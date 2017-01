El PP de Granada muestra su satisfacción por la continuidad en el descenso del paro en la provincia

El secretario general del PP de Granada, Pablo García, ha declarado esta mañana que “nos congratula que las cifras del paro en Granada continúan en descenso” y que “las políticas en materia de empleo del Gobierno de Rajoy han permitido que el 2016 finalice con la mayor bajada del paro en España de la historia”. Así, “Granada es una de las tres provincias andaluzas donde más ha incrementado el número de contratos el pasado mes de diciembre. Con 52.358 contratos nuevos, se ha registrado un aumento respecto al mes anterior de 13.539 contratos. Esto supone una variación del 34,88% que supera casi en 10 puntos la variación media del 25,32% registrada en Andalucía”.

García se ha manifestado tras conocer los datos difundidos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, según los cuales, el 2016 culminó con “un descenso de paro a nivel estatal de 390.534 personas, respecto a diciembre de 2015”. El número de parados registrados en las oficias de Servicios Públicos de Empleo “ha descendido el pasado mes en 86.849 personas, en relación con el mes anterior. Así, la cifra de parados registrados se sitúa a nivel estatal en 3.702,974 personas, continuando, en los niveles más bajos de los últimos 7 años”.

A juicio del secretario general de los populares granadinos, “a pesar de la complejidad con la que se ha encontrado el presidente Rajoy, con un país económicamente a la deriva por la pésima gestión económica del gobierno socialista, las cifras hablan, y es ya una realidad que el paro cae en España a un ritmo interanual del 9,54€, el más pronunciado desde 1.999”. Según García, la efectividad de los populares en materia de empleo a nivel estatal ha permitido que en la provincia de Granada el paro “haya bajado un 8,74 % en 2016, situándose en 87.826, el número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo y en 317.825 la cifra media de afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Granada, en el mes de diciembre”. Ello supone, declaró, “una tasa de variación interanual de 2,87%, lo que significa una diferencia de 8.852 afiliados con respecto a diciembre de 2015”.

García, ha incidido además, en que “si ya al conocer la cifras del paro al finalizar noviembre, mostramos nuestra satisfacción porque, según los datos del Ministerio de Empleo, Granada se situaba entre las provincias de Andalucía donde baja el paro y aumenta la afiliación, reiteramos ahora esta alegría al comprobar que el año finaliza con un descenso en la provincia superior al 8%, mejorando los datos de la bajada del paro en Andalucía”.

Asimismo, Pablo García ha resaltado también la importancia de estas cifras “tras la compleja época económica que atravesamos, y teniendo en cuenta que en Andalucía y en Granada es una ardua tarea paliar los efectos de la pésima gestión de la Junta en materia de empleo. Una gestión basada en promesas que no se cumplen y en una ausencia de criterio a la hora de ejecutar medidas de empleo”. Un ejemplo de ello “que no podemos olvidar” es que en la provincia, “los planes Emple@Joven y Emple@30+ se convocaron en marzo de 2015. La incapacidad de la Junta provocó que no se ejecutasen ni en 2015 ni en 2016, y finalmente se pondrán en marcha en 2017 sin saber dónde está el dinero que había destinado para los mismos durante estos años”.