El PP deja claro que “si el IBI va a subir en Granada es por culpa del gobierno local socialista y su política de improvisación”

La subida del IBI para los granadinos es exclusivamente culpa de los socialistas, de su política de improvisación y de su falta de iniciativas. El grupo popular en el Ayuntamiento de Granada lo tiene clarísimo y así lo ha denunciado por medio de su concejal Francisco Ledesma, que ha calificado de “espectáculo bochornoso” el pleno del pasado domingo en el que, ante los informes de los técnicos que avisaban de que los concejales que votaran a favor de congelar el IBI podrían incurrir en un delito, se retiró ese punto del orden del día y se dio vía libre a que, en la práctica, pueda incrementarse en un 4%

Ledesma ha lamentado que los populares fueran capaces de mantener congelado el recibo del IBI desde el año 2012 hasta el 2016 y que ahora, “en sólo ocho meses de gobierno”, el PSOE lo vaya a incrementar, algo que podía haber evitado “con medidas restrictivas” que el PP propuso en el pleno de julio pero que los socialistas no quisieron secundar.

“Nuestra política, en estos últimos cuatro años, ha ido encaminada a amortiguar el tipo impositivo para que no subiera el recibo. Era lo que debería haber hecho ahora el PSOE: buscar dónde recortar los gastos. No lo ha hecho y ahora se escuda en un plan de ajuste que existe y se conoce desde el año 2012 para justificar una medida que perjudica a los granadinos”, ha enfatizado.

El concejal ha añadido que el daño podría haber sido peor si no se hubieran tenido en cuenta las “medidas paliativas” que sí propusieron los populares. Fundamentalmente su apuesta por mantener la bonificación del 5% por la domiciliación de los recibos. “En caso contrario, ahora estaríamos hablando de una subida del 9%. Eso demuestra que nosotros sí que hemos querido amortiguar”, ha puntualizado.

Además, el concejal del PP ha recordado que mientras su partido estuvo en el gobierno local, siempre cumplió con los planes de saneamiento y de ajuste reclamados tanto por el Gobierno central como por la administración autonómica. “Existe una Ley de Estabilidad Presupuestaria y, si nos hubiéramos gastado más de lo estipulado, ahora estaríamos en un banquillo”, ha destacado, para a renglón seguido negar con rotundidad las acusaciones de despilfarro que le han achacado otros grupos políticos.

“La mejor prueba de que eso no es así es que, de los 400 millones que se adeudaban en el año 2009, pasamos a los 260 millones en 2012. Hemos estado administrando miseria pero hemos seguido prestando los mismos servicios y con la misma calidad. Y no ha habido ningún ERE ni ningún ERTE, como preveían los agoreros socialistas”, ha subrayado el concejal, que sin embargo ahora prevé una situación más que delicada: “Por culpa del PSOE no vamos a tener presupuesto, los impuestos van a subir y mucho nos tememos que, para recortar gastos, van a tocar el capítulo de personal”, ha vaticinado.

Por lo demás, Ledesma ha puesto como “otro ejemplo del caos y el desacierto” que presiden el día a día del gobierno local socialista el hecho de que, en la comisión de Economía y Hacienda celebrada esta mañana, uno de los puntos del orden del día ha sido la resolución de unas alegaciones a las ordenanzas fiscales “que fueron presentadas en tiempo y forma” por un colectivo. “Esas alegaciones debieron ser vistas antes del pleno en el que las ordenanzas se aprobaron, no llevarse con posterioridad. Es una prueba más de que están actuando desde la improvisación”, ha insistido.