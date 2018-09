El PP exigirá explicaciones sobre los mecanismos de control del parking de la Alhambra

La parlamentaria andaluza del PP, Marifrán Carazo, ha lamentado que la gestión de la Alhambra siga “enmarañada en escándalos”, una situación por la que precisamente interpelará mañana al consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, para que este dé las explicaciones oportunas sobre qué mecanismos de control existen respecto a la gestión del parking, el sistema de reparto de entradas y acceso al monumento, así como por la falta de personal en plena temporada alta.

Carazo ha señalado que el titular de la cartera de Cultura debe aclarar por qué la Junta no ha tomado medidas respecto a la gestión del parking cuando “la propia auditoría encargada tras el escándalo de las audioguías” recogía ya, en cuanto a la concesión administrativa para la explotación del aparcamiento, que “el Patronato no tiene establecido ningún procedimiento de comprobación o control sobre los ingresos realmente obtenidos por el concesionario, limitándose a recibir una declaración por parte de éste y en base a dicha declaración el Patronato emite factura”, citó.

Marifrán Carazo ha recordado que existe todavía un procedimiento abierto donde se investigan adjudicaciones y contratos a diversas empresas y que “hace ya dos años y medio, dicha auditoría, realizada por la propia Intervención General de la Junta de Andalucía, indicaba que era necesario subsanar diversos errores en cuanto a diversas adjudicaciones, incluyendo además que existía esta falta de control sobre la recaudación por parte de la empresa adjudicataria del parking”.

La diputada autonómica ha añadido también que “se mantiene el escándalo respecto al eterno problema del acceso y reparto de entradas al monumento con los turoperadores y agencias locales e internacionales”. Un problema derivado, además, por la “incapacidad del gobierno andaluz para el diálogo y llegar a un acuerdo que solvente esta problemática”, según ha señalado. Carazo ha subrayado que “las propias agencias han instado de manera continua al Patronato a mantener una relación fluida y a la creación de una mesa institucional para buscar una solución satisfactoria para ambas partes. Todo ello con el objetivo de no seguir perjudicando a estas empresas que son fundamentales para la economía local y autonómica”. La Junta “no aporta soluciones y hoy nuevamente vemos cómo las agencias, en este caso de Málaga, protestan”. Por esta razón, el grupo popular instará también mañana al Gobierno andaluz, a, “tal y como lo ha hecho el sector turístico, crear esta mesa institucional para, de manera sosegada y en base al acuerdo, avanzar y resolver el problema del reparto de entradas a la Alhambra”.

Por último la parlamentaria andaluza ha puesto el acento en que el Patronato “tampoco resuelve sus problemas de personal” a pesar de que “la sentencia dictada en diciembre de 2017 por el Juzgado de los Social 3 de Granada instó a volver a baremar a los integrantes de la bolsa de trabajo de sustituciones” algo que “a día de hoy todavía no se ha producido”.

Carazo se ha preguntado nuevamente “por qué no se toman medidas” a pesar de dicha sentencia, “de que siguen existiendo denuncias sindicales que apuntan que la plantilla sigue siendo insuficiente para la gestión diaria del monumento y que en plena temporada estival casi la mitad de puestos estaban sin cubrir”. No obstante, ha recordado que el PP denunció ya en su momento que “al Patronato de la Alhambra no le interesaba actualizar las bolsas laborales porque preferían contratar a dedo y sin transparencia” a pesar de que “la propia Intervención de la Junta le aconsejó en su informe adecuar la relación de puestos de trabajo a las necesidades de la Alhambra y reducir las empresas que externalizan servicios”.