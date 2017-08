El PP de Granada califica los 462 días de gobierno de Cuenca como un “caos en la ciudad”

El grupo municipal del PP ha hecho un repaso a los 462 días de gobierno de Francisco Cuenca al frente del Ayuntamiento de Granada. 462 días que los populares han definido de “caos en la ciudad de Granada”. “El Ayuntamiento de Granada lleva cerrado por vacaciones 462 días, los quince meses de gobierno del PSOE, mientras la ciudad se encuentra paralizada y los grandes asuntos se guardan en un cajón, sin que nadie haga nada por trabajar por ellos”, ha reclamado Rocío Díaz, portavoz del grupo municipal popular.

Díaz ha insistido en que Cuenca “vive de las rentas” y ni él ni su equipo de gobierno son capaces de sacar adelante “ningún proyecto interesante para la ciudad”, por su “clara falta de capacidad para gestionar”.

La prueba de ello, según la portavoz popular, es que en los plenos celebrados desde que Cuenca es alcalde, apenas se recogen dos o tres puntos de gestión en el orden del día y cuando lo hace, es a “golpe de decreto”. En este sentido, ha hecho referencia a la transparencia de la que hace gala el PSOE en el Ayuntamiento y que, para Rocío Díaz, va más allá de un “portal o página web”. “Ser transparente es dotar y dar información a los grupos municipales para que podamos hacer nuestra función en la oposición”, ha aludido Díaz, quien ha detallado que el grupo popular ha registrado en estos quince meses de gobierno 225 peticiones de información “y aún quedan 81 sin contestar”, a pesar de que la ley marca que deben recibir respuesta en cinco días.

Haciendo un repaso a las distintas áreas del gobierno municipal, Rocío Díaz ha lamentado que los granadinos hayan “perdido calidad en el servicio y en el carácter asistencial”, del área de Bienestar Social, aludiendo claramente a que se “da la espalda” al Plan Norte, mientras el Plan Joven “sigue encima de la mesa sin concretarse”.

En cuanto al área de Movilidad, Díaz ha centrado la atención en el metro, el “gran engaño de la Junta de Andalucía” en el que Francisco Cuenca está siendo “cómplice” por su “incapacidad” para gestionar asuntos como el trasbordo, cómo va a afectar a los vecinos del distrito Ronda y qué va a pasar con la reordenación del transporte público una vez se ponga en marcha el metro. En este sentido, ha aludido a un “paralizado” Observatorio de la Movilidad que ha considerado necesario “activar” como herramienta de trabajo municipal.

MESA DEL FERROCARRIL

También, ha explicado que está a la espera de que Cuenca reúna la Comisión Permanente de la Mesa del Ferrocarril, creemos que por la “vergüenza” de haber presentado un “panfleto” que no cuenta con el consenso “de nadie”, al elaborar un plan sin reunirse con la Junta, el Ministerio o la Universidad de Granada.

Rocío Díaz ha lamentado la gestión del área de Cultura que está haciendo el PSOE que se materializa en el edificio “fantasma” del Centro Lorca o en una programación cultural que “brilla por su ausencia, pobre e inexistente”. “Nos jugamos la capitalidad cultural en el año 2031, sin que exista un plan estratégico de cultura para nuestra ciudad”, ha defendido.

Por último, ha mencionado las áreas de Turismo y Comercio, “completamente abandonadas” por la concejal responsable, Raquel Ruz, “quizás más dedicada a otras áreas de su competencia que le están dando más quebraderos de cabeza”. “El turismo es algo muy competitivo, que está vivo y que no podemos dejar morir, y debe seguir siendo el motor de la ciudad de Granada”, ha defendido Rocío Díaz.

En otro orden de cosas, el portavoz adjunto del grupo municipal del PP, Antonio Granados, ha achacado está “parálisis” en el Ayuntamiento a un “mal equipo de gobierno” que sigue pensando “que está en la oposición en lugar de centrarse en gestionar la ciudad de Granada”. Por ello, ha hablado de “fraude en la gestión pública de los 462 días de gobierno de Cuenca”, que se basa en una política “de selfie” vacía de “contenido y de compromiso”.

