‘El sueño de la vida’, la obra inacabada de Lorca, se estrena en el Teatro Español

El Teatro Español ha presentado ‘El sueño de la vida‘, dirigida por Lluís Pasqual y escrita por Alberto Conejero a partir del acto conservado de la ‘Comedia sin título’ que Federico García Lorca dejó sin acabar.

“Para hacer Lorca se necesita tener una personalidad detrás, porque hay que tomar partido a favor o en contra de las palabras que dice”, ha señalado Pasqual, destacando que en vez de actores tiene un “zoológico fantástico” porque, a su juicio, la obra “no necesita un reparto, sino un arca de Noé”.

En ese zoológico, el director ha subrayado que todos hablan “el mismo lenguaje”, aunque a veces sea “crítico y misterioso”. “Delante del misterio uno tiene que pararse. Lorca hermana, convierte las compañías en cofradías”, ha apuntado.

Pasqual, que dirigió ‘Comedia sin título‘ en 1989, ha asegurado que “necesitaba” hacer esta obra. “Pensé que era algo para mí. Creemos que Lorca pretendía llamar a esto ‘El sueño de la vida’, pero era muy mentiroso, era capaz de inventarse una obra que no existía para ligarse a alguien en un camerino”, ha comentado.

Para el director, el segundo acto de la obra es la “fusión entre Lorca y Conejero, el punto de encuentro en el que se encuentran los dos”; y el tercer acto “es Alberto Conejero, dos personajes y lo que Lorca pone en el paraíso”. “De la misma manera que Alberto no ha pretendido suplantar a Lorca yo tampoco puede hacer creer que es una obra de Lorca. Es una prueba, es un ensayo”, ha explicado.

Además, ha hecho hincapié en que es “necesario” en esta obra que el reparto, desconocido antes del proyecto, “se convierta en un grupo”. “Para que la mayonesa cuaje hace falta aceite y ese aceite se llama Federico García Lorca“, ha precisado.

En el reparto de la obra, que se representará del 17 de enero al 24 de febrero en el Teatro Español, hay dieciséis actores y actrices que abarcan “todas las edades y disciplinas”, entre los que destacan Nacho Sánchez, dando vida al autor (Lorenzo); y Emma Vilarasau, que trabaja a menudo con Pasqual. El proyecto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid.

Durante su intervención, el autor del texto ha manifestado que siente una “responsabilidad alegre” y “a veces algo de susto” por este proyecto. Además, ha destacado que en quince años ha hecho tres obras relacionadas con Federico García Lorca.

UNA “MUESTRA DE ADMIRACIÓN” POR LORCA

“La ‘Comedia sin título’ siempre será la de Lorca, una obra sin terminar. Esta obra es una muestra de admiración. Mi empeño ha sido escribir un texto a partir de la obra de Lorca”, ha indicado Conejero, al tiempo que ha resaltado que “el teatro es una escuela viva”.

En la misma línea, ha asegurado que no entiende esta escritura como “un pulso” con Lorca. “Si fuera un pulso mi escritura estaría derrotada. No he podido dejar de hacerlo a pesar de las voces de incomprensión, sentía que debía hacer esto”, ha sentenciado.

El autor ha explicado que continúa la obra de Lorca “en el foso del teatro en el que se refugian los personajes”. El propio teatro, ha añadido, se convierte en el escenario físico de la batalla entre fuerzas progresistas y fuerzas reaccionarias. “El segundo acto es el ensayo de un sueño”, ha dicho.

Por su parte, la directora artística del Teatro Español, Carme Portaceli, ha afirmado que “Lorca, como todos los grandes, admite tantas relecturas”. “El proyecto es un compromiso de esa lucha por la libertad que tenía Lorca. Quería que Lluís Pasqual viniera a montar un Lorca en español, quería enfrentarse a esta parte final”, ha explicado.

Asimismo, Portaceli ha celebrado que el Teatro Español haya unido en este proyecto al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid. “Creemos que la cultura está por encima de cualquier pensamiento político”, ha precisado.

El actor Nacho Sánchez ha afirmado que cada intérprete “casa muy bien con lo que dice el personaje”. “Me encanta decir las palabras de Lorca. Me está encantando que este zoológico se esté complementando. Es un vértigo todo esto, es difícil explicar esta función”, ha comentado.

Por último, Emma Vilarasau ha explicado que su personaje es una actriz que reivindica el teatro frente a la negativa del autor que quiere “quemarlo y destruirlo”. “Te dejas el alma, pero el público ha visto tantas cosas que lo del teatro a veces no funciona. Espero que esta vez sí”, ha concluido.