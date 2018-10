El PP afirma que Cuenca miente cuando habla del fin del botellón

Los concejales del PP en el Ayuntamiento de Granada, María Francés y Rafael Caracuel, han incidido esta mañana en que, aunque el alcalde, Francisco Cuenca, se empeñe en afirmar que el botellón en la ciudad se ha acabado, la realidad es que “no cesa”, y exigen al primer edil que, de una vez por todas, deje “de contarnos cuentos”, de “mirar para otro lado” y tome medidas. Asimismo también le han reclamado que aclare cuál es realmente el proyecto que tiene pensando poner en marcha en el Espacio de Ocio de Arabial, todavía cerrado, y de dónde se obtendrá la financiación para dinamizarlo.

María Francés ha subrayado que, según los datos de la propia Policía Local de Granada, entre el 22 de junio de 2018 y el pasado 26 de septiembre se han producido 585 llamadas por ruidos en viviendas, 768 por ruidos en la vía pública y 250 por botellón. Asimismo, también ha citado que entre el 22 de diciembre de 2017 y el 21 de junio de 2018 se han registrado 1.029 llamadas por ruidos en viviendas, insistiendo en que es necesario reforzar la plantilla de Policía Local para atender estas situaciones en su totalidad. De hecho, Francés ha declarado que de las 585 llamadas registradas por ruidos en viviendas en los últimos meses, tan solo se han materializado 50 denuncias por este tipo de hechos. Una situación que, según relató, se debe a que la falta de efectivos policiales ocasiona que no puedan prestar asistencia a todas ellas.

En esta misma línea ha afirmado que su grupo recibe quejas vecinales porque las situaciones de determinadas plazas es “insoportable”, por lo que ha reclamado más seguridad y ha sugerido al alcalde que en épocas como la actual, en la que los estudiantes llegan de nuevo a Granada tras las vacaciones, se lleven a cabo campañas de concienciación, no solo para no consumir alcohol en la vía pública, sino también para respetar el descanso de los vecinos en sus respectivas viviendas.

La edil del PP ha exigido al alcalde, Francisco Cuenca,que “se tome en serio la tranquilidad y convivencia de los vecinos y que le quede claro que por los datos de la propia policía el botellón no se ha terminando en Granada”, instándole a tomar medidas para lograr un equilibro entre “la diversión” y “la tranquilidad de los vecinos”.

Por su parte el edil Rafael Caracuel, ha lamentado que el gobierno socialista de Granada no tenga en marcha un plan joven que contemple alternativas de ocio para la juventud y ha denunciado la inacción del alcalde respecto a la utilización del Espacio de Ocio de Arabial, que mantiene vallado y sin ningún uso tras dos años. Por ello ha afirmado que “ya no nos creemos más los cuentos de Cuenca”, en alusión al anuncio realizado por el gobierno local sobre un posible uso deportivo de dicho espacio que no sólo no llega, sino que el PP tampoco conoce cómo va a financiarse.

El concejal popular ha subrayado que en el Ayuntamiento de Granada tan solo existe “un área de juventud paralizada” y donde tan solo se dan “largas cambiadas”. Ha exigido a Cuenca que sin más demoras convoque las comisiones para “abordar el consumo de alcohol”, así como las de “juventud, educación y seguridad”. Además le ha pedido que ponga propuestas sobre la mesas para que sean efectivas considerando que Cuenca cerró el Espacio de Ocio de Arabial sin tener una alternativa para su reutilización, por ello el botellón no se acabó y lo que ha logrado el regidor local es dispersarlo por diferentes puntos de la ciudad. Entre ellos, el edil ha hecho referencia a las quejas vecinales por la celebración de botellón existentes en el Albaicín, Campo del Príncipe, Calle Duquesa Parque Tico Medina o las escalerillas de Hacienda, entre otros.

“Si no pone encima de la mesa medidas realistas y las aplica quien van a ser desalojado no van a ser los jóvenes de los botellones, sino él en el mes de mayo por los ciudadanos de Granada que así lo están reclamando porque no se creen más sus mentiras”, concluyó.