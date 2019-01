El Parque de las Ciencias explicará este fin de semana las claves del eclipse total de luna

En la madrugada del domingo, 20 de enero al lunes 21 de enero de 2019, se producirá un eclipse total de luna que será visible en su totalidad desde España. La hora prevista para el fenómeno serán las 03:35h del día 21, hora oficial española. Para explicar qué es un eclipse y cómo puede observarse, desde el viernes 18 y hasta el domingo 20 de enero todas las sesiones del Planetario del Parque de las Ciencias incluirán una breve charla que ayudará a comprender mejor este fenómeno astronómico.

Los eclipses de luna se producen cuando la Luna, alineada con el Sol y la Tierra, atraviesa el cono de sombra proyectado por la Tierra. El eclipse será total desde que la Luna, en su totalidad, entre en la zona de sombra y dejará de ser total cuando empiece a salir de la misma. Esto se producirá entre las 5:39h y las 6:40h de la madrugada, el máximo se producirá cuando nuestros relojes marquen las 6:09.

En algunos lugares la Luna se pondrá antes de que termine el eclipse, de hecho, en España sólo se podrá ver este eclipse entero al oeste de una línea imaginaria que va, aproximadamente, desde Huelva a Guipúzcoa.

Para disfrutar de este fenómeno, a diferencia de los eclipses solares, no es necesario tomar ninguna precaución que pueda dañar la vista y no es necesario ningún instrumental especial para su observación a simple vista. No obstante el uso de prismáticos o telescopios permitirá apreciar mayores detalles, e incluso intentar fotografiar el evento astronómico. Es recomendable elegir un lugar elevado o donde se pueda divisar el horizonte sin obstáculos.

Más Astronomía en el Parque de las Ciencias

Pero esta no es la única actividad que el museo ofrece a los aficionados de la astronomía, una de las áreas científicas que más interés despierta en el público y un tema que atrae a visitantes de todas las edades. La curiosidad por todo lo relacionado con esta disciplina ha impulsado el desarrollo de lo que se conoce como astroturismo y que convierte la visita a Observatorios astronómicos, Planetarios e incluso la observación de fenómenos como eclipses o lluvias de estrellas en el motivo para organizar un viaje. El Parque de las Ciencias es uno de los destinos más destacados de esta tendencia turística gracias a la oferta de actividades astronómicas que tiene desde su inauguración.

Sus instalaciones permanentes como el Planetario mueven cientos de miles de personas cada año, convirtiéndose esta forma de ocio cultural en un importante motor de desarrollo económico para la ciudad y la región.

La diversidad temática de los 11 programas que se proyectan atrae a un público muy diverso y procedente de diferentes puntos de la geografía nacional e internacional. Además, y para promover las actividades en familia, también cuenta con sesiones dirigidas a los más pequeños que se desarrollan en el Planetario Burbuja.

Al Planetario se suman otras dos instalaciones permanentes con gran éxito entre los aficionados a la astronomía: el Observatorio Astronómico y el Jardín de Astronomía. El primero de ellos alberga un telescopio profesional Steavenson cedido por el Instituto de Astrofísica de Andalucía y es utilizado para el desarrollo de actividades con un alto interés social y turístico como son las Noches de Astronomía, que se celebran durante tres noches de cada mes, en función de las fases de la Luna. Las próximas tendrán lugar los días 14, 15 y 16 de febrero. El Observatorio también ha sido el escenario para disfrutar de otros fenómenos astronómicos como eclipses totales y parciales de Luna y Sol, los cambios de estación o conocidas lluvias de estrellas, como las Perseidas, atrayendo hasta Granada a miles de personas desde diferentes puntos geográficos.

El Jardín de Astronomía es el primero diseñado en Andalucía y muestra instrumentos como el Plincton de Ptolomeo, el Gnomon, la meridiana local, relojes de Sol, etc. Conocer la hora solar, comprender cómo se produce el cambio de estaciones o entender por qué se produce un eclipse son algunos de los aspectos que se abordan en este espacio, muy recomendable para los amantes de la astronomía y de su historia también.