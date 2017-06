El imán lamenta la polémica suscitada por “un acto de convivencia” para “dar a conocer el Ramadán”

El imán de la Mezquita mayor de Granada, Sheij Ahmed Bermejo, ha lamentado la polémica suscitada por el acto que la comunidad musulmana celebró el pasado sábado en los jardines del Triunfo, una plaza pública donde hay un monumento a la virgen, puesto que según afirma el objetivo era dar a conocer el Ramadán y demostrar que el Islam es “convivencia y generosidad”.

Bermejo ha señalado en declaraciones a Europa Press que el colectivo solicitó autorización al Ayuntamiento de Granada para celebrar este evento, que incluyó un rezo colectivo coincidiendo con el momento de romper el ayuno y al que, según afirma, asistieron también miembros de la comunidad cristina.

Garantiza que a la hora de buscar ubicación sólo se pensó en encontrar un sitio céntrico que pudiera albergar a unas 1.000 o 1.500 personas: “se nos ocurrió que no había un sitio más céntrico que éste; de hecho hasta ese día no me di cuenta de que había allí la estatua de la virgen, nosotros no queríamos reivindicar nada”, ha relatado el imán, quien defiende que la pretensión era dar a conocer el Ramadán, uno de los pilares de su fe, y “compartir con los granadinos la alegría que supone romper el ayuno cada día con la puesta de sol”.

Tras lo ocurrido la semana pasada en Londres, la comunidad musulmana también buscaba con esta jornada de “convivencia” compartir sus tradiciones y “dar una imagen de lo que realmente es el Islam”, que “está totalmente alejado de esas barbaries y actos criminales que vemos desgraciadamente tan a menudo”.

“Queríamos demostrar que el Islam es convivencia, apertura y generosidad, porque el Islam te llama a eso, a convivir con tus vecinos sin ningún tipo de problema ni enfrentamiento”, ha sostenido el imán, el cual lamenta que, por “polémicas que no termina de comprender”, se haya podido producir “el efecto contrario”.

De hecho, matiza que durante la celebración del evento no se produjo ningún altercado y que ha recibido felicitaciones de comunidades cristianas que estuvieron presentes por la “invitación a la convivencia” que se trasladó en todo momento.

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), también ha respaldado este lunes el acto, alegando que fue “una invitación para conocer una cultura” y unas tradiciones y en ella participó “gente de todos los credos”.

Cuenca se ha mostrado partidario de que “independientemente del sitio, lo más importante es que prevalezca esa mezcla de culturas, de conocimiento y de tolerancia” por la que “siempre” se ha caracterizado Granada y ha lamentado que determinados partidos, entre ellos el PP, “aproveche este acto para generar este tipo de polémicas”.

Concretamente, esta formación ha acusado al alcalde de “agraviar e insultar a miles de granadinos” por “amparar” la celebración de este rezo colectivo de musulmanes en un lugar que a su juicio tiene “un significado muy especial para los católicos”.