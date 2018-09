El PP elevará al Consejo de la Transparencia las “irregularidades” en la Fundación Zayas

El Grupo del PP en la Diputación de Granada elevará hasta el Consejo de la Transparencia las supuestas “irregularidades” detectadas en la Fundación Zayas, un organismo sin ánimo de lucro constituido por la Junta de Andalucía, el Gobierno central y la institución provincial, después de que el PSOE “haya contestado a los populares por escrito” que esta entidad “se rige por el derecho privado”.

El portavoz del Grupo provincial popular, José Robles, ha subrayado la “falta de transparencia y el oscurantismo” con el que está actuando el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, en este asunto. “¿Qué tiene que ocultar en la Fundación Zayas para que no se facilite la información que desde hace un año le está demandando el grupo popular?”, ha planteado.

Robles ha incidido en que, después de un año pidiendo información sobre cómo funciona la Fundación Zayas y cómo entran a trabajar las personas a la misma, se les ha mandado “un escrito suscrito por unanimidad de ocho socialistas que estaban en el Patronato de la Fundación Zayas diciendo que se rige por el derecho privado”.

“No es de recibo esta tomadura de pelo y que se prive a los vecinos de la provincia de Granada de su derecho a saber qué está pasando en la Fundación Zayas, en manos íntegramente del PSOE”, ha lamentado el portavoz provincial del PP.

Ha pedido información de “cómo fueron contratados los tres ex cargos públicos del PSOE en la Fundación Zayas –tres ex diputados provinciales y ex concejales socialistas en Loja, Las Gabias y Vegas del Genil–“, y ha hecho constar que “hay concejales del PSOE trabajando allí”.

Robles ha incidido en que los tres patronos de la Fundación son administraciones públicas -Junta de Andalucía, Gobierno de España y Diputación de Granada-, por lo que entiende que “no se pueden despachar diciendo que no nos dan información porque se rigen por el derecho privado”.

El dirigente popular ha puesto sobre la mesa la creación de una sociedad limitada, a pesar de que los estatutos de la Fundación Zayas dicen expresamente “que no tiene ánimo de lucro”.

José Robles ha detallado que la empresa, una compañía andaluza de servicios agronómicos S.L., se creó en el año 2013, tratándose de una empresa “privada, con un socio privado al 50 por ciento y que tiene un claro objeto de lucro”.

“¿Qué ocurre con los beneficios que obtiene la empresa, qué hace la Fundación Zayas con los mismos y cómo se eligió ese socio privado?”, se ha preguntado el portavoz popular, quien ha señalado no entender “cómo se ha podido crear una Sociedad Limitada en un organismo sin ánimo de lucro, contando además con un socio privado”.

Por ello, el PP va a recurrir al Consejo de la Transparencia y está dispuesto a llegar a los tribunales. “Lo que puede estar tranquilo el PSOE de Granada y su secretario provincial, José Entrena, es que los granadinos van a saber cómo se colocó a los ex cargos del PSOE en la Fundación Zayas y cuántos socialistas hay trabajando actualmente”, ha concluido José Robles.