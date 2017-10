El incendio de Válor calcina cuatro hectáreas de matorral, según una estimación provisional de Infoca

El Dispositivo para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha estimado de forma provisional que el incendio declarado este miércoles en el paraje del barranco de los Morciguillos, en el término del municipio granadino de Válor, ha calcinado cuatro hectáreas de matorral.

Así lo ha confirmado este jueves a Europa Press un portavoz del Infoca, que también ha indicado que este incendio se declaró a las 10,00 horas del miércoles y, dos horas más tarde, sobre las 12,05 horas, se dio por estabilizado, antes de que fuera dado por controlado a las 18,05 horas.

En un primer momento, trabajaron sobre el terreno 25 bomberos forestales, que luego se vieron reforzados hasta ser 39, junto con un agente de medio ambiente y un técnico de operaciones, en el marco de un dispositivo con cinco medios aéreos, un vehículo nodriza y un camión autobomba. Desde que se diera por estabilizado el incendio, continuaron sus labores en la zona afectada los medios terrestres.

Por su parte, el servicio coordinador de Emergencias 112 informó de que no hay viviendas habitadas en el entorno de la superficie forestal que se ha visto afectada por el fuego, por lo que no ha hecho faltar plantear desalojos, existiendo en las cercanías de esa zona solo algunos cortijos en los que no había personas.