en la que vivimos emborrachados de ficción, ¿qué sentido tiene seguir contando historias? ¿Cómo contar historias que no sea un mero regurgitar lo ya visto? ¿Quién inventa estas ficciones? ¿En qué manera influye su vida personal en lo que escriben? ¿Qué sentido tiene seguir haciendo teatro? ¿Cómo competir con la capacidad del cine y de las series para producir ficción? ¿Cómo hacer teatro desde un lugar contemporáneo, pero que al mismo tiempo no renuncie al placer de seguir contando historias? Llevo quince años escribiendo guiones. Algunos se convirtieron en películas. Otros se rodaron, pero por el camino cambiaron tanto que costaba reconocerlos. Otros no se rodarán nunca y se quedarán en el cajón, sin llegar a nacer. Quería contar la relación personal que el guionista tiene con esas ficciones y personajes, la manera en que convive con ellos y alimentan su vida. La neurosis de la ficción. La escritura tratada como compulsión, como necesidad. Porque, como escribió James Salter, “llega un día en que adviertes que todo es un sueño, y solo las cosas conservadas por escrito tienen alguna posibilidad de ser reales”.

