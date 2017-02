El PP exige al PSOE de Granada que “dé la cara y asuma responsabilidades políticas” ante “la grave crisis en la gestión de la sanidad”

Publicidad

“Es inconcebible que tras las renuncias y dimisiones conocidas estos días tras el anuncio de la derogación de las órdenes de fusión hospitalaria, la secretaria general del PSOE granadino Teresa Jiménez, y el alcalde de la capital Francisco Cuenca, estén agazapados y sin pronunciarse”. Así lo ha declarado Pablo García, secretario general del Partido Popular de Granada, quien ha valorado los cambios ocurridos como una “evidente y grave crisis en la gestión de la sanidad granadina y andaluza, que no hace más que constatar que el PSOE ha condenado al caos a nuestro sistema sanitario”.

García ha exigido a Jiménez y Cuenca, que “al igual que son tan mediáticos con los temas que les interesa enquistar y de los cuales obtener rédito político, hagan autocrítica reconozcan públicamente que su partido se ha equivocado con la gestión sanitaria y ellos mismos han errado gravemente al no respaldar a los granadinos en la defensa de un derecho primordial: una sanidad digna”. “Francisco Cuenca había argumentado no asistir a las manifestaciones convocadas en Granada porque era el momento del consenso y se ofreció a actuar como interlocutor. ¿Qué gestión ha hecho el alcalde de la ciudad o la secretaria general del PSOE granadino para desbloquear el conflicto sanitario? Ninguna”, apostilló.

García ha mencionado también a otros cargos públicos del PSOE en Granada. Así, se ha preguntado “qué tiene que decir a estas alturas José Entrena, presidente de la Diputación, quién afirmó en su día estar totalmente en contra de dos hospitales generales en Granada y que la ordenación planteada por la Junta era la más justa para los granadinos”. En este mismo sentido ha recordado que el delegado de Salud del Gobierno andaluz en Granada, Higinio Almagro, “tal y como han recogido los medios, había declarado el pasado octubre que dar un paso atrás no es la solución. ¿Y ahora no se pronuncia?”.

Publicidad

Por todo ello el secretario general del PP granadino ha pedido a Teresa Jiménez que “en lugar de hacer demagogia e intentar desviar el foco de atención sobre el tema sanitario con otras cuestiones exija a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que no tome medidas de cara a la galería, que indique cuál es su plan de trabajo y las acciones concretas con las que piensa arreglar el caos generado en la sanidad y que no borre a Granada de su mapa de visitas institucionales”. “¿Qué pueden aportar a los granadinos una secretaria general y un acalde socialistas que priman sus intereses partidistas a los de los de sus vecinos? “Si hacen esto con lo que decían ser su mayor orgullo, la sanidad, no quiero ni pensar en cómo gestionarán otros servicios. Andalucía no merece una presidenta que esté haciendo campaña en otras comunidades en lugar de venir a Granada a ofrecer soluciones a las demandas de los profesionales y los usuarios y Granada no merece unos representantes socialistas que tan sólo saben evadir responsabilidades”, finalizó García.