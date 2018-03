El sueño del Club Balonmano Maracena | Vídeo

“¿Por qué no soñar?”, se pregunta el presidente del Club Balonmano Maracena, Sergio López, al ser cuestionado sobre la posibilidad de ascender y, en un futuro próximo, militar en ASOBAL, la máxima categoría del balonmano español. Sin embargo, tanto él como el resto de integrantes del club, que es la referencia en el balonmano granadino, mantienen los pies en el suelo. Actualmente, el primer equipo del Club Balonmano Maracena milita en el grupo F de la Primera Estatal masculina, por tercera temporada consecutiva, y donde ocupa la cuarta plaza, a dos puntos de la fase de ascenso.

“Un grupo de personas de Maracena, que tenía afición por el balonmano y había jugado en otros equipos de Granada, empezó a retomar su práctica”, explica el presidente del club, que define los inicios de la entidad como “una pequeña estructura de cuatro personas enamoradas del balonmano que querían hacer algo a nivel local y comenzaron a crecer”. La base de este crecimiento es la misma sobre la que ahora se construye su dinámica positiva: la cantera. Desde su fundación, en los años 90, el club ha ido “captando a niños”, recuerda López, que añade que “muchos de estos niños son los que hoy están entrenando en nuestro equipo de Primera Estatal”.

“Hoy por hoy, tenemos una estructura más seria”, asegura Sergio López. El club cuenta esta temporada con 13 equipos, que representan todas las categorías inferiores -desde benjamín a juvenil- y entre los que se incluyen las secciones femeninas a partir de alevín. “Tenemos la estructura más grande de club que existe en la provincia y entre las más grandes de Andalucía”, asegura el presidente de la entidad maracenera, que explica, además, que “en Granada, somos el referente”, aunque resalta la labor de otros clubes emergentes.

Esta estructura no solo está formada por los jugadores. El crecimiento del club viene impulsado desde la directiva, de la que su presidente explica que “somos un grupo de personas que nos repartimos el trabajo y podemos darle un poco de cobertura a los equipos”, y aclara que su principal objetivo en este aspecto es “que los entrenadores se centren, en la medida de lo posible, en aspectos técnicos y no tengan que preocuparse de financiación o del desplazamiento para un partido”. Precisamente, es el cuerpo técnico uno de los principales pilares del club granadino. “Nos hemos dotado de un cuerpo técnico que es de lo mejorcito de Andalucía”, asegura orgulloso Sergio López.

FALTA DE APOYO

Desde el club, el objetivo es continuar con este crecimiento progresivo, pero son conscientes de la dificultad que esto atañe pese a contar con una buena estructura. El factor económico y el apoyo social son dos factores que, como deporte minoritario, lastran el desarrollo del club. “Nosotros tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Maracena, que nos ayuda con 25.000 euros”, explica Sergio López, que recuerda, además, que “tenemos este pabellón -haciendo referencia al del colegio Emilio Carmona- en exclusividad para que entrenen los diferentes equipos y el pabellón de la Ciudad Deportiva para los partidos”.

El resto de la financiación del club corre a cargo de los socios, que son en su mayoría padres de los jugadores, de los propios integrantes de los equipos, que pagan una cuota mensual, y , en solo un 15 por ciento, de los patrocinadores. Es por ello que el presidente de la entidad maracenera explica que “estamos muy agradecidos a todos los patrocinadores que tenemos, pero siguen pesando muy poco sobre el presupuesto de un club de esta envergadura”.

El entrenador del primer equipo, Javier Elvira, también considera necesario este impulso: “No solo hace falta que haya un grupo de personas con ganas de moverse, sino que hace falta un apoyo más a nivel económico e institucional”. El entrenador considera, además, de una gran importancia lograr el ascenso, ya que “lo que supone un ascenso es que te vean y que muchas empresas e instituciones sepan que estás ahí”. El capitán de la primera plantilla, José Antonio Bravo, va más lejos, aún, y asegura que “nosotros prometemos que, si alguien nos patrocina, ascendemos”, y añade que “por ganas, por trabajo y por todo lo que dependa de nosotros, poco más podemos hacer”.

GRANADA, UN BUEN LUGAR PARA EL BALONMANO

Pese a las necesidades económicas y de masas, Javier Elvira considera que “Granada es de los mejores sitios de toda España para jugar al balonmano”, y explica que “hace unos 15 o 20 años, Granada era un referente, pero ha bajado mucho”. Aún así, el técnico del conjunto maracenero reconoce que “ahora vuelve a haber, en la base, muchos equipos en competición, muchos equipos en Liga, y es cierto que queda mucho trabajo, pero, poco a poco, los equipos base de Granada vuelven a competir con el resto de Andalucía”.

