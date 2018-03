El legado literario de Stephen Hawking

“Debemos intentar comprender el comienzo del universo a partir de bases científicas”

Stephen Hawking es considerado una de las mentes más brillantes del último medio siglo. Y no sin razón. Su objetivo siempre fue dar con «la teoría del todo», es decir, la explicación absoluta sobre el origen y el destino del universo. Hawking, aún padeciendo ELA, realizó una soberbia investigación sobre los agujeros negros y la teoría de la relatividad de Einstein. También son famosas (y controvertidas) sus contundentes afirmaciones sobre el futuro de la humanidad. Dijo el físico que no podremos sobrevivir otros mil años sin abandonar nuestro planeta, comentó la terrorífica posibilidad de que la tecnología supere y gobierne a la raza humana, intuyó que la Tierra podría alcanzar la temperatura de Venus en 200 años si no se frena el cambio climático. No obstante, la mejor forma de entender el trabajo de Stephen Hawking la encontramos en sus libros.

Breve historia del tiempo (1988). En este bestseller el autor regala una visión general de asuntos relativos a la cosmología como son el Big Ban, los agujeros negros, los conos de luz o la teoría de las supercuerdas. Además, está dirigido a lectores no especializados en la materia por lo que es una obra al alcance de cualquiera que sienta curiosidad por el universo.

Agujeros Negros y Pequeños Universos (1993). En esta recopilación de ensayos el autor continúa la mecha de la revolución científica iniciada por Galileo y seguida por Newton. Ellos demostraron que el universo no responde al azar sino que se rige por leyes matemáticas. Hawking insiste en que estas pueden descubrirse, no son algo fuera del alcance del ser humano. Con ideas concretas y ejemplos, el autor insiste en los agujeros negros como cuerpos celestes con tal atracción gravitatoria que ni siquiera la luz puede escapar de ellos.

La teoría del todo (2007). En este texto, escrito nuevamente en lenguaje accesible para todos los públicos, Hawking explica la historia del universo en siete pasos, desde las teorías del mundo griego y medieval hasta la actualidad. El tono de este libro es el habitual en su autor, didáctico e instructivo. Una de las grandes bondades del físico es la comprensión por parte del lector de asuntos, en apariencia, excesivamente complicados.

El gran diseño (2010). En coautoría con el físico Leonard Mlodinow señalan que la teoría del campo unificado (propuesta por Albert Einstein) podría no ser correcta. El tomo examina los conocimientos científicos con los que contamos en la actualidad sobre el universo y explica la teoría M de 11 dimensiones. Esta teoría es apoyada por numerosos físicos modernos. Además, los autores dan un gran paso al afirmar que la intervención de Dios o cualquier otro tipo de ser sobrenatural no es necesaria para explicar el universo, poniendo de manifiesto que el Big Bang es consecuencia de leyes físicas en exclusiva.