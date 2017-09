El PP afirma que Cuenca debió quedarse en Granada y trabajar por la ciudad

El Partido Popular ha celebrado el “firme compromiso” del Ministerio de Fomento con la finalización de las obras del AVE y ha criticado con dureza al alcalde de Granada, Francisco Cuenca, y al resto de la delegación que ha acudido a Bruselas para “hacerse propaganda”.

La portavoz del grupo municipal del PP en Granada, Rocío Díaz, ha puesto el acento en que Cuenca podría haberse “ahorrado ese viaje y quedarse en Granada trabajando en propuestas serias”. En lugar de eso, ha acudido a Bruselas para ser recibido por “personas que no tienen capacidad de decisión sobre este asunto”, en concreto un asistente de la Comisión Europea, un coordinador que no forma parte de la misma y un jefe de unidad.

“Es una interlocución de poco peso, el alcalde debería haber tenido más altura de miras y darle más valor a Granada”, ha enfatizado Rocío Díaz, que en realidad ni siquiera le ve sentido al viaje puesto que Cuenca ha ido “a reclamar algo que ya es una realidad, como ha dejado remarcado nuestro ministro de Fomento”.

Rocío Díaz entiende que tampoco tiene ningún sentido la presencia en Bruselas de un componente de uno de los colectivos “que lo que pretende es paralizar la obra del AVE”. Al invitarle “le está dando una voz y una representatividad institucional que no tiene y, lo que es peor, puede poner en peligro la llegada de la alta velocidad en la fecha prevista”.

“El PP forma parte de la Mesa del Ferrocarril -ha puntualizado- y no está de acuerdo con la paralización de las obras. No quiere eso, sino que el AVE llegue cuanto antes y trabajar con lealtad por un compromiso de soterramiento serio, no por proyectos que nacen muertos y sin consenso institucional, como el que presentó el alcalde”.

Ha afirmado que, antes de hacerlo público, el alcalde debió haberse reunido con representantes del Gobierno central, de la Junta y de la Universidad de Granada, propietarios de terrenos que pretendía utilizar, y por supuesto, debería haber trabajado con más rigor y seriedad e incluir en ese proyecto los costes del soterramiento. En realidad sólo ha ido a Bruselas con otros dirigentes socialistas para hacer política y propaganda”, ha insistido.

La portavoz ha insistido en que lo que quiere el Partido Popular es que la alta velocidad “llegue cuanto antes”, ha recalcado que esa ha sido siempre su prioridad “y por ella hemos trabajado” y se ha mostrado convencida de que el Ministerio cumplirá los plazos que ha dado.

Por su parte, la diputada nacional del PP Concha de Santa Ana ha celebrado que “una vez más constatemos el apoyo y firme compromiso del Gobierno con Granada y nuestras infraestructuras”. De Santa Ana se ha pronunciado después de que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, “haya afirmado de nuevo que se mantienen los plazos para la finalización de las obras del AVE” apostando así por “una infraestructura fundamental para el futuro y el desarrollo de la economía de Granada”. Además, la diputada ha declarado que “el Partido Socialista nunca se ha preocupado por la llegada de alta velocidad, sino que siempre ha querido boicotearla y hacer una política de desgaste al gobierno”. Por ello, ha exigido a los socialistas “seriedad” y les ha recriminado que “hayan ido a Bruselas a colgarse medallas con el corredor ferroviario del mediterráneo, cuando fue el PSOE quien en su momento dejó fuera a la Costa del mismo”.

Y como prueba de este modus operandi que ha definido como “boicot”, la diputada ha recordado que “ya en 2013, Noel López, hoy candidato a la secretaría general del PSOE granadino, elevó una queja, en representación de los socialistas granadinos, a la Comisión Europea solicitando que se paralizasen las obras relativas a la alta velocidad y que se retirasen los fondos. Según él no se estaban destinando correctamente pero la propia Comisión le contestó que habían estudiado su queja y que tanto el proyecto como la ejecución de los fondos se habían realizado correctamente”, relató. “Si en aquel entonces fue Noel López, estos días es José Entrena el que cuestiona la alta velocidad en ese intento de desprestigiar el trabajo del Gobierno del PP”

Así, de Santa Ana ha defendido que “desde que está gobernando el PP, lo que ha llegado a Granada en materia de alta velocidad han sido soluciones y millones en los presupuestos generales del estado que se han ido invirtiendo”. Este hecho, insistió “ha permitido que la ejecución de las obras esté a un 98% por ciento y que, tras las pruebas de seguridad, el AVE esté a disponibilidad de los granadinos”.

La diputada nacional ha considerado que “lo que el PSOE pretende ocultar y no puede porque es evidente”, es que “el retraso histórico en infraestructuras que tenía Granada lo han solventado, y con mucho esfuerzo, los Gobiernos del PP”. Un déficit que a su juicio “se habrá superado cuando entre en funcionamiento la alta velocidad y se termine, en 2018, la segunda circunvalación. Todo ello unido a la finalización de la A7, gracias a la apuesta del Gobierno de Mariano Rajoy”.

De hecho, de Santa Ana ha puesto el acento en que “Granada nunca ha tenido tanto apoyo e inversión por parte de otros Gobiernos como lo ha tenido en los últimos años” y ha destacado el respaldo “por parte del propio presidente y de los ministros Ana Pastor, Rafael Catalá e Íñigo de la Serna. Siempre nos han respaldado, nos han escuchado y nos han aportado soluciones”. Algo que “nunca ha hecho el socialismo y para muestra, mientras el Gobierno de España cumple, la Junta de Andalucía sigue manteniendo infraestructuras sin ejecutar”.

Concha de Santa Ana también ha considerado “lamentable” que “una delegación de socialistas hayan ido a Europa alegando estar preocupados por las conexiones ferroviarias cuando ellos saben que las redes transeuropeas de transportes están establecidas desde el 2010. En esas redes está Granada, en lo que se define como corredor ferroviario del mediterráneo, donde fue precisamente el PSOE el responsable de dejar fuera a la costa”. Por ello exigió a los socialistas “que no vengan a colgarse medallas ahora. A Europa se va a hablar con seriedad y no a hacer un viaje de amigos socialistas para reunirse con más amigos socialistas”.