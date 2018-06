El PP denuncia el “oscurantismo” de Cuenca en el proceso de selección del gerente del Centro Lorca

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado el “oscurantismo” que rodea la elección del nuevo gerente del Centro García Lorca, un cargo que ahora ocupan provisionalmente la concejal de Cultura del Consistorio y el delegado provincial de Cultura de la Junta.

La portavoz del grupo, Rocío Díaz, ha exigido “luz y taquígrafos” en todo el proceso, que por lo pronto no ha empezado con buen pie. De entrada, el pasado 24 de mayo la Junta de Gobierno Local autorizó hacer una excepción al artículo 121 de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, que establece que esa gerencia deberá estar al cargo de un funcionario de algunas de las cuatro administraciones que componen el Consorcio García Lorca: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Granada, Diputación Provincial y Ministerio de Cultura.

“Aparte de que no tenemos nada claro que ese acuerdo se pueda adoptar en la Junta Local de Gobierno y que no deba pasar por el pleno, nos parece muy extraño que se haga esa excepción. ¿Es que acaso no hay nadie en ninguna de esas cuatro administraciones con la capacitación necesaria para el puesto? ¿Han hecho siquiera una criba en esas administraciones para saberlo?”, ha preguntado la portavoz.

Rocío Díaz ha exigido a Cuenca y su gobierno que den “todas las explicaciones que hagan falta” tanto al grupo popular como al resto de los corporativos “porque en este proceso todo debe hacerse con transparencia, como debió ocurrir en todo lo relativo a la llegada del legado de Lorca”.

Esto, en opinión de los populares, no está ocurriendo. “No sabemos por qué han hecho esa excepción a lo que marca la ley, como tampoco sabemos quiénes van a formar parte del tribunal que decida el nombramiento de esa persona ni quién va a pagar el sueldo de ese gerente”, ha enfatizado la concejal popular.

“No queremos pensar que detrás de todo esto haya un intento de darle a alguien un trato de favor a cambio de la llegada del legado, que es ya inminente”, ha insistido Rocío Díaz.