Sin embargo, Granados ha apuntado a otros “actores” responsables también de este “fraude”, en alusión a los grupos que dieron la llave de gobierno al PSOE. “Tenemos un grupo de IU que se basa en la política de pandereta, a Vamos Granada a la deriva e inmerso en sus problemas internos y a Ciudadanos, que no sabemos si es que no quiere mojarse o no se prepara los asuntos”, ha criticado el portavoz adjunto.

Entrando en detalle sobre la situación del área de Urbanismo, Granados ha aludido a que las licencias de grandes obras están “paralizadas”, tardan más de un año en concederse y se limitan a “declaraciones responsables” de pequeñas obras. “El área de Medio Ambiente está rodeado de polémica y abandono en el seguimiento de la concesión administrativa de las prestaciones de servicios públicos, como los parques públicos, deteriorados, focos de botellones y sucios”, ha relatado. El portavoz adjunto popular ha lamentado la “dejadez” en Plan Asfáltico o el Plan de Rebaje del Acerado.

En este sentido, ha informado que el grupo popular ha pedido en varias ocasiones activar el Plan General de Ordenación Urbana, “desfasado” por datar del año 2001 y no estar adaptado a la situación de la Granada de 2017. También, el grupo popular ha pedido actuaciones “eficaces” por parte de la Junta de Andalucía en el entorno del barrio de San Nicolás y el Albaicín, el cerro de San Miguel o la reunión inmediata del POTAUG, sin efecto desde el año 1999.

OBRAS DEL METRO DE GRANADA

Igualmente, los populares han pedido información sobre las obras complementarias del metro en las calles Palencia y Arabial de Granada, con un importe de 4,5 millones de euros sin fecha de ejecución, a pesar de que el compromiso era para diciembre de 2016. “Preocupante nos parece también la actuación de remodelación de Santa Adela, que lleva una año de retraso por culpa del PSOE en la Junta de Andalucía y el gobierno del Ayuntamiento de Granada”, ha apuntado Antonio Granados.

El dirigente del PP ha considerado que el área de Participación Ciudadana está “bloqueada”, mientras que las de Deportes y Juventud “carecen de proyectos nuevos”.

Por otro lado, ha recordado que en el gobierno de Cuenca “priman los intereses del PSOE” al permitir que Ana Muñoz no renuncie a su acta como diputada provincial para centrarse exclusivamente en el Ayuntamiento de Granada, donde el gobierno es minoritario. “Parece que no quieren que renuncie para que no tome el relevo en el cargo provincial el alcalde de Jun, quien no se ha postulado de la cuerda de Susana Díaz en el conflicto interno del PSOE”, ha apostillado.

EN RELACIÓN AL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

En último lugar, el coordinador del grupo municipal del PP, Juan Antonio Fuentes, ha aludido al “culebrón” que se está viviendo en la Jefatura de la Policía Local de Granada, cuyo jefe está acusado por el juez de Instrucción número 1 de Granada por acoso a un funcionario y está siendo investigado por otro juzgado de Instrucción por coacciones a otro mando de la Policía Local. “Dan la callada por respuesta, a pesar de que Raquel Ruz fue reprobada en pleno y se pidió el cese del jefe de la Policía Local”, ha recordado Fuentes, quien no se explica la actitud “encubridora” de ambos dirigentes del PSOE con este asunto.

En cuanto a la política de personal, el coordinador popular ha señalado que la única medida adoptada por el equipo de Cuenca ha sido la promoción interna del grupo E, con un coste de 200.000 euros, que ha beneficiado a un porcentaje muy pequeño de la plantilla municipal y ha sentado un agravio comparativo con los funcionarios del grupo C2. Además, ha cuestionado que esta medida “choca” con el plan de saneamiento “impuesto” por el propio PSOE, aludiendo a la política de contención del gasto y congelación en las nóminas de los funcionarios municipales.

Fuentes ha explicado que la política de directivos de Francisco Cuenca se basa en “superar el número de cargos que había con el gobierno del PP”. “A día de hoy, hay más directivos de fuera, que no son funcionarios de la casa, que los que había en la etapa del Partido Popular, con 11 concejales frente a los 8 del PSOE”, ha recordado.

A juicio del coordinador del PP, la medida más importante que ha adoptado Cuenca en sus quince meses de gobierno es subir un 4 por ciento el Impuesto de Bienes Inmuebles a los granadinos. “Es el resumen de los 462 día de caos del gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Granada”, ha denunciado Juan Antonio Fuentes. El dirigente del PP ha defendido que Granada “no puede seguir así”.