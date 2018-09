El Granada Sound saca músculo y repite récord de asistencia

Desde el jueves, Granada ha recibido a todos los festivaleros que llegaban a la ciudad como cada año para despedir al verano y dar la bienvenida al nuevo curso en la ya consagrada cita festivalera. Esta bienvenida con sabor granadino ha destilado música por cada rincón. La ruta de Granada, ciudad del rock ha reunido a 24 establecimientos que han ofrecido una programación previa mucho mayor que en años anteriores, más de 40 directos (sesiones de dj y conciertos de pequeño formato). Todo un éxito que junto a las típicas tapas se han convertido en el tándem perfecto para hacer más amena la espera del comienzo del festival.

A partir de las 17:00 horas, las puertas del recinto se abrían para recibir a los más de 20.000 festivaleros que han pasado por el Paseo del Cortijo del Conde durante este fin de semana. Los directos de Crystal Fighters, Mando Diao, Dorian, La Casa Azul, Sidecars, Carlos Sadness, Niños Mutantes, Full, Neuman, Viva Suecia, Sexy Zebras, Rufus T. Firefly, Juanito Makandé, El Kanka, Rayden, Tu Otra Bonita, Nancys Rubias, Ángel Stanich, Elefantes, Corizonas, Rusos Blancos, All La Glory, The Grooves, Nixon, Colectivo Da Silva, The Vibrowaves, L`Emperador, Durga y de Embusteros, junto a las sesiones de dj`s de The Zombie Kids, We are not Djs, Me & The reptiles, Julio Ródenas DJ Set, Bitches Deejays, e Innmir, We are England, Don Flúor, Sendas Espirales, The Mamas & The Rachas, Arturo Mondo, ManPop, La Rubia Pincha, Groenlandiers, Smile DJ y Serch se han convertido en la banda sonora de este “cumpleaños” festivalero.