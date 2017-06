El PP pide al gobierno de Cuenca y a la Alhambra “sensibilidad” con los vecinos de La Churra, otra zona “castigada por los socialistas”

El grupo popular en el Ayuntamiento de Granada se ha solidarizado con las reivindicaciones de la Plataforma de Vecinos de La Churra, un céntrico barrio de la capital, también conocido como Barrio de la Almanzora y que está “sufriendo el abandono” del gobierno socialista que preside Francisco Cuenca, tal y como señala en una nota de prensa el PP. En este caso concreto, “a esa falta de atención hay que unir la falta de sensibilidad del Patronato de la Alhambra, que se opone a una de sus principales peticiones”.

En una reunión con la portavoz del grupo, Rocío Díaz, y varios concejales, el portavoz de la plataforma, Manuel Marín, ha explicado que los vecinos quieren hacerse cargo de un solar muy próximo a la Puerta de las Granadas, de titularidad municipal y de 1.195 metros cuadrados.

Sin embargo, el Ayuntamiento no les ha dado una respuesta y sí lo ha hecho el Patronato de la Alhambra, que les ha negado esa petición “pese a que el solar no es suyo”, enfatiza Rocío Díaz, porque tiene previsto usar parte del mismo para hacer un nuevo acceso peatonal a la Alhambra pasando por la Puerta de las Armas.

Los populares entienden que es un proyecto “difuso y no definido” del que la administración local o la autonómica deberían dar más datos, pero aun así dan la razón a los vecinos cuando sostienen que ese nuevo acceso al monumento no sería incompatible con el párking que reclaman. “Queda sitio para que aparquen entre treinta y cuarenta coches de residentes en la zona y sería una solución similar a la que se ha tomado en algunos puntos del Albaicín, pero nos dicen que no porque esa parte del solar se destinaría a zona ajardinada y de descanso de los turistas”, ha criticado Manuel Marín.

Para Rocío Díaz, se trata de un nuevo caso de “sometimiento” del alcalde a los dictados de su partido. “Los vecinos se han enterado por el Patronato, porque ningún concejal les atendió y delegaron en un técnico, de ese supuesto proyecto. Una vez más, la Junta se entromete en asuntos de la ciudad y actúa a espaldas de los vecinos y con el consentimiento y la complicidad de su alcalde”, indica Díaz.

También en relación con el aparcamiento, el grupo popular ve adecuado que los vehículos de carga y descarga puedan llegar a la Placeta de la Miga, principal punto de entrada al barrio. En ese sentido, Rocío Díaz ha recordado que ya se avanzó en ese sentido en el último mandato del PP en Granada y ha incidido en que eso significaría “un alivio” para los vecinos, como también que se habilitara un espacio en la placeta para el aparcamiento de motos. Actualmente, sólo quienes tienen cochera pueden pasar, pero la mayoría de los residentes no la poseen y se ven obligados a llegar andando y cargados.

Además, el PP ha exigido “medidas urgentes” para acabar con los botellones que se hacen en el mirador de la calle Almanzora Alta, en la Cuesta de la Churra y en otros puntos próximos. “Los vecinos los han denunciado, pero la Policía Local ni siquiera ha venido”, ha apuntado la concejal María Francés, mientras que Rocío Díaz ha puesto el acento en el “gran impacto visual” que supone la presencia de suciedad, botellas y plásticos “en un entorno privilegiado” y también en el riesgo de que cualquier día pueda producirse un incendio si no se desbroza la zona “porque todo está muy seco”.