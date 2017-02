El Real Betis llega a Los Cármenes peleado con la victoria

Publicidad

El Granada Club de Fútbol tiene este viernes la oportunidad de devolver la esperanza a sus aficionados tras el desastre del pasado lunes frente al Eibar. El conjunto rojiblanco se medirá al Real Betis, que llega a Los Cármenes con el objetivo de reencontrase con el triunfo después de cuatro jornadas consecutivas empatando.

El conjunto dirigido por Víctor Sánchez del Amo, que desde su llegada ha conseguido limpiar la cara del equipo y conseguir 12 puntos de 30 posibles, llegará con las ausencias de José Carlos, Rafa Navarro y Joaquín, mayor asistente del conjunto, por lesión, y de Pezzella y Dani Ceballos por sanción. Los tres últimos jugadores son bajas muy sensibles, ya que son habituales en el once titular. El Betis llega al encuentro habiendo dado muy buena imagen y consiguiendo puntuar antes equipos complicados en sus dos últimos partidos, ante Barcelona y Valencia. Sin embargo, los sevillanos, aunque no pierden, tampoco ganan, ya que las últimas cuatro jornadas no han conocido la victoria, cosechando un empate más ante el Sporting, y sufriendo una derrota ante el Atlético de Madrid. La última victoria de los sevillanos se remonta al 8 de enero, cuando consiguieron superara al Leganés por 2-0.

ESTILO DE JUEGO

La llegada de Víctor ha refrescado al equipo, que se había estancado en una dinámica muy irregular con el uruguayo Gustavo Poyet al mando. El estilo de juego y once inicial es muy diferente al que veíamos con su antiguo entrenador. Desde que el pasado 14 de noviembre cogiese las riendas del equipo, el entrenador madrileño ha recuperado a Dani Ceballos, uno de los jugadores de mayor calidad del equipo verdiblanco que no estaba contando con minutos con Poyet en el banquillo. Sin embargo, el joven sevillano forzó la amarilla ante el Valencia para no perderse el derbi ante el Sevilla y no podrá jugar en Los Cármenes. En la misma circunstancia se encuentra Pezzella, que será sustituido por Donk, que acompañará a Tosca y Mandi en el centro de la defensa.

En la sala de máquinas, el Betis se basa en el equilibrio que aporta la nueva incorporación invernal Rubén Pardo, que empieza a recordar a esa promesa txuri urdin que todos estaban esperando. A ello se le suma la llegada desde atrás de Petros, el cual ha sido renovado hasta 2020 y se ha convertido en una pieza clave para Víctor.

DEFENSA DE TRES CENTRALES

Otra novedad que ha beneficiado el equipo es la inclusión de una zaga con tres centrales y dos carrileros muy rápidos. Es digno de remarcar la buena temporada que están haciendo estos últimos. Tanto Piccini como Durmisi brindan continuos apoyos en las zonas más ofensivas y consiguen crear inestabilidad en las defensas contrarias.

Pero la clave de este equipo la atesora la movilidad y el dolor de cabeza que es Rubén Castro. El experimentado delantero sigue haciendo goles, y de hecho es el máximo goleador del equipo con siete tantos. Al ariete se une la ilusión del regreso de Sanabria, que ha estado más de un mes lesionado. A pesar de la vuelta del paraguayo, saldrá de inicio el segundo jugador más goleador del Betis, el joven Alex Alegría.

El Granada tendrá que hacer un partido muy completo en todas las facetas del juego para poder romper la dinámica positiva con la que llega el conjunto andaluz, y de esta forma reengancharse a la lucha por la permanencia, de la cual se pondría a dos puntos y metería una presión extra para sus rivales más directos.