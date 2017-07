El granadino Sergio Pamies estrena su disco más americano: ‘What Brought you here?’

Irte de tu tierra no es una decisión fácil. Es atreverte a dejar atrás a tu familia, tus amigos, las calles donde creciste o las plazoletas donde jugabas a la pelota. Sin embargo, cuando ansías con pasión alcanzar un sueño, no hay marcha atrás.

Sergio Pamies, pianista y músico profesional, nació en Granada en 1983, y para él no fue fácil dejar a su Granada para volar, primero a Barcelona y más tarde a Estados Unidos. Todo comenzó a una edad temprana, cuando Sergio empezó a descubrir el piano, un instrumento que ya tocaba a los diez años.

Su interés en la música no tenía límites, y también hacia sus pinitos en el jazz, a través de la influencia de su padre, guitarrista y amante de este género musical. A los 13 o 14 años, Pamies ya componía sus propias melodías, y a la temprana edad de 17 años grabó su primera composición.

La tierra de la Alhambra se le quedaba pequeña, por lo que Pamies decidió mudarse a Barcelona para estudiar el Grado Superior de Jazz en el Conservatorio del Liceo de Barcelona, graduándose en 2007, donde fue colíder del grupo Yakaré. Tras estos inicios, la trayectoria de este pianista granadino no ha parado de avanzar. Granada Digital charla con él para conocer más sobre su persona y su último disco ‘What Brought you here?’.

Tras su empezar en España, Sergio Pamies lleva viviendo en Estados Unidos nueve años. Al otro lado del teléfono nos confiesa que de Granada echa de menos todo. “Como soy músico, lo que más echo de menos es el flamenco, que es lo que me recuerda a Granada”, señala. Pero la cosa no se queda ahí. También echa de menos las calles de Granada, la cultura de la gente, pasear por la calle, mirar a la gente y darse cuenta que se siente reflejado en esa gente. En Estados Unidos no siente eso, “allí soy una especie rara”, nos explica. Aunque tras tantos años fuera, cuando vuelve a Granada, se siente como un bicho raro también. “No soy de Granada ni de ningún sitio”, asegura con cierta nostalgia.

En el primer disco, Sergio Pamies tenía una parte muy clara, la parte del compositor y del productor. “Desde muy joven he tenido mucha inquietud por los arreglos, la producción, por el proceso de mezcla, por el producto final. Tenía muy claro lo que quería y eso sigue estando ahí”, sostiene.

Así, de su primer disco al último, Sergio nota la evolución en la parte artesanal de la música: “ir adquiriendo conocimientos, aprender conforme vas teniendo experiencias. Creo que la creatividad siempre ha estado ahí, pero he ido mejorando en la forma de expresar esas ideas abstractas, cada vez conozco más mi propio arte, el jazz”, nos explica.

‘Borrachito’, su anterior disco, tenía mucha relación con el primero. Estuvo investigando muchos años sobre el lenguaje del piano-jazz y cuando tenía unos conocimientos, volvió a la música de su infancia, el flamenco. ‘Borrachito’ era un disco en el que el jazz y el flamenco estaban unidos de forma muy natural, ya que había músicos exclusivamente flamencos y músicos exclusivamente jazzistas.

SOBRE ‘WHAT BROUGHT YOU HERE?’, SU NUEVO TRABAJO

El último disco de Sergio, ‘What Brought you here?’, es diferente, de un estilo de jazz más contemporáneo. Este disco refleja su etapa en Estados Unidos, por lo que contiene tintes más americanos. Solo hay una canción que está relacionada con ‘Borrachito’. Esta canción es bastante internacional, ya que la gente asocia su nombre al Flamenco Jazz, por lo que ha querido incluir para la gente que le sigue de su anterior disco. Se llama ‘El hijo de la portuguesa’ y es un homenaje al artista gaditano Paco de Lucía y al compositor estadounidense Chick Corea, debido a que ambos colaboraron juntos e hicieron una música “estupenda”. De hecho, de esa música habla Sergio en su tesis doctoral sobre el Flamenco Jazz.

