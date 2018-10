El inglés, la llave maestra para cerrar el expediente académico y abrir la puerta al mundo laboral | Vídeo

Hoy en día, la formación no termina con una carrera o un posgrado. Encontrar un buen puesto de trabajo va casi siempre ligado a un requisito clave: los idiomas. Obtener un título de inglés significa más que obtener un simple certificado, es la llave que te ayudará a abrir miles de puertas. Ya seas universitario, trabajador, emprendedor, opositor, estés en búsqueda activa de empleo o pensando en probar suerte en el extranjero, siempre hay una razón para obtener un título oficial de idiomas.

En Language House Granada, sus alumnos ya han arrancado con ganas las clases. Este centro de idiomas, que abrió sus puertas hace seis años, ofrece un amplio abanico de cursos para aprender francés, alemán, italiano, chino y español para extranjeros, aunque el inglés es el idioma estrella, el más solicitado. Más de 600 alumnos confían en este centro, que puede presumir de tener un índice de aprobados por encima del 97 por ciento en los exámenes de Cambridge, por lo que han sido reconocidos como centro preparador oficial Premium de Cambridge.

“Somos centro preparador de Cambrigde de exámenes de Andalucía. Estamos orgullosos de esa cifra y seguimos trabajando para conseguir el 100 por ciento de aprobados”, señala la jefa de estudios de Language House Granada, Bojana Tulimirovic.

Aunque ofrecen cursos para todas las edades, hay más demanda de estudiantes universitarios que acuden regularmente a sus clases para obtener el título oficial B1, requisito necesario en su expediente académico. “También tenemos muchos alumnos que buscan tener más nivel de inglés para acceder al mercado laboral o para presentarse a oposiciones”, explica la jefa de estudios, aunque apunta que estudiantes de Educación Secundaria y Bachiller también se están poniendo las pilas con este idioma, “y cada vez son más los que se apuntan a cursos de inglés para conseguir el B1 o B2”.

Language House Granada ofrece cursos de inglés estándar de 3 horas, y para los que dispongan de menos tiempo para conseguir el título oficial, el centro también ofrece cursos intensivos trimestrales, en los que se puede asistir a clases de hora y media de lunes a jueves. También ofrecen clases “one to one” para los que deseen una enseñanza más personalizada.

“Para llegar a esta cifra de aprobados, las clases se basan en una metodología muy estudiada. En los grupos específicos, organizamos numerosos simulacros de examen de forma periódica y ponemos a su disposición libros y material didáctico enfocados a dichas pruebas”, explica Tulimirovic, quien admite gratamente que “una vez que aprueban, muchos alumnos continúan con nosotros para dar un salto más y conseguir el siguiente nivel”. Sara y Natalia son dos alumnas de Language House Granada que han apostado un año más por seguir mejorando su inglés.

“Me apunté hace dos años para sacarme el B1 para mi carrera universitaria. Después me marché a Australia para seguir estudiando y ahora he regresado a este centro porque me gustó mucho la metodología y los resultados que obtuve. Si quiero opositar, tener un título de inglés me da puntos para el baremo, y como he estudiado Marketing me viene muy bien para mi día a día”, nos cuenta Natalia Salvador.

Este es el tercer año para Sara Medina, una joven de 18 años que asegura que se siente muy satisfecha con los resultados obtenidos gracias a los profesores y la metodología que se emplea en este centro. “Decidí estudiar inglés porque sé que me va a venir muy bien para el futuro”.

“Nuestra misión es motivarles y hacerles ver la importancia que tiene hoy día saber idiomas, pero también ellos tiene que concienciarse en que hay que tener una rutina de estudio más allá de las clases y que es importante hacer una inmersión lingüística, como puede ser leer o ver series en ese idioma, para conseguir buenos resultados”, explica.

El ocio y aprender inglés pueden ir de la mano. Por eso, a lo largo del curso, organizan actividades con los alumnos, como fiestas temáticas, como por ejemplo la que han preparado de cara a Halloween. En Language House Granada a lo largo del año también organizan campamentos urbanos y en Sierra Nevada, o estancias en Southampton para conseguir esa inmersión lingüística.

Si no puedes visualizar el vídeo, haga clic aquí: