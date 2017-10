El PSOE dice que trabaja “día a día” por la ciudad, mientras otros grupos están “en lo ridículo”

La concejal Turismo, Comercio, Movilidad y Protección Ciudadana de Granada, Raquel Ruz, ha subrayado este viernes que el equipo de gobierno local, del PSOE, trabaja “día a día” por la ciudad mientras otros grupos municipales están “en lo ridículo” y “lo absurdo”.

Raquel Ruz ha criticado que grupos como los de Partido Popular y Ciudadanos “no están apoyando a un equipo de gobierno que ha recibido este Ayuntamiento en unas condiciones deplorables tanto económica como políticamente”, tras ser preguntada por la posibilidad de que los concejales del PP investigados judicialmente por el denominado caso Serrallo pudieran dejar sus actas para facilitar una moción de censura contra el actual alcalde, Francisco Cuenca, junto con Cs.

Ruz ha señalado no tener “ninguna valoración” ante dicha hipótesis, pues el equipo de gobierno socialista solo está “intentando levantar esta ciudad, e intentando levantar este Ayuntamiento para no tener que cerrarlo” mientras “otros grupos, en su irresponsabilidad más absoluta”, no están “pensando en el beneficio de la ciudad sino en su protagonismo personal”.

“Los ciudadanos tendrán después que demandarle que estén en estas cosas suyas” que “no deberían de ocupar más de cinco minutos a nadie”, ha concluido la edil socialista.

Los grupos municipales de Partido Popular y Ciudadanos han pedido la convocatoria de un pleno extraordinario para reprobar al alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, por estar investigado judicialmente desde hace un año por la adjudicación por parte de la Junta, cuando él era delegado de la administración autonómica, de contratos privados a particulares para que éstos inspeccionaran cursos de formación en Economía Social.

El PP ha impulsado esta iniciativa de Ciudadanos, si bien ha solicitado el apoyo de este último grupo municipal para presentar una moción de censura, lo cual Cs ha descartado por haber entre los ediles ‘populares’ seis investigados por la juez del caso Serrallo.