También hay un tema llamado ‘This is for Joan Albert’, que está dedicado a Joan Albert Amargós. Este es un compositor catalán, aprendiz de Camarón, de Paco de Lucía, y un gran amante del jazz como a Sergio.

Sergio se siente muy contento con el nuevo trabajo porque hacía mucho tiempo desde la grabación del anterior disco (2011) y tenía mucho material por desvelar. “Muy contento de que el disco se haya grabado en Estados Unidos y poder compartirlo con la gente en España”, nos cuenta.

COLABORACIONES DE ‘ALTURA’

Sergio Pamies se inclina a las colaboraciones con grandes artistas para crear un producto más especial. En ‘Borrachito’ colaboró Christian Scott, uno de los artistas mas importantes del jazz de vanguardia, y otros artistas del Flamenco Jazz como Diego Amador, Rubem Dantas, Antonio Serrano y Pepe Luis Carmona ‘Habichuela’.

En este último disco, ‘What Brought you here?’, la colaboración mas especial es con Ashleigh Smith, cantante afroamericana de jazz y R &B que debutó con su primer disco recientemente, ‘Sun Kissed’, para la discográfica Concord Records.

Sergio asegura que ha alcanzado un nuevo nivel de madurez con ‘What Brought you here?’ porque a medida que pasan los años, además de sus proyectos, participa en muchos proyectos con otros artistas. Esto le permite poseer mucha más experiencia y recursos en todas las vertientes. Le piden algo y tiene que hacerlo como ellos quieren, “esto da una madurez diferente”. Además, Pamies también hace arreglos a otros músicos. “Esto hace que te pongas en situaciones diferentes a lo que tu harías cuando eres líder y de todo eso se aprende”, nos explica al respecto.

DOCTORADO EN JAZZ

La pasión del padre de Sergio por el jazz ya despertó la curiosidad del granadino por este género, algo que no ha decaído en absoluto con el paso de los años. Ha estudiado un doctorado en jazz, ha leído mucho, conoce la historia del jazz, ha investigado, y “todo esto te da otra perspectiva de la música, te ayuda a ver las cosas desde otro punto de vista”, sostiene.

Según relata Sergio, lo más difícil es que hay demasiada diversidad y es difícil encontrar un estilo propio. “Mi estilo tiene elementos de otras músicas como el flamenco, la música brasileña o la música latina”, nos cuenta.

La dificultad a la hora de producir el disco, dice Sergio, está en cómo se ha desarrollado la música en los últimos años, donde los artistas tienen muy poco apoyo, y al mismo tiempo tienen que componer la música, arreglarla, grabarla, tienen que ser los productores, encargarse después de la promoción y de ser los propios managers.

VISITA A ESPAÑA EN 2018

Sergio espera presentar su nuevo trabajo en España en el verano de 2018. Hasta entonces estará más centrado en rodarlo por Estados unidos. El granadino explica entusiasmado que el verano que viene quiere regresar a España, con los festivales de jazz de verano, y quiere ir también a Latinoamérica. En países como Colombia o Perú ha actuado anteriormente y le gustaría volver.

También tiene interés de mostrarlo por China, donde ha estado varias veces y es profesor visitante de una academia de jazz. “Allí tengo posibilidad de volver y es un país que quiero explorar, porque el jazz está creciendo mucho y muy rápido”, nos apunta.

Además, en Europa ha actuado en países como Austria, República Checa y Polonia. En Latinoamérica ha actuado en Colombia, Perú o México. Además ha estado en China y Japón. Según relata Sergio, esto es una de las cosas que tiene la música, que te permite viajar, ya que “cuando empiezas a tocar, el lenguaje es el mismo en todos sitios, te entienden en todos lados”.