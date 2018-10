El Recreativo Granada visita al Sevilla Atlético en busca de su cuarta victoria consecutiva

La armonía que envuelve al Granada CF no solo se basa en el buen comienzo del primer equipo rojiblanco. El Club Recreativo Granada, tras sumar su tercer triunfo consecutivo la pasada jornada, es el líder del grupo cuarto de la Segunda División B, una condición que tratará defender a partir de las once y media de esta mañana, cuando visite la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros para medirse al Sevilla Atlético, un recién descendido que no ha arrancado bien.

El filial sevillista, que el curso pasado se enfrentó al Granada CF en Segunda, solo ha sido capaz de sumar cinco puntos en los seis encuentros que se han disputado hasta la fecha, unos registros que le sitúan en los puestos de descenso, a dos puntos del corte. En concreto, se colocó en la decimoctava posición de la tabla tras empatar la pasada jornada en casa del Linense, uno de los ‘cocos’ de la categoría.