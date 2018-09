El Recreativo Granada golea al líder

El Club Recreativo Granada continúa creciendo con el paso de las jornadas. El filial rojiblanco ha logrado esta mañana su tercer triunfo consecutivo, ante la UD Melilla, que llegaba líder, y lo ha hecho con un contundente 5-1. Los dobletes de Ontiveros y un Nacho Buil que continúa en estado de gracia fueron adornados con otro gol de Hongla, que llegó después de que Brian Martín recortase distancias.

El conjunto dirigido por Pedro Morilla regresaba a la Ciudad Deportiva del Granada para tratar de prolongar su buen momento tras encadenar dos triunfos consecutivos, ante el Almería B y el Atlético Malagueño. Lo hacía ante un hueso duro de roer: la UD Melilla, un aspirante al ascenso que ya ostenta la primera plaza.

Los nazaríes consiguieron adelantarse en el marcador al ecuador de la primera parte gracias a un cabezazo de Ontiveros, que no desaprovechó el centro de Paco Torres para anotar su segundo gol como jugador granadinista.

No sería el último gol del primer tiempo, pues, a cinco minutos del descanso, volvió a aparecer Nacho Buil, que sigue en estado de gracia, para sumar dos tantos más al marcador. El centrocampista madrileño, con su cuarto gol en tres partidos, mandó el encuentro al intermedio con un contundente 3-0.

El festín goleador de los rojiblancos no acabó con el descanso. A la vuelta de vestuarios, Ontiveros, con su segundo gol de la mañana, puso el 4-0 en el electrónico. Brian Martín recortaría distancias poco después, aunque su gol no solo no logró desencadenar la reacción visitante, sino que, además, fue respondido con un quinto gol, anotado por Martin Hongla en el minuto 80, justo antes de ser expulsado por doble cartulina amarilla.

Ficha técnica:

Club Recreativo Granada: Lejárraga; Paco Torres, Héctor, Hongla, Antonio Marín; Andrés García, Nacho Buil (Cambil 65’); Jean Carlos (Juancho 60’), Yael (Eliseo 72’), Carlos Neva; y Ontiveros.

UD Melilla: Dani Barrio; Pepe Romero, Mahanan (Paco Aguza 82’), Richi, Jilmar; Jordi Ortega, Menudo, Otegui; Igor Martínez, Óscar García (Braim 70’) y Yacine.

Goles: 1-0: Ontiveros, min. 24; 2-0: Nacho Buil, min. 40; 3-0: Nacho Buil min. 42; 4-0: Ontiveros, min. 56; 4-1: Brian Martín, min. 65; 5-1: Martin Hongla, min. 80.

Árbitro: Campos Salinas. Amonestó a los locales Héctor y Nacho Buil, así como a los visitantes Pepe Romero, Yacine y Jilmar. Expulsó por doble amarilla a Martin Hongla.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta jornada del campeonato nacional de Liga en el grupo cuarto de la Segunda División B disputado en la Ciudad Deportiva Granada CF.