El PP denuncia el “bloqueo” y la “parálisis” de la Concejalía de Derechos Sociales por la “desidia” del PSOE

El concejal popular Fernando Egea ha denunciado “el bloqueo y la parálisis” que desde hace medio año sufre la Concejalía de Derechos Sociales, “con muchísimos programas y acciones paralizados” y “una pésima gestión municipal que pone en evidencia la desidia y olvido del PSOE con dicha área”.

El edil ha declarado que “dicho departamento tiene varios contratos de atención a los ciudadanos o prestación de servicios finalizados o a punto de caducar, sin que se hayan hecho las gestiones necesarias para adjudicarlos antes del vencimiento de los contratos”. Por ello, tal y como ha indicado, “se realizan prórrogas forzosas in extremis o ni siquiera eso”.

Fernando Egea también ha reprochado a la concejala titular del área su actitud impasible ante la situación, “limitándose a decir: nos hemos sentado a hablar”. “Todo depende de reuniones inciertas y asambleas que resultan ineficaces y caóticas”, ha apostillado. A juicio del concejal popular, ello evidencia la “pésima gestión y organización de las áreas que vertebran la actividad municipal”, fruto de “haber asumido excesivas competencias por concejal”. En este sentido, ha recordado que “sólo siete concejales llevan todo el peso del Gobierno local, cosa que no había pasado nunca en la historia del Ayuntamiento”, puesto que “el apoyo de los otros tres grupos: Ciudadanos, IU y Podemos, no ha implicado que asuman carteras de gobierno”. Esta situación se vería además agravada porque “han cesado a los coordinadores y directores anteriores, de malas formas”. Según ha declarado el concejal, estas circunstancias han provocado que “los nuevos nombramientos han sido difíciles, pues mucha gente se ha negado a asumir responsabilidades con estos concejales, quedando en el vacío la gestión diaria y el necesario criterio político o administrativo para que las concejalías funcionen”.

CONTRATO PARADOS Y PRÓRROGAS FORZOSAS

Fernando Egea ha detallado diversos concursos para la atención social que estarían “pendientes de adjudicar y prorrogados forzosamente” como son el de la unidad móvil de atención a personas sin hogar y los contratos de acogida en casas y albergues para estas personas, “que se encuentran paralizados”. Asimismo, ha añadido a esta lista “el contrato para los conserjes de los colegios, que sigue en el aire” y “los talleres deportivos del área, especialmente los dedicados a mayores, que se desarrollan en los centros de servicios sociales o de participación activa de mayores, como la gimnasia, yoga, taichí, pilates o mantenimiento, que cuentan con más de 1.000 participantes”. En esta misma línea, ha citado también “los talleres para mayores sobre música, bailes o flamenco, que no han sido aún convocados y afectan a otras 500 personas” como “un ejemplo más de que Francisco Cuenca y su concejala, han olvidado a los mayores”.

Egea ha reprochado al Gobierno de Francisco Cuenca “sus continuas promesas y aplazamientos”, así como que no se hayan ejecutado “ninguna de las anunciadas reformas de los reglamentos de los huertos de ocio y habilitación de nuevas zonas para huertos, de los consejos municipales, del plan estratégico de subvenciones o el bono bus para parados”. Incluso, ha mencionado, “no han sido capaces de ejecutar ni lo que ya tenían elaborado y negociado por el anterior equipo del PP, como el reglamento de servicios sociales, que ni han aprobado ni lo han llevado a pleno, o los más de 150.000 euros ya aprobados por el anterior Gobierno popular que, además de no haberse concedido este año, según el borrador del presupuesto que nos han presentado, no prevén recuperarlos”. Por último ha criticado que “no se hayan convocado la mayoría de las subvenciones, ni para programas sociales ni para igualdad”

FALTA DE PERSONAL EN LUGARES CLAVE

La planificación y organización en materia de personal ha sido también objeto de análisis por parte del concejal popular Fernando Egea. En su opinión, “deja mucho que desear, puesto que hay carencias de personal en el Centro de atención a personas sin hogar, incluso en estas fechas tan delicadas de invierno”. Por ello, ha acusado el Gobierno local de “pregonar muchos propósitos en la oposición, que ahora no sólo no cumplen, sino que empeoran la situación”, no solventando tampoco las necesidades de personal para “la oficina social de la vivienda, en la asesoría jurídica del área o en los servicios sociales comunitarios de los barrios”.

Egea ha declarado además que ha quedado en evidencia que Cuenca y su equipo son unos “demagogos”, que “alardearon y prometieron cuando estaban en la oposición que no iban utilizar coches oficiales y suprimirían cargos”, sin embargo “la concejala de derechos sociales utiliza vehículo oficial y han nombrado, además del coordinador, un director general del área”. A juicio del concejal popular, “esto lo que confirma es la necesidad de ambos recursos y la demagogia en la se instalaron cuando estaban en la oposición”.

IMPAGOS Y GRAVES RETRASOS DE LA JUNTA CON GRANADA

El edil del grupo popular ha concluido recordando “los impagos y graves retrasos de la Junta con Granada”. En este sentido ha citado los “siete millones de atrasos en materia sociales,” que “no se ha mejorado el sistema de tramitación de las ayudas y no se ha obtenido ningún compromiso de ayuda para las Escuelas Infantiles de la Fundación Granada Educa, a pesar del llamamiento de todos los grupos políticos, menos el PSOE, en el Parlamento andaluz”.