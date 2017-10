El PP pide al gobierno local que refuerce las líneas de autobuses a la zona Norte

El grupo popular en el Ayuntamiento de Granada ha pedido al equipo de gobierno que preside el socialista Francisco Cuenca que refuerce las líneas de autobuses a la zona Norte de la capital ante el traslado de más de 500 funcionarios de la Junta de Andalucía al nuevo edificio administrativo de Almanjáyar, previsto para el segundo semestre de 2018.

La concejal María Francés ha avisado de que todavía se está “a tiempo” de organizar bien la nueva situación y de ofrecer soluciones como aumentar la frecuencia de paso de cuatro líneas (SN1, SN5, N5 y U1) que pasan por las cercanías, así como adoptar otras medidas como instalar una pantalla informativa dentro del edificio de Joaquín Eguaras o incluso “modificar el trazado” de alguna línea para hacer más asequible la llegada.

Francés ha especificado que no sólo van a ir a trabajar a Almanjáyar 500 funcionarios que hasta ahora lo hacen en el centro y que se sumarán a los más de mil que ya están en el edificio, lo que daría un número aproximado de 1.600, sino que también acudirán a ese edificio de la Junta un buen número de usuarios para realizar gestiones. Una cifra alta porque allí se ubicarán, por ejemplo, la Delegación de Salud o la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia.

“Si la mitad de los trabajadores va en su coche y la mitad de los usuarios hace lo propio, nos vamos a encontrar con un problema de tráfico importante. Sobre todo de aparcamiento, porque allí no hay para tanto coche”, ha resaltado la concejal, que entiende que para que todo funcione de la manera adecuada “hay que ponerse a trabajar ya” y se muestra sorprendida de que el Sindicato Andaluz de Funcionarios avisara hace un mes al ayuntamiento del futuro traslado “y ayer mismo, en la comisión de Movilidad, la concejal Raquel Ruz reconociera que no sabía nada. Eso no es lo que se dice empezar con buen pie”, ha indicado.

Para la edil popular, ese desconocimiento no es sino una demostración más “de la dejadez y la desidia” de la concejal socialista, “a la que de un tiempo a esta parte le crecen los enanos: le han quitado las competencias en Emprendimiento, en Comercio tiene pendientes asuntos tan importantes como la situación del sector en Beiro… Todas sus áreas están empantanadas y el alcalde es cómplice de esa situación y se ve obligado a apagar continuamente los fuegos que su concejal le provoca”, ha añadido.

En relación también con la movilidad, María Francés ha insistido en que debe resolverse “cuanto antes” el problema de los transbordos entre el metro y los autobuses. “De lo contrario, mucha gente va a preferir no pagar y andar 300 o 500 metros, lo que dará lugar a que algunas líneas vayan vacías, terminen por desaparecer y eso signifique la pérdida de puestos de trabajo”, ha señalado.

Réplica a Alberto Matarán

Por otra parte, María Francés ha contestado al secretario general de Podemos en Granada, Alberto Matarán, quien ha abogado por crear una fiscalía anticorrupción para investigar “las supuestas tropelías del PP”. En ese sentido, la concejal ha animado a Matarán a que, antes de eso, “mire en su propia casa” y le ha recordado que, recientemente, fue él mismo el que acusó “a un compañero suyo que es concejal y diputado provincial de no justificar el destino de dinero público”. En esa misma línea, también ha mencionado que la ex portavoz de Vamos Granada en la capital, Marta Rodríguez, debería aclarar “qué pasó con el comedor ilegal” que tenía en el Realejo.

“Podemos, o Vamos Granada, o como quiera que se llame ese conglomerado de formaciones, no está en disposición de darnos lecciones de nada al Partido Popular”, ha concluido María Francés.