Sergio López, por su parte, afirma que “en Granada hay afición al balonmano”, algo que apoya al explicar que “nosotros tenemos la suerte de que, cuando llega un fin de semana, haya más de 300 personas siguiéndonos“. “No es el Granada CF, por citar un referente deportivo al que siguen miles de personas, pero sí que existe afición”, matiza el presidente del Club Balonmano Maracena, que sí que apunta que “falta que pongamos en conocimiento de la sociedad granadina todo lo que puede aportar el balonmano”.

Esto que puede aportar el balonmano es algo que, en palabras de José Antonio Bravo, hace que se trate de “un deporte que te engancha”. El capitán del primer equipo asegura que “conozco muchísima gente que no conocía lo que era el balonmano y, una vez que ha visto partidos, ven que es un deporte bastante atractivo de ver y bastante atractivo de practicar”. No difiere de esta opinión su entrenador, que lo explica haciendo referencia al fútbol: “En el fútbol, tienes el ‘estilo Guardiola’. Con el ‘estilo Guardiola’, tú te puedes quedar dormido diez minutos porque no ha pasado nada. Aquí en balonmano, continuamente vas de una portería a otra. Siempre hay situaciones y siempre hay acciones. También hay muchísimos golpes. Una persona que no conozca el balonmano puede decir que es un deporte violento, pero para nada. Hay muchísima más honestidad que, por ejemplo, en el fútbol”.

Valores como la honestidad son los que resalta Javier López, que considera que, “aparte de la exigencia técnica y física que tiene el balonmano, los valores que hay en el entorno del balonmano son recomendables para cualquier padre que quiera tener a su hijo dentro de un entorno social que le ayude a tener una idea de compromiso, de trabajo, de esfuerzo, de continuidad, de plantearse objetivos y de querer alcanzar algo”, y asegura que “al menos, eso lo tenemos en el Balonmano Maracena”.

“Cuando yo me entero de que un niño de mi club no ha sacado buenas notas, lo llamo y hablo con él para intentar corregirle, motivarle e incentivarle”, añade López, que afirma que “los valores que hay en el balonmano son los que cualquier padre desearía para su hijo”.

EL SUEÑO DEL CLUB

Este sábado, el primer equipo del Club Balonmano Maracena se enfrenta al Gaes Málaga en lo que Javier Elvira ha catalogado como “una final”. Una victoria del conjunto granadino podría devolverle a la fase de ascenso, zona en la que se ha hospedado durante buena parte de la temporada. “Cuando empezamos esto, era para jugar este tipo de partidos”, asegura Elvira, que explica, además, que “el equipo, de lo bien que ha trabajado, ha pasado de ser un equipo que se tiene que salvar a ser un equipo aspirante a estar arriba”, algo que considera “increíble”.

Elvira considera que “es una forma de comprobar si estamos preparados para competir con este tipo de equipos, que nos duplican en el presupuesto, que tienen gente que cobra y que son ‘otro rollo’ al nuestro”, algo a lo que Bravo añade que “la vida son oportunidades y, por suerte o por trabajo, la tenemos”. Ambos coinciden en que la clasificación actual es el reflejo del crecimiento del club, algo en lo que también incide Sergio López, que explica que “esta temporada viene del trabajo de varios años”.

Las miras, por tanto, están puestas en la División de Honor Plata, algo que el presidente de la entidad ve “muy posible”, pero no se amedrentan al pensar en algo más en un futuro próximo. “Yo creo que soñar siempre hay que soñar en grande, y si tú no tienes esa ambición de seguir y llegar a lo máximo, que en este caso es Liga ASOBAL, pierdes el gen competitivo, y una vez que pierdes esa ambición, poco tienes que hacer”, explica Bravo, que no difiere de la opinión de su entrenador. Elvira, de forma contundente, afirma que “si la gente nos ayuda, esto llegará antes o después y, si no, ¿para qué trabajamos?”, a lo que añade que “yo no estoy aquí para mantenerme en mitad de la tabla ni para quedarme donde estoy, sino para crecer, y el día que deportivamente se crezca pero alguien me dice que de aquí no se puede pasar, me iré a mi casa, porque yo no estoy tampoco para perder el tiempo”.

“Las personas ambiciosas no pueden tener un objetivo mediocre, luego las circunstancias pueden llevarte a no conseguir ese objetivo, pero no puedes plantearte un objetivo mediocre”, opina Javier López, que insiste en que “ellos no se lo plantean con la tensión de que tienen que ascender, pero ¿por qué no soñar?”