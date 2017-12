El PP critica que “600 autónomos granadinos” siguen esperando “los 3 millones de euros de las ayudas de la Junta”

La parlamentaria andaluza Marifrán Carazo ha denunciado que aproximadamente 600 autónomos granadinos, 206 beneficiarios de la ayuda para el establecimiento de iniciativas emprendedoras y 393 beneficiarios para la creación de este tipo de iniciativas, aún esperan las ayudas de la Junta del año 2016”. En total “ tres millones de euros que los autónomos granadinos esperan de esta convocatoria que la Junta alarga y no resuelve”. Además, Carazo ha criticado también que “a un mes de finalizar el año la convocatoria de 2017 no se ha sacado”, por lo que “exigimos que se convoque con urgencia para no perder un ejercicio presupuestario”.

“Llevamos 10 meses de retraso para que la Junta de Andalucía dé una solución los emprendedores y autónomos granadinos que pusieron sus expectativas en recibir unas ayudas para el inicio de una actividad o para la consolidación y crecimiento de sus proyectos empresariales”, afirmó Carazo, recriminando al gobierno andaluz porque “una vez más, parece que se les ha olvidado”.

La diputada autonómica ha exigido al gobierno de Susana Díaz que “no abandonen a su suerte a los profesionales que deciden emprender y sacar adelante sus negocios. Los autónomos son un importante pilar en nuestro tejido productivo y necesitan todo nuestro apoyo para consolidar sus proyectos y seguir generando empleo”, insistió.

Por ello, Carazo ha reprochado a Susana Díaz que “a pesar de que estas líneas de ayuda son precisamente para ayudar a los autónomos y de que Europa pone estos fondos a disposición porque la creación de empleo es una prioridad, para el ejecutivo andaluz parece lo de generar empleo se ha convertido en un recursos sólo para sus discursos, pero no para contemplarlo en sus políticas”.

La parlamentaria andaluza ha considerado “incomprensible” que Susana Díaz no agilice “todos los mecanismo necesarios para respaldar al trabajo autónomo, a los emprendedores y a nuestras pequeñas y medianas empresas” máxime “teniendo en cuenta que ha sido uno de los puntales de la recuperación del empleo y la economía”. Sin embargo, “Andalucía, soporta mayor carga fiscal y menos ayudas, a lo que debe sumarse también los reiterados incumplimientos del gobierno andaluz respecto a sus competencias en Empleo”

Carazo ha declarado que “ya no sabemos si esta ausencia de apoyo se debe a su ineficacia como gestores, manifiesta en diversas áreas, a desconocimiento o a desinterés pero lo cierto es que no podemos permitir que la Junta siga dejando de lado a quien, aun habiendo sufrido más con la crisis, ha supuesto una pieza fundamental para sacarnos de ella”

La parlamentaria ha exigido a la presidenta, Susana Díaz, “acciones y no sólo palabras. Que demuestre con hechos, y no sólo entonando el mea culpa, que le preocupa la generación de empleo y solucionar los problemas de los autónomos. Que se suba de una vez al tren de la recuperación económica para que Andalucía abandone el furgón de cola en el que la ha depositado el Socialismo”